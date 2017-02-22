Построй мечту

Сплошная кладка. Выполняется с использованием только двух строительных элементов – кирпича и растворителя. Для этой кладки не характерны пустоты и дополнительные слои утепляющих материалов. Чаще всего применяется для постройки несущих стен или заборов. В таком случае дополнительные утепляющие материалы монтируются отдельно или же используется другой метод сбережения тепла.



Армированная кладка. Предполагает обязательную укладку стальной арматуры в швы между кирпичами. Используется для возведения конструкций, от которых требуется особая устойчивость и прочность. Также оптимальна для строений, которые подвержены разного рода вибрациям и сейсмическим воздействиям. При таком виде арматура, размещенная в швах, соединяется с раствором, что представляет собой единую монолитную конструкцию.



Облегченная кладка. Используется для того, чтобы обеспечить возводимой конструкции легкость. Это, в свою очередь, значительно уменьшит нагрузку на фундамент здания. При облегченной кладке значительно уменьшается расход кирпича, так как он частично заменяется другими строительными материалами, такими как разного рода засыпки или легкий бетон.



Декоративная кирпичная кладка. Относится к виду лицевой кирпичной кладки. Ее выбирают, когда хотят сделать фасад здания необычным и более привлекательным.