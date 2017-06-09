"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12.00 по московскому времени. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". О том, как задать свой вопрос первому лицу государства, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Задать вопрос, который достоин внимания президента, можно несколькими способами:
- по телефону 8-800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–647–40–40, +7–495–539–40–40;
- на короткий номер 0-40-40 можно отправить бесплатно mms и sms-сообщения. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи;
- отправить видеообращение или задать вопрос можно на сайте москва-путину.рф через раздел "Задать вопрос". Опция доступна как с компьютера, так и с любого мобильного устройства, где есть веб-камера.
- через официальное сообщество "Прямая линия с Владимиром Путиным" "ВКонтакте";
- приглашенные в студию гости.
Впервые материал был опубликован 11 апреля 2016 года в 11:00.
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Комментарии
Никак. Все вопросы и ответы уже придуманы и разучиваются. Народ останется при своих вопросах как обычно.
я то же подумал что ни как (
а смысл? Конкретных ответов нет
Любой вопрос заболтает...
НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ПРЕЗЕДЕНТА! ЧИНОВНИКИ НЕ ПОМОГУТ ,А ВСЕ ИСКОЗЯТ.
Здравствуйте! 12 ЛЕТ чиновники Анапы уходят от ответа и не оформляют нам документы на землю, таская по судам. Есть ли надежда, что президент даст на него ответ? В приёмную президента писали раз 10- оттуда жалобу отправляют в краевую прокуратуру, и на этом всё глохнет. Может хоть тут президент узнает, что творится в Анапе!?
Зачем нужен Путин?
http://publizist.ru/blogs/107563/12250/-
Нужно верить в лучшее.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Я студентка магистратуры Московского вуза. Я гражданин Республики Казахстан, но нахожусь в России уже 5 лет, получила высшее образование, вышла замуж, приобрела жилье. Этнически являюсь русской, Россию очень люблю, уважаю, а также желаю ей процветания! Я планирую остаться в России, ведь здесь сосредоточена вся область моих жизненных интересов. Я хочу здесь работать и приносить пользу обществу. Но все мои желания разбиваются о тот факт, что сделать гражданство или даже Вид на жительство настолько сложно (даже при всех "смягчающих" условиях вроде брака), что нужно на это потратить еще, как минимум, 3 года! Из этого времени 1,5 года будут потрачены на очереди и грубое отношение со стороны служб ФМС. Система очень плохо работает, в отделениях ФМС любое действие забюрократизировано настолько, что нужно приходить в лучшем случае за 3-4 часа до открытия органа (а большинство занимает очереди с 12 ночи!), чтобы просто попасть на территорию! Когда этим заниматься? Невозможно быть полезным членом общества и при этом тратить все свободное время на получение бесконечных и малополезных бумаг! На работе тоже нельзя сказать, что "я получаю гражданство, поэтому отпускайте меня почаще, пожалуйста". Как быть? Жалобы на работу ФМС принимаются только по теме коррупции (но и она процветает!) и никто и ничего не хочет делать! Люди, которые хотят присоединиться к Российскому обществу по весьма патриотичным причинам должны испытывать себя на прочность, ну почему так происходит? Большинство отделений ФМС похожи на, извините, зоопарк, там даже негде сесть, не к кому обратиться, по любому вопросу тебя пинают к стенду с устаревшей информацией, воспользовавшись которой, человек обрекает себя на повторный круг беготни! На сайтах информация не актуальна, многие возможности формально присутствуют, а фактически - просто не работают! Что делать тем, кто не желает тратить свое время на это издевательство?
Добрый день, Владимир Владимирович, у меня вот какой вопрос : Женщина в декретном отпуске самый не защищенный человек в социальном плане. Выйдя в декрет женщина получает от своего работодателья какие то копейки в течении 1,5 лет, после 1,5 лет до 3-х лет женщина получает примерно 50 рублей в месяц на существование себя и ребенка, как можно выжить на 50 рублей в месяц, если в среднем в день уходит только на продукты около 500 рублей в день?
