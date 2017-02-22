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Построй мечту
Собираетесь строить дом и не знаете, какой материал выбрать? Портал Amic.ru и компания "Стройберг" представляют совместный проект. Вы узнаете, как изготавливается качественный силикатный кирпич, какой строительный материал является самым надежным и самым выгодным и какую кладку выбрать для вашего дома мечты.
"Разрушители мифов": сравниваем свойства силикатного кирпича с разными строительными материалами
Из чего построить дом?
Каждый, кто собирается приступить к строительству, задается таким вопросом. Сегодня рынок предлагает множество вариантов на любой вкус, цвет и кошелек. В лидерах спроса у застройщиков и торгующих организаций находится силикатный кирпич. Он экологичен, прочен, устойчив к агрессивным
воздействиям окружающей среды, удобен в использовании.

Кроме того, дома, построенные из кирпича, красивы и долговечны. Однако некоторые потребители задаются вопросом: действительно ли силикатный кирпич имеет преимущества перед другими строительными материалами?

Так ли это, давайте разбираться. Для сравнения мы выбрали одни из самых популярных материалов – керамический кирпич и газобетон.


Силикатный или керамический?

Некоторые считают, что силикатный кирпич значительно уступает керамическому по своим свойствам. На самом деле это миф. Где правда, а где вымысел, читайте в нашем материале.
Долговечность
Долговечность зависит в том числе и от морозостойкости. До 2015 года существовал нормативный документ, по которому изготавливался силикатный кирпич. В этом документе были довольно низкие требования к материалу. После введения новых стандартов требования к качеству и свойствам силикатного кирпича практически сравнялись с керамическим. Производители силикатного изменили технологию производства. Произошло полное переоснащение производственных мощностей передовым европейским оборудованием, которое позволило делать качественную продукцию, отвечающую не только российским ГОСТам, но и международным стандартам качества.

В производстве силикатного кирпича в компании "Стройберг" используют исключительно немецкое оборудование, применяя европейскую технологию производства. Внутреннюю поверхность силосов-реакторов – одного из важнейших компонентов в производстве силикатного кирпича – покрыли специально разработанным составом полимера.

Такой подход к процессу изготовления силикатного кирпича позволяет говорить о высоком качестве продукции. В компании "Стройберг" добились показателя прочности М 150. Сегодня нет никаких сомнений, что силикатный кирпич является одним из самых долговечных материалов. Он не уступает лидерство в том числе керамическому кирпичу.
Морозостойкость
Одно из распространенных заблуждений, говорят специалисты, уверенность в том, что керамический кирпич – самый морозостойкий материал. Сегодня это утверждение устарело. Действительно, красный кирпич морозоустойчив. Однако силикатный не уступает ему по этим параметрам. Дома, которые строятся из силикатного кирпича, прослужат не одно десятилетие. В компании "Стройберг" добились показателя морозостойкости F 50 циклов, а это означает, что не менее 50 циклов, или 50 лет кирпич сохраняет свои первоначальные данные и технические характеристики. По ГОСТу 379 – 2015 в России допустимым является показатель заморозки в 25 циклов. Силикатный кирпич ТМ "Стройберг" способен выдержать 50 и более циклов заморозки. В СССР допустимым считался уровень заморозки 15 циклов, и эти дома простояли по 50-70 лет. Значит, дом, построенный из кирпича "Стройберг", выдержавшего 50 циклов, можно считать вечным.
Цена
Силикатный кирпич выигрывает у керамического в цене. Стоимость силикатного значительно ниже. На цену влияет в первую очередь то, что изготовление силикатного кирпича существенно дешевле керамического.

