Почему лучше покупать мясо в магазинах?

Рынок опасен тем, что там легче обмануть покупателя. Если вы не эксперт и с первого взгляда не можете определить, охлажденное это мясо или размороженное, то лучше обойти рынок стороной. Также лучше воздержаться от похода на базар, если вы не отличаете свежий продукт от того, который несколько дней хранился в холодильниках. Более того, у продавцов есть целый набор хитростей, чтобы сделать мясо "свежим". Например, лежавший кусок свинины кладут на самое видное место, смачивают водой, чтобы выглядел сочнее.



Кроме того, продавцы часто смотрят на внешний вид покупателя, чтобы определить, какую назвать цену.



Так что выбирать мясо необходимо только в проверенных магазинах. Иначе можно получить как минимум невкусный ужин, как максимум – серьезные проблемы со здоровьем.



Безусловно, важным моментом является то, что в магазинах есть все необходимые документы, подтверждающие качество товара, а у продавцов имеются санитарные книжки. Безусловно, не все рынки такие, но все же риск встретить некачественный продукт там куда выше, чем в проверенных магазинах.



В магазинах "Мясная лавка" "Барнаульсий пищевик" тщательно следят за качеством продукта. О том, насколько свежее мясо, дату упаковки и точный вес пишут на этикетке. Важно, что за по-настоящему отборное мясо вы заплатите не больше, чем на рынке.