12.04.2016 13:47
Юлия
Милая Юленька, получая копейки от работодателя в течение 1,5 лет, вы говорите о том, что у вас низкая зарплата и маленький стаж. Эту проблему ваш работодатель не решит.
Почему не наказан Сердюков ?
Здравствуйте,скажите пожалуйста по затопление 2014года.Г.Барнаул п.Затон.Нас затопило 2014г.документы были на оформлении в затопление мы проживали в доме.Жили мерзли на крыше.После затопления были выплаты мы получили выплаты на потерю имущества.Сейчас выплачивают на ремонт домов.Мы уже 2-й суд проигрываем на выплату ремонта дома.Объясняют нам так что мы получили свидетельств на дом в 2015 году т.е в начале года.Но дом уже был построен в 2013г, и мы с семьей проживали в нем.Есть документы на дом оформленные до затопления 2014г.Нас очень много таких которым отказали в суде.После воды в доме пришлось менять все.Почему отказывают в выплате?????
Здравствуйте,Владимир Владимирович. Я офицер запаса ВС с 1992 года,ныне БОМЖ.
В решении своего жилищного вопроса с местного уровня дошел до Вас (отдел по работе с
письменными обращениями граждан). Первое письмо было переправлено местным
властям в Крым, второе письмо - в МО РФ. Оба исполнителя в ответе мне ссылаются
друг на друга.
Вопросы:
1)Куда выше надо обращаться?
2)Что посоветовать внуку если он захочет связать судьбу со службой в армии?
ОТДЕЛЬНО: Огромное спасибо за Севастополь - Крым - Россию.
С уважением Ярыш Л.Н.
Добрый день! Я Никита, мне 12 лет, я очень хочу сестренку, но вопрос у родителей "упирается" в жилищный, Мои родители в очереди по программе "Жилье Ветеранам" с 2004 года, Скажите, пожалуйста, когда мой папа участник боевых действий получит СЕРТИФИКАТ на улучшение жилищных условий? и моя мечта сбудется?
Уважаемый,Владимир Владимирович.У меня сын инвалид 1 группы.Живем мы в старом фонде в однокомнатной квартире на втором этаже.В течении трех лет он практически не выходит из дома.Чтобы добраться до поликлиники,нотариуса и других необходимых организаций нет возможности.Все услуги оказываются на дому платно.Вот мои вопросы.
Почему принимаются программы,которые фактически не работают?Это-программа Доступная среда.Задумка неплохая,но на деле отмывание денег и больше ничего.
Почему отменили обеспечение инвалидов автомобилями?Чиновники каждый год меняют автомобили.Почему бы за небольшую цену передавать их инвалидам,чтобы они могли добраться до тех магазинов и поликлиник где есть доступная среда.
Почему инвалиду с ампутированными конечностями нужно каждые два года доказывать,что он инвалид и ноги не выросли?
Почему инвалидов ставят в очередь на улучшение жилищных условий и при этом сразу говорят,что жилье вы все равно не получите справляйтесь сами?Мой сын стоит в очереди на 2016 год в очереди №1605.
Почему работающим пенсионерам отменили индексацию?Мы работаем не от хорошей жизни,а из-за низкой пенсии.Налог с нашей зарплаты отчисляется,Кому выгоднее если мы будем сидеть дома или работать нелегально.Этот указ вредительство для государства.
Прошу ответить на мои вопросы,так-как в прошлом году мои вопросы остались без ответа.
С уважением Мошнина Валентина Михайловна.г.Самара
Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Я одинокая многодетная мама! Вопрос: Я имею право на получение "Свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого жилья при рождении четвертого и последующих детей и за многоплодную беременность в размере 1 миллиона рублей?
На иждевении у меня трое детей:
сын Тимерлан 13 лет и двойняшки:
дочь Софья 1 год
сын Антон 1 год.
