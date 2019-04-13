Фильм "Братство" не выйдет в прокат 9 мая, сообщает gazeta.ru.

В Минкультуры подтвердили, что выдадут прокатное удостоверение картине Павла Лунгина про вывод советских войск из Афганистана, однако в нем нет конкретной даты премьеры.

"Министр меня заверил, что фильм выйдет и будет выдано прокатное удостоверение, что цензуры у нас нет, и никто Конституцию отменять не будет, – прокомментировал режиссер. – И фильм выйдет, но, может, 10, 12 или, наоборот, 7 мая – это мы будем обсуждать с прокатной компанией. Но главное, что фильм мы отстояли".

Напомним, член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран СВР Игорь Морозов крайне негативно отреагировал на демонстрацию преступлений, совершаемых советскими солдатами.

В связи с "непатриотичностью" ленты Морозов призвал коллег приложить усилия для запрета премьеры ленты 9 мая, как это было запланировано изначально.