В чем смысл этого праздника?

Праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Таинство случилось, когда Иисусу Христу было 30 лет. Согласно притче, в тот момент на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. После обряда крещения Сын Божий даровал падшему в грехе человеку возможность получить благодать. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются для новой жизни.

Праздник начинается 18 января, когда все православные христиане празднуют Крещенский сочельник. Воду на службе освящают. Также в этот день проходит освящение колодцев на территории храмов, а ближе к вечеру – и на реке. Согласно поверью, такая вода лечит от различных недугов, придает сил, улучшает состояние здоровья. Именно поэтому в Крещение существует традиция окунаться в прорубь.