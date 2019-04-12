Руководство футбольного клуба "Спартак" (Москва) приняло решение подвергнуть строгим дисциплинарным санкциям игрока Аяза Гулиева за агрессивное поведение, сообщает пресс-служба ФК.
"Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", – подчеркнули представители команды.
Напомним, ранее в СМИ попало видео, где чуть не сбивший пешехода футболист выбежал из машины и набросился на него с кулаками.
В результате у молодого человека, который оказался к тому же и американцем, диагностирован перелом носа.
Гулиев постарался загладить свою вину, пообещав оплатить иностранцу лечение и возместить нанесенный ущерб.
Он также принес извинения как пострадавшему, так и футбольному клубу и его болельщикам.
"Эта история станет для меня уроком на всю жизнь", – заявил Гулиев.
Комментарии
Спорт всегда был поставшиком рекрутов в организованную преступную среду.