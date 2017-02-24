Что она означает?

Масленица – это праздничная неделя перед Великим постом. В эту неделю народ печет блины с разными начинками, ест (что-то, конечно, перепадает и коту), веселится, провожает зиму. Но после нее начинается Великий пост. 40 дней строгой диеты, когда нельзя мясное и молочное, развлекаться.

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Вот так и в прямом, и в переносном смысле после веселья наступает время строгих ограничений.