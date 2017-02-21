Пожалуй, у многих народов можно встретить обычай провожать зиму и встречать весну. Наши предки не исключение – Масленица всегда была одним из любимых славянских праздников. После крещения Руси церковь причислила Масленицу к Сырной седмице, или Сырной неделе. ИА "Амител" узнало, откуда пошла традиция печь блины и символом чего является это блюдо.
Символом чего является блин?
Самое главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, – блины. Круглые, золотистые и очень горячие. Кроме того, праздничные блины и лепешки являются древним воплощением заквашенного хлеба. Именно круглый блин когда-то давно считался жертвенным хлебом. Его приносили в дар языческим богам. Блин – это символ солнца, символ тепла и жизни.
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Церковь посчитала, что Масленица – нужный праздник, и включила его в свой календарь. Сытная неделя предшествует наступлению Великого поста.
С чего начинается Масленица?
Праздник начинался с "масленых дедов", или поминания умерших. Наши предки верили, что души прародителей возвращаются на Землю, чтобы помогать живым. Поэтому первый испеченный блин было принято отдавать предкам – его клали на "духовое" окошко.
Также иногда славяне отдавали первый блин нищим, чтобы те помянули их родственников. Оставлять блины на могилках принято в последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье.
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Откуда пошло слово блин?
Это слово происходит от древнего "млин", означающего "перемалывать". Для приготовления этого блюда основным ингредиентом является намеленная мука. Драники, лаваш, блины, лепешки – все эти лакомства являются неким подобием русского угощения. Причем они имеют одну общую особенность – круглую форму.
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Комментарии
Блин такой же круглый как солнце, масленица это приход весны, победа солнца над холодом. Чучело зимы надо сжечь, а солнечный блин скушать
Блины в честь языческого божества Ярило.