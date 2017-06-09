Как можно задать вопрос президенту?

Задать вопрос, который достоин внимания президента, можно несколькими способами:

- по телефону 8-800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–647–40–40, +7–495–539–40–40;

- на короткий номер 0-40-40 можно отправить бесплатно mms и sms-сообщения. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи;

- отправить видеообращение или задать вопрос можно на сайте москва-путину.рф через раздел "Задать вопрос". Опция доступна как с компьютера, так и с любого мобильного устройства, где есть веб-камера.

- через официальное сообщество "Прямая линия с Владимиром Путиным" "ВКонтакте";

- приглашенные в студию гости.