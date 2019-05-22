Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
По его словам, это связано с тем, что лидер РФ Владимир Путин не желает идти на компромисс, а международное сообщество может оказать давление на него, чтобы он "сделал шаг навстречу".
В качестве примера Андрей Богдан привел ситуацию с украинскими моряками, попытавшимися на кораблях переплыть Керченский пролив, которых российские власти задержали за незаконное пересечение государственной границы и отказываются выдать их Украине.
"Как мы знаем, есть два способа – кнута и пряника, – заявил глава администрации Зеленского. – Мы посылаем все сигналы власти России, но при этом говорим, что готовы к компромиссам".
Комментарии
Опять санкции обернутся внутренними санкциями против населения...
Пять лет санкций по просьбе Порошенко не заставили Россию "сделать шаг", а по просьбе Зеленского заставят. Про кнут ты не загнул, парнишка? Ну а причина одна - как и опасались, зеленский это Порошенко-лайт, то же дерьмо, только в профиль.
"Про кнут ты не загнул, парнишка?"
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загнул конечно! все пряники пожирают путиноиды, а от кнута они уворачиваются, и прилетает простым россиянам.
Украина ведёт политику кнута и пряника,одной щекой прижимаясь к заднице дядя сэма,другой-к евроопе.
Петушку только на рояле играть (один из его номеров в 95 квартале), а не страдать манией величия. Вот бы мне моя собака или кошка стала грозить кнутом и пряником. А по сути от санкций ни холодно ни жарко, можно подумать, что если бы не было санкций зарплата с 30 тыс. выросла бы до 200 тыс. Дело не в санкциях, у нас огромные резервы, просто путинойды жрут в одно горло, в отличии от тех же арабов, где шейх купается в золоте, но при этом и гражданам своей страны насыпает полные карманы золота, просто за то, что они тоже как и он живут на земле, богатой нефтью.