Воспитываю их одна! Проживаем с родителями на их территории, собственного жилья нет!
С/У Мария Камалетдинова
Уважаемый Владимир Владимирович! Почему моя пенсия по старости ровна пенсии инвалида-детства 3гр.? Где выплаты ему на лекарства и санаторное лечение?
Здравствуйте, Владимир Владимирович! Почти уверена, что мои вопросы не прозвучат, но тем не менее задаю их. Я -Крысина Татьяна Григорьевна, учитель почти с сороколетним стажем, живу в Забайкальском крае. Меня и моих коллег интересует вопрос, когда перестанет лихорадить образование, груз бумаг растёт, некогда учить, а зарплата падает, отменили стимулирующие и другие доплаты, оптимизация коснулась и нас, сливают классы, скатились к 30-тым годам, малокоплектным классам, чему можно научить детей двух классов по новым ФГОСТ? Почему надо экономить на образовании, зарплату в 30 тыс. можно получить, работая на 2 ставки, что нереально.
И ещё один вопрос, который будоражит всё Забайкалье, кто ответит за экономический развал края во время правления Ильковского? Почему он "вогнал" наш край в долги и спокойно ушёл в отставку, никаких претензий ему не предъявлено? Уже нашему краю нужна гуманитарная помощь, большинство населения за чертой бедности.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Хочу задать неожиданный и не совсем приятный вопрос.
Вопрос касается погребения. Помимо решения жизненно важных вопросов, коих очень много, хочется решить и такой вопрос, касающийся достойных проводов человека в последний путь..
Я проживаю в Волгограде. у нас, чтобы проводить человека в последний путь
нужно иметь минимум 100000 руб, на очень скромные похороны это было 2 года назад, (сейчас уже наверно больше).
А разве у всех они есть при нынешнем уровне жизни, высоких ценах на продукты, коммуналку, когда пенсии не у всех до 10000 доходит?
Наша ритуальная служба "Память" все подмяла под себя,
на костях себе хоромы строят.
Все отдано в частные руки, а где же муниципальные, контролируемые организации?
Все наши, (группы пенсионеров) обращения в местные органы власти результатов не дали.
В "Памяти" элементарно нет в свободном доступе даже прайс листа на услуги.
При оформлении его в руки не дают, менеджер озвучивает цены, но разве может человек находящийся в стрессе от потери близкого человека, на звук оценить стоимость, а посмотреть негде,
В итоге подходишь оплачивать услуги, так их стоимость увеличивается в 1.5 раза.
В 2013-2014г в течении полугода у нас в семье было 2 похорон, что легло тяжким бременем на семью.
Пока оформляли, молодой человек пожаловался, не на что было маму похоронить, она месяц в МОРГЕ лежала, пока он деньги на погребение по всем родным и знакомым собирал. Разве это правильно?
Когда же у нас в Волгограде и области порядок будет? В любую сферу жизни загляни - сплошной криминал!