Кроме того, в компании "Стройберг" производят преимущественно силикатный кирпич утолщенный/полуторный (размер кирпича 250 * 120 * 88 мм). За счет увеличенной высоты силикатного кирпича до 88 мм в сравнении с высотой керамического (65 мм) имеет место быть явная экономия на растворе в кладке. Расход одинарного керамического кирпича (размер кирпича 250 * 120 * 65 мм) на 1 м2 больше, чем силикатного утолщенного/полуторного, поэтому и расход раствора при использовании керамического кирпича увеличивается.
Огнеупорность
По этому свойству красный керамический кирпич несколько превосходит силикатный. Керамический может выдерживать более высокие температуры. Например, силикатный кирпич не подойдет для изготовления печей, но прекрасно подходит для строительства многоквартирных домов и малоэтажного строения.

Экологичность
Силикатный кирпич делают из извести, песка и воды. Керамический изготавливают из разных сортов глины. И тот, и другой материал изготавливается из экологически чистых материалов. Однако при изготовлении красного керамического кирпича его обрабатывают при высоких температурах. При обжиге могут вырабатываться продукты горения и токсины. Производство силикатного кирпича полностью исключает негативное воздействие на материал, а значит, силикатный кирпич абсолютно безопасен.
Внешний вид
Одно из явных преимуществ силикатного кирпича перед керамическим в том, что силикатный не изменит цвет.

Во время кладки в зимнее время используется раствор с содержанием соли. Это необходимо для того, чтобы раствор не замерзал. Соль может стекать по кирпичу и оставлять разводы. На красном кирпиче этот процесс особенно заметен. Силикатный кирпич не поменяет внешний вид и не испортит облик здания.
На вкус и цвет
Считается, что силикатный кирпич может быть только белого цвета. Но это не так. Сейчас на рынке представлен силикатный кирпич самых разных цветов: желтого, малинового, молочного шоколада, зеленого, мокрого асфальта и других оттенков. Самые популярные цвета уже представлены и запущена линия по производству.

В октябре 2016 года компанией "Стройберг" произведен первый объемно-окрашенный силикатный кирпич, построена линия для его изготовления на основе немецкой мешалки фирмы "Айрих". Мешалки этой фирмы считаются одними из лучших в мире, своего рода "Мерседесы". Для получения требуемого цвета и однородности окраски работа линии автоматизирована, красители подаются в мешалку особо точными весовыми дозаторами. Используемые пигменты имеют максимальное значение цветостойкости, то есть не выгорят на солнце. Потребитель может заказать кирпич практически любого цвета и оттенка, ведь дома должны быть не только удобными, но и красивыми!
Светостойкость
Силикатный кирпич, как и керамический, устойчив к морозу, палящему солнцу, ветрам и другим агрессивным воздействиям окружающей среды, а это означает, что кирпич сохраняет свои первоначальные данные, технические характеристики и цвет.
Погода в доме
Одним из важных свойств силикатного кирпича является способность создания микроклимата в доме. Это значит, что зимой материал будет удерживать тепло, а летом – сохранять в доме приятную прохладу.
Силикатный кирпич или газобетон?
Морозостойкость и водопоглощение
Газобетон явно уступает силикатному кирпичу по этому параметру. Газобетон — пористый материал. Он хорошо впитывает воду и не менее хорошо, говорят специалисты, разрушается от мороза.
Состав
Как мы уже писали, силикатный кирпич состоит из извести, песка и воды. В состав газобетона входит цемент. Наличие этого элемента в составе говорит о том, что материал не может считаться на 100% экологичным. Подводя итог, можно сказать, что силикатный кирпич – один из лучших вариантов для строительства дома.
Прочность
За счет того, что газобетон – довольно пористый материал, он не прочный. Построить из этого материала здание, которое будет выше двух этажей, из области фантастики, говорят эксперты. Кроме того, газобетон – довольно хрупкий материал.
Долговечность
Если газобетон защитить от агрессивной окружающей среды, например, зашить его сайдингом, то дом простоит довольно долго. Если же стены из газобетона не закрывать, то его долговечность значительно сократится. Силикатный кирпич нет необходимости "закрывать". Долговечность материала от этого не изменится. Дополнительных расходов на закрывающий материал не будет в случае использования силикатного кирпича в строительстве.
Эстетика
Стены из газобетона смотрятся довольно неэстетично. Их необходимо "закрывать", иначе будет складываться ощущение недостроенного и неухоженного строения, как бы красив ни был дом внутри.

