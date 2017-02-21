Самое главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, – блины. Круглые, золотистые и очень горячие. Кроме того, праздничные блины и лепешки являются древним воплощением заквашенного хлеба. Именно круглый блин когда-то давно считался жертвенным хлебом. Его приносили в дар языческим богам. Блин – это символ солнца, символ тепла и жизни.

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Церковь посчитала, что Масленица – нужный праздник, и включила его в свой календарь. Сытная неделя предшествует наступлению Великого поста.