Нищий Город-Герой, с разбитыми в хлам дорогами, криминальной коммуналкой, нищий народ, едва выживающие пенсионеры. Жить, лечиться - страшно дорого, а умереть еще страшней потому что своим уходом обречешь своих близких не только на скорбь, но и на большие долги.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН!!!я инвалид 2 группы,была черепно мозговая травма и начались осложнения,отправляли каждый раз в областную поликлинику в г.Иркутске на обследование,но каждый раз одно и тоже,назначали какие то добавочные процедуры от которых не что не менялось и всё это за свои деньги и проезд и лечение.А здоровье чем дальше тем хуже становилось,по телевизору я услышал про институт Бехтерева,нащёл их в интернете и связался с ними,пригласили на обследование, зозванился с ними,оказывается по направлению только простые анализы здать можно и прибывание там,а само обследование которое мне нужно было платное не входит,только питерцы бесплатно могут обследоваться,что делать?пришлось идти в банк и просить кредит,всеми правдами и неправдами,хотя на данный момент у меня уже он был в сбербанке,я пощёл втб 24,пришлось сразу брать сумму чтоб в сбербанке закрыть и на обследование и проезд,взял 300тыс. рублей,170 так как 2 кредита не хватит пенсии,н остатки поехал в питербург,приехал туда лег прощёл обследование дорогое,меня поставили на очередь на операцию,приехал домой,все деньги почти ушли на обследование и проезд!а тут звонят через месяц приезжай на операцию,что снова делать снова по банкам бегатня и снова пришлось в вовсточном экспресс банке брать кредитную карту чтоб сьездить на операцию.съездил на операцию пришлось ещё жену вызывать для соправождения меня,операция тяжелая была 7-8 ч. шла,сказали приехать через полгода,прошло быстро полгода и снова поездка и обследование дорогое делать надо,назанимались и продали все что можно,сьездил,канешно со здоровьем стало наполовину легче!но вот в чём проблема владимир владимир щас мы живём в квартире с матерью ивалидом 2 группы на ее пенсию 5 человек,,да и таблетки мне нужно покупать на 2500 т.р. ежемесечно,так как наши пенсии у жены тоже 3 группа(инвалид детсва) 7 т.р. у неё пенсия,уходят обои наши пенсии на оплату кредитов,а мать одна на свою пенсию плотит за квартиру,и тоже брала кредты для меня чтоб сьездить ,остаётся 4-5 т.р. на которые мы и живем или су
Почему в Сибири нет газа у людей как в Крыму
Здравствуйте Владимир Владимирович Путин.Я гражданка Р.Ф.живу в городе Канаш Чувашия.Работаю на заводе .У меня двое детей .Моего ребёнка не записывают в очередь в детский сад.Потому что у нас нет прописки.Помогите пожалуйста.
Никто и никогда не ответит на вопрос почему в России такие дороги с ухабами и дырами, хотя все авто владельцы платят исправно налоги, а дороги и ныне такие какие есть- с ухабами, волнами, дырами, вспучиными и будут биться об этот утес непонимания еще долгие годы, пока тех компаний отвечающих за дороги не привлекут за содержание дорог в сроки гарантии, за те же самые дороги.
У меня вопрос!!! Когда будут предоставлены льготы людям категории "Дети Войны" нас осталось совсем мало жить.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Я пенсионерка. 7 ноября 2014 года сгорел мой деревянный домик из-за обрыва провода под напряжением , стоящем на балансе ООО "Кубаньэнерго" Сочинские эл.сети.
Провод обрывался 6 раз и на нем было множество узлов, связанных кое-как ( наспех)
На мои звонки в течение полутора месяцев о замене воздушки на нормальный кабель
реакции не было никакой.Суд первой инстанции вынес решение в мою пользу о выплате
1 млн 65 тысяч рублей, но ООО"Кубаньэнерго"Сочинские эл.сети включили адм.ресурс
(инспектор, составивший акт-уволен,акт переписан, подан встречный иск по отмене уголовного дела по факту пожара, мне приватно намекнули о выплате из каких-то
"других источников", если не будет судебного прецидента и я подожду и т.п.)
Время ушло и теперь все развалилось.На мои звонки не отвечают.
Для ООО"Кубаньэнерго"Сочинские эл.сети 1млн.рублей не такие большие деньги, но теперь кто ответит за пожар по вине и халатности администрации и как мне восстановить свой дом, где я хотела еще спокойно пожить?
нету к нему уже давно никаких вопросов
это что за бред здесь творится?
Что за моду взяли, старые коменты к новым- старым постам пририсовывать?
Наверное и новости уже писать некому, да и коменты писать и читать тоже!!!((
Ангажированное мероприятие. Смысла в нем учувствовать нет, это раз, а два, это то, что кредит доверия этой персоне, мягко говоря, давно исчерпан. Завхоз, он и есть завхоз.