Кирпич сам по себе смотрится красиво, богато и благородно.
Светостойкость
Газобетон, в отличие от силикатного кирпича, восприимчив к агрессивной окружающей среде.
Вес
Газобетон легче, чем силикатный и керамический кирпич.
Цена
Стоимость газобетона несколько ниже, чем стоимость силикатного и керамического кирпича.
Подводя итог, можно смело говорить, что силикатный кирпич не уступает по свойствам своим "конкурентам", а по некоторым характеристикам даже превосходит их.

Если вы отдаете свое предпочтение силикатному кирпичу, то можете быть уверены: ваш дом точно будет крепким, красивым и надежным. Благодаря качественному материалу он простоит более 50 лет.
Как производят кирпич в компании "Стройберг"?
Прошли времена, когда кирпич мог быть только двух цветов: белого и красного. Сегодня на рынке существует множество вариантов, которые определят, как будет выглядеть ваш дом. Это радует не только торговые организации, но и частных клиентов. Цветовая гамма постепенно расширяется – помимо желтого, малинового и молочного шоколада, появился зеленый, в работе мокрый асфальт. Как производят качественный силикатный кирпич "Стройберг", смотрите в фоторепортаже.

(Чтобы посмотреть фоторепортаж, нужно навести курсор мыши на стрелку, которая находится сбоку от изображения, и кликнуть по ней)
Собственная сырьевая база. Песчаный карьер в селе Власиха, Алтайский край. Песок добывается и транспортируется на завод для дальнейшей переработки и смешивания с известью и водой.
Собственная сырьевая база. Карьер по добыче щебня в селе Камышенка, Алтайский край. Здесь добывается щебень в виде камня. Далее на базе карьера происходит обжиг камня с целью получения извести.
После транспортировки песка с карьера на завод, песок готовится для дальнейшей переработки и смешивания с известью и водой.
Известь хранится в бункерах до транспортировки на завод для дальнейшей переработки.
Собственное производство. Гидравлический пресс. Во время производства силикатного кирпича в пресс подается подготовленная силикатная масса. Здесь же происходит сам процесс прессования с огромной силой.
В процессе формования кирпича большую роль играет давление, которому подвергается силикатная масса. Чем выше эти показатели, тем качественнее будет кирпич – без пустот, с достаточной плотностью.
Автоклавная обработка силикатного кирпича. Это стальной цилиндр, сваренный из отдельных звеньев-обечаек. С торцов цилиндр закрыт выпуклыми днищами, из которых одно или оба закрываются герметическими крышками с помощью механизма. В компании "Стройберг" используют тупиковые автоклавы с одной крышкой.
Готовая продукция. Компания "Стройберг" помимо классического неокрашенного изготавливает и цветной кирпич. Для производства используют оборудование, которое считается одним из лучших в мире. Также для цветного силикатного кирпича "Стройберг" используются качественные пигменты, которые не выгорают на солнце.
Вы можете заказать кирпич практически любого цвета и оттенка. Помните: дом должен быть не только удобным, но и красивым.
С 14 по 17 февраля компания "Стройберг" приняла участие в Международной строительной и интерьерной выставке SibBuild 2017 в Новосибирске, которая была организована в новосибирском Экспоцентре. В этом году на выставке наша компания представила вниманию общественности и специалистов не только новую технологию в строительстве зданий из силикатного кирпича с использованием немецкого оборудования при производстве, но и готовую продукцию широкой цветовой гаммы. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТа 379-2015 и даже превышает их. Особое внимание было акцентировано на то, что большинство марок продукции теперь стало возможным использовать для облицовки зданий, что подтверждается паспортом качества и Сертификатом соответствия ГОСТ 379 – 2015.
Отгрузка и доставка застройщикам, торгующим организациям и частным лицам.
Современная кладка
Как застройщики сегодня применяют кирпич в строительстве
Силикатный кирпич сегодня, пожалуй, самый популярный вид строительных материалов. Он долговечен, красив и к тому же считается экологичным материалом. Дома из силикатного кирпича могут быть практически любого цвета. Благородные и современные оттенки на самый взыскательный вкус.

