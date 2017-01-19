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Что за праздник Крещение Господне и какие его традиции нужно знать?

, ИА "Амител"
Одним из главных праздников у православных христиан считается Крещение Господне


Православные христиане 19 января отмечают один из самых древних церковных праздников – Крещение Господне, или Святое Богоявление. Что это за праздник и какие интересные традиции и приметы с ним связаны, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
В чем смысл этого праздника?

Праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Таинство случилось, когда Иисусу Христу было 30 лет. Согласно притче, в тот момент на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. После обряда крещения Сын Божий даровал падшему в грехе человеку возможность получить благодать. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются для новой жизни. 

Праздник начинается 18 января, когда все православные христиане празднуют Крещенский сочельник. Воду на службе освящают. Также в этот день проходит освящение колодцев на территории храмов, а ближе к вечеру – и на реке. Согласно поверью, такая вода лечит от различных недугов, придает сил, улучшает состояние здоровья. Именно поэтому в Крещение существует традиция окунаться в прорубь. 

2
А правда, что на Крещение святая вода течет даже из крана?

Действительно существует убеждение, что святая вода на Крещение течет даже из крана. Как пояснил Amic.ru  пресс-секретарь Барнаульской епархии Владимир Матусов, это ошибочное мнение, вода сама не становится святой, ее в любом случае, даже в этот праздник, должен освятить священник. 

"Священной является та вода, которая освящается в церкви, или вода на источниках, которую также освящают священнослужители. Традиционно 18 января освящают воду в храмах, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства", – рассказал представитель церкви.

Святой водой можно лечить раны и болезни. Ею нужно освятить каждый уголок своего жилища, чтобы обеспечить в наступившем году порядок и покой в доме. Стоит отметить, что лечебные свойства вода может утратить, если, набирая или принимая ее, вы ругаетесь с кем-то или вас посещают дурные мысли. Считается, что в Крещение обязательно нужно выпить святой воды, чтобы быть весь год здоровым.

 

3
Какие приметы связаны с Крещением?

С Крещением связано огромное количество народных примет. Каждый сам решает, верить в эти приметы или нет. Но наши предки были внимательными людьми и всегда подмечали особенно странные совпадения. 

На сочельник:

Много снега – много хлеба.
Утром снег – хороший урожай гречихи.
Метель – пчелы роиться хорошо будут.
Яркие звезды – будет хороший приплод скота, много гороха, ягод.

На Крещение:

Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год хлебородный.

Ясно, холодно – неурожай. Лето засушливое. 

Много собаки лают – много зверя, дичи будет.

4
Традиции Сочельника и Крещения
На Крещение мамы пекли к завтраку печенье в виде крестиков. Для каждого домочадца хозяйка особо помечала его печенье. Если крест получился пышный, румяный и хорошо пропекся, того, кому он полагался, ждут успех и благополучие. Если выпечка подгорела, то год будет неудачным. Если крест получился с трещинами и неровностями, этого члена семьи ожидают серьезные проблемы. Чаще всего горелые и неудавшиеся кресты никому не показывают, их лучше всего скормить птицам. 

А Крещенский сочельник принято называть Голодной кутьей. В этот день готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников. Голодной ее называли потому, что с этих пор до следующего дня, пока не освятят воду в водоемах, люди не ели.

Остатки кутьи отдавали курам, а в отдельный горшок складывали на судьбу по три ложки блюд, которые стояли на столе в Крещенский сочельник. Из этого горшка ел тот, кто последним на Крещение возвращался домой с речки. А поэтому все, кто шел освящать воду, старались как можно быстрее вернуться домой. 

Крещенские морозы на Руси с давних времен были очень сильными. В Крещенский сочельник перед ужином хозяин накладывал кутьи и, глядя в окно, звал мороз отведать угощения. При этом непременно следовало приговаривать: "Коль мороз не идет ко мне в дом, пусть не идет и на урожай". 

Впервые материал был опубликован 14.01.16 в 8:28.

Читайте также в сюжете: Крещение-2016
    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    14.01.2016 08:49
    зритель

    Всегда считал что воду освящают "Высшие силы" ,"нечто" не поддающееся нашему осознанию.А тут это таинство приписывают себе священники,типа это "они" освящают воду. Скромней надо быть ребята . Это таинство вам неподвластно.

    0  0
    14.01.2016 09:19
    - гость -

    Почему рождается и крестится в одну и ту же дату, а воскресает всегда по разному? Где логика?(если конечно она есть в религия)

    0  0
    14.01.2016 09:29
    БредБери

    Рождество по солнечному, славянскому календарю. Пасха по еврейскому, луному, темному.Вот и скачет дата воскрешения

    0  0
    14.01.2016 09:32
    - гость -

    Откуда это всё пошло в это время тепло. Больше об крещении знать ничего не нужно, а нужно просто задуматься.

