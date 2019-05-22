Депутаты Верховной рады Украины отказались рассматривать внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об изменениях в систему выборов, сообщает РИА "Новости".
Лишь 92 народных избранника согласились включить вопрос в повестку дня, в то время как для этого необходима поддержка 226 человек.
Инициатива Зеленского предполагала переход к пропорциональной системе голосования по партийным спискам и снижению проходного барьера до 3%.
Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов раскритиковал проект, заявив, что снижение порога даст возможность пройти в Раду "карманным партиям олигархов".
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов, дав Верховной раде два месяца на "принятие важных законов".
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