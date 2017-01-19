Православные христиане 19 января отмечают один из самых древних церковных праздников – Крещение Господне, или Святое Богоявление. Что это за праздник и какие интересные традиции и приметы с ним связаны, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Таинство случилось, когда Иисусу Христу было 30 лет. Согласно притче, в тот момент на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. После обряда крещения Сын Божий даровал падшему в грехе человеку возможность получить благодать. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются для новой жизни.
Праздник начинается 18 января, когда все православные христиане празднуют Крещенский сочельник. Воду на службе освящают. Также в этот день проходит освящение колодцев на территории храмов, а ближе к вечеру – и на реке. Согласно поверью, такая вода лечит от различных недугов, придает сил, улучшает состояние здоровья. Именно поэтому в Крещение существует традиция окунаться в прорубь.
Действительно существует убеждение, что святая вода на Крещение течет даже из крана. Как пояснил Amic.ru пресс-секретарь Барнаульской епархии Владимир Матусов, это ошибочное мнение, вода сама не становится святой, ее в любом случае, даже в этот праздник, должен освятить священник.
"Священной является та вода, которая освящается в церкви, или вода на источниках, которую также освящают священнослужители. Традиционно 18 января освящают воду в храмах, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства", – рассказал представитель церкви.
Святой водой можно лечить раны и болезни. Ею нужно освятить каждый уголок своего жилища, чтобы обеспечить в наступившем году порядок и покой в доме. Стоит отметить, что лечебные свойства вода может утратить, если, набирая или принимая ее, вы ругаетесь с кем-то или вас посещают дурные мысли. Считается, что в Крещение обязательно нужно выпить святой воды, чтобы быть весь год здоровым.
С Крещением связано огромное количество народных примет. Каждый сам решает, верить в эти приметы или нет. Но наши предки были внимательными людьми и всегда подмечали особенно странные совпадения.
На сочельник:
Много снега – много хлеба.
Утром снег – хороший урожай гречихи.
Метель – пчелы роиться хорошо будут.
Яркие звезды – будет хороший приплод скота, много гороха, ягод.
На Крещение:
Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год хлебородный.
Ясно, холодно – неурожай. Лето засушливое.
Много собаки лают – много зверя, дичи будет.
А Крещенский сочельник принято называть Голодной кутьей. В этот день готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников. Голодной ее называли потому, что с этих пор до следующего дня, пока не освятят воду в водоемах, люди не ели.
Остатки кутьи отдавали курам, а в отдельный горшок складывали на судьбу по три ложки блюд, которые стояли на столе в Крещенский сочельник. Из этого горшка ел тот, кто последним на Крещение возвращался домой с речки. А поэтому все, кто шел освящать воду, старались как можно быстрее вернуться домой.
Крещенские морозы на Руси с давних времен были очень сильными. В Крещенский сочельник перед ужином хозяин накладывал кутьи и, глядя в окно, звал мороз отведать угощения. При этом непременно следовало приговаривать: "Коль мороз не идет ко мне в дом, пусть не идет и на урожай".
Впервые материал был опубликован 14.01.16 в 8:28.Читайте также в сюжете: Крещение-2016
Комментарии
Всегда считал что воду освящают "Высшие силы" ,"нечто" не поддающееся нашему осознанию.А тут это таинство приписывают себе священники,типа это "они" освящают воду. Скромней надо быть ребята . Это таинство вам неподвластно.
Почему рождается и крестится в одну и ту же дату, а воскресает всегда по разному? Где логика?(если конечно она есть в религия)
Рождество по солнечному, славянскому календарю. Пасха по еврейскому, луному, темному.Вот и скачет дата воскрешения
Откуда это всё пошло в это время тепло. Больше об крещении знать ничего не нужно, а нужно просто задуматься.
Религия-зло.
Всегда раньше писали, что в ночь на Крещение из крана идет святая вода.Сами служители церкви об этом судачили. А наш барнаульский этот постулат опроверг почему-то.
Естественно святая. Ее же не локально освящают. Освятил прорубь на Оби вся вода в реке святой стала. Водозобор с Оби в Ваш кран идет.
БредБери Да быть такого не может, когда освещают воду в проруби то останавливаются все законы физики, останавливается течение в реке, температура воды поднимается как минимум на 10 градусов, разгоняются облака (чтоб вышестоящее начальство видело что там и как происходит), и т.д. Лично для меня сиё мероприятие = естественный отбор.
Попробовав святой воды из проруби многие потом с горшка не слазят.
SashOK 09:42 Религия-зло.
Ох, как потом тебе эти слова аукнутся...
Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге (И.Тальков)
гостю 11.19 Это просто материализованное зло и негатив выходят,гонимые святой водой.
Они ВСЮ реку освящают?) Или только прорубь?) Так ведь в проруби вода проточная)))
Ничего не имею против религии, думаю что, что-то высшее все же существует. Но не кажется ли Вам не очень разумным привязываться к определенным датам и строго соблюдать законы (имею в виду, например, не мыться/стираться/убираться - на Рождество и т.д.) с учетом того, что у нас как минимум один раз календарь сдвигался (по старому стилю, по новому стилю)? Где гарантия, что празднуем в правильную дату/время?
- гость - 14 января 2016 г. 11:57
Вот не желай другим того, чего не хочешь себе! А то глядишь сам окажешься "у последней черты", только результат будет прямо иным: вместо того, чтобы веру свою укрепить, наоборот окажется, что не во что верить.
...набираю в крещенскую ночь из-под крана проточную холодную воду, в обыкновенную пластиковую бутылку. СтоИт весь год просто дома при комнатной температуре. не цветёт, не портится. попьёшь иногда- на вкус свеженькая, никаких плохих последствий не бывает)) возможно- да, чудо природы. но священники тут уж точно ни при чём)
Даже если предположить, что библейские истории имеют под собой какие то корни, то уж точно, что Иисуса никто не крестил...Ну не было тогда еще христианства!!! По слогам : НЕ-БЫ-ЛО!!! И таки да...Всегда держу дома запас воды на случай отключения...Некоторые емкости стоят по нескольку лет без видимых изменений...
верующих - с Праздником! неверующих - с ещё одним поводом потроллить верующих!
раз считается, что в этот день вся вода святая, то просто примите обычный гигиенический душ) и не лезьте в прорубь, если вы не морж)
спасибо! Дюша с утреца что то тормознул! его голоса в хоре атеистов не хватало, одни высокие, хоч один бас появился!
Вода не портится потому, что к середине зимы микроорганизмов там по минимуму. Если набрать воды где-нибудь в Нигерии - она тоже не испортится?
Старый, ты уже прополоскал свое туловище в проруби?
окунулся! в бассейне!
Интересно, если вода святая для крещенных, то как она действует на мусульман, буддистов, пасторианцев, сатанистов, фетешивтов и простоых, нормальных граждан? Им сегодня что, не умываться даже?
Религия - яд! Береги ребят!