Построй мечту

На толщину кладки влияет не только предназначение будущего строения, но и минимальные зимние температуры. Если вы решили поставить на своем участке "стильный" хозблок, гараж или другую постройку, не предназначенную для проживания, то ширина будет одной. Для возведения жилого дома, соответственно, другой.
И в том, и в другом случае необходимо использовать перевязку швов. Их две разновидности: однорядная или многорядная. В первом случае нужно перевязывать каждый ряд кирпичей. При многорядной перевязке она применяется в качестве основной при кладке.
Кирпичная кладка подразумевает строгую горизонтальность. Строители проверяют качество уровнем через каждые два-три ряда. Подкорректировать смещение можно, немного увеличив толщину шва между кирпичами. Кстати, его толщина, как правило, составляет около сантиметра.
Наружные стены домов обычно выкладывают толщиной в один и более кирпич.