    0  0
    14.01.2016 09:42
    SashOK

    Религия-зло.

    0  0
    14.01.2016 09:54
    - гость -

    Всегда раньше писали, что в ночь на Крещение из крана идет святая вода.Сами служители церкви об этом судачили. А наш барнаульский этот постулат опроверг почему-то.

    0  0
    14.01.2016 10:03
    БредБери

    Естественно святая. Ее же не локально освящают. Освятил прорубь на Оби вся вода в реке святой стала. Водозобор с Оби в Ваш кран идет.

    0  0
    14.01.2016 10:13
    - гость -

    БредБери Да быть такого не может, когда освещают воду в проруби то останавливаются все законы физики, останавливается течение в реке, температура воды поднимается как минимум на 10 градусов, разгоняются облака (чтоб вышестоящее начальство видело что там и как происходит), и т.д. Лично для меня сиё мероприятие = естественный отбор.

    0  0
    14.01.2016 11:19
    - гость -

    Попробовав святой воды из проруби многие потом с горшка не слазят.

    0  0
    14.01.2016 11:57
    - гость -

    SashOK 09:42 Религия-зло.

    Ох, как потом тебе эти слова аукнутся...

    Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге (И.Тальков)

    0  0
    14.01.2016 12:32
    гость

    гостю 11.19 Это просто материализованное зло и негатив выходят,гонимые святой водой.

    0  0
    14.01.2016 12:47
    - гость -

    Они ВСЮ реку освящают?) Или только прорубь?) Так ведь в проруби вода проточная)))

    0  0
    14.01.2016 12:50
    - гость -

    Ничего не имею против религии, думаю что, что-то высшее все же существует. Но не кажется ли Вам не очень разумным привязываться к определенным датам и строго соблюдать законы (имею в виду, например, не мыться/стираться/убираться - на Рождество и т.д.) с учетом того, что у нас как минимум один раз календарь сдвигался (по старому стилю, по новому стилю)? Где гарантия, что празднуем в правильную дату/время?

    0  0
    14.01.2016 13:20
    Deckman

    - гость - 14 января 2016 г. 11:57

    Вот не желай другим того, чего не хочешь себе! А то глядишь сам окажешься "у последней черты", только результат будет прямо иным: вместо того, чтобы веру свою укрепить, наоборот окажется, что не во что верить.

    0  0
    14.01.2016 22:16
    АsimmetriА

    ...набираю в крещенскую ночь из-под крана проточную холодную воду, в обыкновенную пластиковую бутылку. СтоИт весь год просто дома при комнатной температуре. не цветёт, не портится. попьёшь иногда- на вкус свеженькая, никаких плохих последствий не бывает)) возможно- да, чудо природы. но священники тут уж точно ни при чём)

    1  0
    19.01.2017 11:10
    djusha67

    Даже если предположить, что библейские истории имеют под собой какие то корни, то уж точно, что Иисуса никто не крестил...Ну не было тогда еще христианства!!! По слогам : НЕ-БЫ-ЛО!!! И таки да...Всегда держу дома запас воды на случай отключения...Некоторые емкости стоят по нескольку лет без видимых изменений...

    0  0
    19.01.2017 11:12
    Геноцид Эклеров

    верующих - с Праздником! неверующих - с ещё одним поводом потроллить верующих!

    раз считается, что в этот день вся вода святая, то просто примите обычный гигиенический душ) и не лезьте в прорубь, если вы не морж)

    0  0
    19.01.2017 11:17
    дед

    спасибо! Дюша с утреца что то тормознул! его голоса в хоре атеистов не хватало, одни высокие, хоч один бас появился!

    0  0
    19.01.2017 11:17
    Evgeny

    Вода не портится потому, что к середине зимы микроорганизмов там по минимуму. Если набрать воды где-нибудь в Нигерии - она тоже не испортится?

    0  0
    19.01.2017 11:22
    Deckman

    Старый, ты уже прополоскал свое туловище в проруби?

    0  0
    19.01.2017 11:33
    дед

    окунулся! в бассейне!

    0  0
    19.01.2017 11:38
    - гость -

    Интересно, если вода святая для крещенных, то как она действует на мусульман, буддистов, пасторианцев, сатанистов, фетешивтов и простоых, нормальных граждан? Им сегодня что, не умываться даже?

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    19.01.2017 11:40
    - гость -

    Религия - яд! Береги ребят!

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