Качественный кирпич – это уже залог успеха. Однако для того, чтобы построить не только красивый, но и надежный дом, необходимо соблюдать правила кирпичной кладки. При строительстве зданий из кирпича существуют определенные требования. Это необходимо, чтобы строение отвечало всем требованиям безопасности, сохраняло звуко- и теплоизоляционные характеристики, было прочным и долговечным.
Толщина кладки и швов
На толщину кладки влияет не только предназначение будущего строения, но и минимальные зимние температуры. Если вы решили поставить на своем участке "стильный" хозблок, гараж или другую постройку, не предназначенную для проживания, то ширина будет одной. Для возведения жилого дома, соответственно, другой.

И в том, и в другом случае необходимо использовать перевязку швов. Их две разновидности: однорядная или многорядная. В первом случае нужно перевязывать каждый ряд кирпичей. При многорядной перевязке она применяется в качестве основной при кладке.

Кирпичная кладка подразумевает строгую горизонтальность. Строители проверяют качество уровнем через каждые два-три ряда. Подкорректировать смещение можно, немного увеличив толщину шва между кирпичами. Кстати, его толщина, как правило, составляет около сантиметра.
Наружные стены домов обычно выкладывают толщиной в один и более кирпич.
С чего начать?
Кладку кирпичной стены необходимо начинать с тычкового ряда и вести от угла с лицевой стороны. На месте оконных проемов закладываются бруски размером около половины кирпича. Чтобы обеспечить теплоизоляцию, применяют облегченный вид кирпичной кладки. Эта же технология позволит снизить расход стройматериала.

Она имеет воздушный промежуток. Другими словами, это тонкая наружная стена в полтора кирпича, внутренняя стена и небольшой воздушный промежуток между ними. Можно использовать и утеплители, которых сейчас на рынке предостаточно.
При колодцевой кладке поперечные стенки делают через три кирпича, а углы выкладывают тычковым рядом. Внутренние несущие стены, как правило, имеют толщину 25 см, толщина перегородок при этом равна половине или четверти кирпича.
Золотые правила
Правила, которые гарантируют качество и надежность постройки:
- все плоскости должны быть параллельны между собой;
- нагрузка, распределяемая от единичного кирпича, должна приходиться на два нижних кирпича.
Если вы не уверены, что сможете справиться своими силами, то следует обратиться к услугам профессионалов.
Виды кладки
Сплошная кладка. Выполняется с использованием только двух строительных элементов – кирпича и растворителя. Для этой кладки не характерны пустоты и дополнительные слои утепляющих материалов. Чаще всего применяется для постройки несущих стен или заборов. В таком случае дополнительные утепляющие материалы монтируются отдельно или же используется другой метод сбережения тепла.

Армированная кладка. Предполагает обязательную укладку стальной арматуры в швы между кирпичами. Используется для возведения конструкций, от которых требуется особая устойчивость и прочность. Также оптимальна для строений, которые подвержены разного рода вибрациям и сейсмическим воздействиям. При таком виде арматура, размещенная в швах, соединяется с раствором, что представляет собой единую монолитную конструкцию.

Облегченная кладка. Используется для того, чтобы обеспечить возводимой конструкции легкость. Это, в свою очередь, значительно уменьшит нагрузку на фундамент здания. При облегченной кладке значительно уменьшается расход кирпича, так как он частично заменяется другими строительными материалами, такими как разного рода засыпки или легкий бетон.

Декоративная кирпичная кладка. Относится к виду лицевой кирпичной кладки. Ее выбирают, когда хотят сделать фасад здания необычным и более привлекательным.
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