Проект "отцовского капитала", предложенный Общественной палатой России, поддержала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

По ее словам, такая выплата будет прекрасным стимулом, как для сохранения традиционной модели семьи, так и для демографического роста.

"Становится все больше многодетных пап, которые имеют детей в разных семьях, – обозначила неприятную тенденцию Волынец. – Это огромная проблема: сложнее и материально, и психологически, когда дети в разных семьях".

По ее словам, при наличии нескольких детей в разных семьях, размер алиментов отца может достигать до 75% от его общего заработка.

"Когда все дети в одной семье, это и экономически, и психологически целесообразно", – подчеркнула глава Национального родительского комитета.

"Отцовский капитал" предусматривает выплаты, сопоставимые по размеру с материнским капиталом, на которые может рассчитывать отец при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.