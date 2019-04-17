Среда, 17 Апрель, 09:11

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,24
€ 72,65
Обь
245см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Депутат рассказал, чем грозит приватизация предприятия детского питания "Модест"

, ИА "Амител"
Алтайские справедливороссы выступили против продажи компании
'Модест' может уйти с молотка / Фото: модест22.рф

"Модест" может уйти с молотка / Фото: модест22.рф

АО "Модест" планируют включить в прогнозный план приватизации государственного имущества и выставить на торги. Об этом порталу Amic.ru рассказал депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов. Соответствующий документ направлен в краевой парламент правительством.

Молотов пояснил, что изначально предприятие, 100% акций которого принадлежит краю, не было в плане приватизации, который утверждается заранее. Но в апреле Минимущества направило в АКЗС предложение о включении объекта в этот план.

"Справедливая Россия" выступает против продажи "Модеста". Мы не видим никаких причин для столь неожиданного и непродуманного решения. Почему предприятие вносится в план приватизации именно сейчас, а не в конце прошлого года, когда он форсировался? К чему такая спешка, когда даже руководство самого предприятия не в курсе его продажи? Где финансово-экономическое обоснование необходимости принятия такого решения – почему оно не представлено депутатам? Сейчас мы все пребываем в недоумении – предприятие прибыльное, объемы его производства ежегодно растут, а его почему-то предлагают продать. И что самое важное, – это предприятие социально-значимое, на его продукции выросло не одно поколение детей", – сказал он.

Депутат и его коллеги опасаются, что покупателю предприятия может быть нужна только земля для строительства ТРЦ, предприятие находится на улице Солнечная Поляна, 8. Кстати, по соседству с другим крупным молочным предприятием – Барнаульским молочным комбинатом.

Читайте также: На месте бывшего завода "Лакт" в Барнауле возведут жилой комплекс

"Или быть может новый собственник планирует его перепрофилировать и выпускать совершенно безвкусные и неполезные массовые йогурты и творожки на сухом молоке и пальмовом масле", – добавил Молотов.

Он сообщил, что фракция выступает против спешной приватизации. Против выскажется фракция ЛДПР и КПРФ.

На самом предприятии о планах приватизации узнали также из СМИ.

Портал Amic.ru направит официальный запрос в краевое правительство.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

17.04.2019 08:10
- гость -

Единственная ещё нормальная молочка у Модеста...была
Жаль...

0  0
17.04.2019 08:58
- гость -

Беспредел

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:01
Мебель в дом: как выбрать правильно 0
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:57
"Ъ": Валентина Матвиенко может покинуть Совет Федерации 2
08:42
Историка выгнали из студии Первого канала за крайний цинизм 5
08:27
Итальянская весна без выезда из Сибири: где провести майские праздники 0
08:23
Что нужно сделать, чтобы опломбировку счетчика в новом доме провели быстрее 0
08:16
Новая награда появится в Алтайском крае 0
08:01
Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме "здесь и сейчас" 0
07:50
Депутат рассказал, чем грозит приватизация предприятия детского питания "Модест" 2
07:43
Вытягивает деньги или заботится: как понять, что стоматологу можно доверить зубы 0
07:34
Власти намерены при продаже сохранить контроль над аэропортом Барнаула 5
07:22
20 тысяч абортов в год делают жительницы Алтайского края 6
07:15
Личный кабинет БГЭС: как оплатить электроэнергию не выходя из дома 1
07:03
Квартиру с отделкой венецианской штукатуркой продают в Барнауле за 10,8 млн руб. 3
07:01
Польза в кубе: очистить пространство, поддержать нуждающихся и помочь природе 0
06:48
О менталитете, сервисе и отдыхе в Горном Алтае с владельцем "Империи туризма" 3
06:32
Студентка-архитектор: как выглядит первая красавица России 0
06:17
Дождь, гололед и сильный ветер обещают в Алтайском крае 17 апреля 0
06:01
Почти 200 млн рублей задолжали жители Алтайского края за вывоз мусора 5
05:28
В Новосибирске без вести пропал 10-летний мальчик 0
04:10
Названа причина массовой драки на турнире по джиу-джитсу 0
03:58
Макрон поручил восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет 0
02:58
"Нуреев" Серебренникова собрал три "Золотых маски" 0
01:56
Названы характеристики и особенности PlayStation 5 0
00:44
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце 1
23:51
Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении 0
23:26
Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза 1
23:08
В Санкт-Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову 0
22:47
В Новосибирске ищут женщину, гулявшую с ребенком на поводке 3
22:20
Мэрия Горно-Алтайска продает четыре машины и прицеп 0
22:01
Honda насмерть сбила 10-летнего ребенка в Барнауле 0
21:45
После пожара люди скупают книги Гюго "Собор Парижской Богоматери" 0
21:28
"Автонет" опроверг введение платы за проезд перекрестков 1
21:01
"Дегенераты": правнук Сталина возмутился оправданием репрессий 3
20:40
Facebook и Twitter предупредили об угрозе блокировки в России 1
20:29
Макгрегор оценил, как Овечкин нокаутировал Свечникова 0
20:09
Суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" $44 млн за Крым 2
19:46
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге 0
19:25
Варвару Караулову отпустили из колонии по УДО 0
19:08
Коротко о главном: мусорный тариф, министерский футбол и трасса Бийск – Абакан
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 апреля
18:43
Тяжелобольного младенца увезли спецбортом из Новосибирска в Москву 1
18:22
В Алтайском крае отремонтируют 200 дорог почти на 6 млрд рублей 2
18:08
Сын-школьник уральского мэра заработал за год 409 тысяч рублей 3
17:49
Безработный заринчанин попал под дело за предложение взятки сотруднику ГИБДД 1
17:32
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама 22
17:24
Бывшего главного инженера госпредприятия судят в Бийске за крупные взятки 0
17:13
Госдума ужесточила правила госзакупок для детского отдыха 0
17:01
Силовое задержание подпольных продавцов контрафактного алкоголя провели на Алтае 0
16:48
GrelkaFest-2019: как в Шерегеше прошел массовый спуск в купальниках 6
16:33
Пациент больницы в Бийске погиб после падения из окна 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.