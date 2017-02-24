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Откуда пошло выражение "Не все коту Масленица"?

, ИА "Амител"
Происхождением известной пословицы мы обязаны языческому празднику


"Не все коту Масленица", – говорим мы, когда предупреждаем человека, что все не так легко и просто, как кажется, впереди могут быть трудности. Но откуда пошло это выражение?

1
Как звучит эта пословица на самом деле?
"Не все коту Масленица, будет и Великий пост" — это полная версия пословицы. Именно так она обозначена и в книге "Пословицы и поговорки русского народа" Владимира Даля. Но, как правило, ее употребляют в сокращенном виде.
2
Что она означает?

Масленица – это праздничная неделя перед Великим постом. В эту неделю народ печет блины с разными начинками, ест (что-то, конечно, перепадает и коту), веселится, провожает зиму. Но после нее начинается Великий пост. 40 дней строгой диеты, когда нельзя мясное и молочное, развлекаться.

Читайте также: Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция?

Вот так и в прямом, и в переносном смысле после веселья наступает время строгих ограничений.

3
Пример употребления пословицы в литературе

Именно этим выражением заканчивается в пьеса Александра Островского "Не все коту Масленица".

"Оттого, Ермил Зотыч, говорит русская пословица, что не все коту Масленица, бывает и Великий пост", – сказала вдова Дарья Круглова, отказывая сватавшемуся к ее дочери Ангии купцу Ахову. Ермил Ахов считал, что все решают деньги, и надеялся, что небогатые Агния и ее мама примут его предложение только потому, что он богат.

Читайте также в сюжете: Масленица-2016

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    Комментарии

    24.02.2017 07:03
    - гость -

    ее дочери Ангии

    ????

    0  0
    24.02.2017 07:17
    - гость -

    И коту масленица! http://old.amic.ru/images/actions/goodmood/35956_320.jpg

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