Вторник, 21 Февраль, 06:39

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,1
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-4°
Обь
27см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017
Вопрос дня



Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция?

, ИА "Амител"
Есть блины на Масленицу – важный ритуал. Наши предки считали, что с каждым кусочком они получают энергию солнца


Пожалуй, у многих народов можно встретить обычай провожать зиму и встречать весну. Наши предки не исключение – Масленица всегда была одним из любимых славянских праздников. После крещения Руси церковь причислила Масленицу к Сырной седмице, или Сырной неделе. ИА "Амител" узнало, откуда пошла традиция печь блины и символом чего является это блюдо.

1

Символом чего является блин?

Самое главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, – блины. Круглые, золотистые и очень горячие. Кроме того, праздничные блины и лепешки являются древним воплощением заквашенного хлеба. Именно круглый блин когда-то давно считался жертвенным хлебом. Его приносили в дар языческим богам. Блин – это символ солнца, символ тепла и жизни.

Читайте также:  Маленькие хитрости при выпечке блинов

Церковь посчитала, что Масленица – нужный праздник, и включила его в свой календарь. Сытная неделя предшествует наступлению Великого поста.

2

С чего начинается Масленица?

Праздник начинался с "масленых дедов", или поминания умерших. Наши предки верили, что души прародителей возвращаются на Землю, чтобы помогать живым. Поэтому первый испеченный блин было принято отдавать предкам – его клали на "духовое" окошко.

Также иногда славяне отдавали первый блин нищим, чтобы те помянули их родственников. Оставлять блины на могилках принято в последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье.

Читайте также: Когда зятю к теще на блины идти? Расписание масленичной недели

 

3

Откуда пошло слово блин?

Это слово происходит от древнего "млин", означающего "перемалывать". Для приготовления этого блюда основным ингредиентом является намеленная мука. Драники, лаваш, блины, лепешки – все эти лакомства являются неким подобием русского угощения. Причем они имеют одну общую особенность – круглую форму.

Читайте также: Готовимся к масленице: видеорецепт фаршированных мясом и овощами блинчиков

Читайте также в сюжете: Масленица-2016
    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    1.03.2016 07:47
    - гость -

    Блин такой же круглый как солнце, масленица это приход весны, победа солнца над холодом. Чучело зимы надо сжечь, а солнечный блин скушать

    0  0
    1.03.2016 07:56
    - гость -

    Блины в честь языческого божества Ярило.

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    06:24
    Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция? 2
    06:01
    Плюсовая температура, ветер и снег: Алтайский край штормит вторые сутки 0
    05:18
    Кому нельзя поститься? 0
    03:05
    Чем запомнился постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин? 0
    02:09
    Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 0
    02:03
    Американские ученые нашли связь между способностями человека и цветом глаз 0
    01:04
    Фильм "Терминатор 2" вернется на российские экраны в 3D-версии 0
    00:03
    Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание 1
    23:05
    КНДР не признает брата Ким Чен Ына в мужчине, убитом в Малайзии 0
    22:06
    Алтайская ГИБДД просит водителей в течение суток не выезжать на трассы 0
    21:07
    Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери в Барнауле, пойдет под суд 0
    20:18
    Режим ЧС рекомендовали ввести 24 муниципальным образованиям на Алтае 0
    20:06
    Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне 0
    19:46
    Снежный шторм "выключает" свет в населенных пунктах Алтайского края 0
    19:28
    Ольга Васильева считает, что нужно ввести обязательный ЕГЭ по истории 2
    19:06
    Коротко о главном: Алтай в снежной буре и поиски на Телецком озере
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 февраля
    18:46
    Сотрудники алтайской птицефабрики украли кормов и кур на 1,5 млн рублей 0
    18:32
    Русская пицца: готовим на Масленицу блины с припеком 0
    18:27
    Лавров отверг обвинения в участии РФ в подготовке переворота в Черногории 0
    18:04
    Легкомоторный самолет упал на жилой квартал в США 0
    17:47
    Алтайский депутат Госдумы предложила продвигать рабочие профессии в школе 0
    17:33
    Когда зятю к теще на блины идти? Расписание масленичной недели 0
    17:30
    Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом 3
    17:24
    Прокурор Черногории обвиняет РФ в причастности к госперевороту 0
    17:14
    СМИ: Украина является главным импортером мяса и пива из России 0
    17:06
    Планируем время: чем заняться барнаульцам с 20 по 24 февраля? 1
    16:57
    Режим ЧС объявлен в Алтайском крае из-за снежного шторма 12
    16:33
    Путин подписал указ о праздновании юбилея Сталинградской битвы 4
    16:23
    Жителя Алтайского края судят за избиение до смерти собственного отца 0
    16:14
    Как выбрать качественные замороженные блинчики в магазине? 4
    16:02
    12 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды 0
    15:50
    Группа спасателей из Москвы будет вести поиски вертолета на Алтае 3
    15:32
    Алкоголь продали подростку в кафе барнаульского ТРЦ "Пионер" 6
    15:23
    Стоп-кадр. Ограниченная видимость на барнаульских дорогах 3
    15:16
    Преступники пытались ограбить дом семьи бен Ладена в Париже 1
    15:05
    Три машины с алтайскими рыбаками занесло снегом в Новосибирской области 0
    14:48
    Три автобуса столкнулись в центре Барнаула – очевидцы. Фото 9
    14:36
    Полиция Таиланда задержала россиянку за кормление рыбок в море 5
    14:22
    "Побойтесь Бога, сидите дома". Снежный шторм бушует на алтайских трассах 3
    14:14
    ГИБДД Барнаула призывает водителей быть предельно внимательными в непогоду 0
    14:03
    Список трасс, перекрытых в Алтайском крае из-за непогоды 20 февраля 1
    13:53
    Автобус на Камчатке полтора километра тащил по дороге выпавшую пассажирку 10
    13:42
    Елизавета Глинка: путь доктора Лизы 10
    13:31
    Слетевший с грузовика фургон перекрыл дорогу в Барнауле. Фото 3
    13:23
    Строители заканчивают возведение самого большого общежития в Барнауле 3
    13:15
    Москва и Барнаул возглавили рейтинг самых недружелюбных городов России 36
    13:04
    Навязчивые рекламные ролики могут исчезнуть из видео на YouTube 5
    12:50
    Семь кило марихуаны хранил в гараже житель Алтайского края 7
    12:33
    Алтайская девочка-кузнец выступила в программе Максима Галкина. Видео 5
    12:25
    Мэра Риги хотят наказать штрафом за разговор на русском языке 6

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.