"Не все коту Масленица", – говорим мы, когда предупреждаем человека, что все не так легко и просто, как кажется, впереди могут быть трудности. Но откуда пошло это выражение?
Масленица – это праздничная неделя перед Великим постом. В эту неделю народ печет блины с разными начинками, ест (что-то, конечно, перепадает и коту), веселится, провожает зиму. Но после нее начинается Великий пост. 40 дней строгой диеты, когда нельзя мясное и молочное, развлекаться.
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Вот так и в прямом, и в переносном смысле после веселья наступает время строгих ограничений.
Именно этим выражением заканчивается в пьеса Александра Островского "Не все коту Масленица".
"Оттого, Ермил Зотыч, говорит русская пословица, что не все коту Масленица, бывает и Великий пост", – сказала вдова Дарья Круглова, отказывая сватавшемуся к ее дочери Ангии купцу Ахову. Ермил Ахов считал, что все решают деньги, и надеялся, что небогатые Агния и ее мама примут его предложение только потому, что он богат.
Комментарии
ее дочери Ангии
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И коту масленица! http://old.amic.ru/images/actions/goodmood/35956_320.jpg