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Откуда берется благодатный огонь, люди стараются понять уже много сотен лет. Верующие уверяют, что это милость господа, данная людям. Ученые не совсем согласны с таким убеждением, в связи с чем не перестают пытаться найти объяснение данному феномену с научной точки зрения. Читайте об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В настоящее время в церемонии участвуют представители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.
Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Сам вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. На протяжении нескольких последних столетий каждый посетитель храма Воскресения Христова может видеть мраморную колонну, рассечённую необычной трещиной. Эта колонна — средняя из трех колонн на левой стороне портала главного входа храма Воскресения Христова. Сама трещина чуть более метра в длину, идет вдоль колонны и расширяется книзу, достигая примерно 7-8 сантиметров в ширину и глубину.
Согласно православному преданию, трещина появилась чудесным образом в Великую субботу 1579 года. В это время Османской империей правил султан Мурад III, а Патриархом был Софроний IV (1579—1608). Это предание гласит, что армяне подкупом добились у иерусалимского паши позволения им одним быть в храме Воскресения Христова в Великую субботу. Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были допущены внутрь и вынужденно молились перед входом в храм. Ожидание уже сильно затянулось по сравнению с обычным временем и вдруг раздался громовой удар, одна из колонн храма треснула и оттуда брызнул Огонь. Патриарх зажег свои свечи, от него зажгли все православные и все пришедшие в храм.
Порядок проведения службы
Приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи начинается церковная церемония. Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой пятницы; многие остаются здесь сразу же после крестного хода, совершаемого в память событий этого дня.
Служба в Великую субботу, как и другие службы в храме Воскресения Христова, совершается на Святых местах, установленным в 1852 году бывшей турецкой администрацией в Палестине, которого придерживаются все церкви, делящие храм. Строгая регламентация была введена из-за постоянных разногласий относительно прав и полномочий между различными христианскими церквями, которые издавна участвуют в службе.
Сегодня каждая иерусалимская патриархия имеет свои права и обязанности и каждое действие священнослужителей четко привязано к указанному в регламенте времени.
Материал впервые был опубликован 30 апреля 2016 года.
Комментарии
Дак чем огонь то зажигают?Спичками или зажигалкой?Или кресало?
acdc 30 апреля 2016 г. 11:34 Его бог своим чюдом зажигеает, что не понятного?
Дак чудо может опухнуть и будет мешать ходить.
Ясно.значить и там китайцы приуспели.
acdc 30 апреля 2016 г. 11:50 У него такое чюдо, что даже опухшее ходить не мешает! Только зажигать перестаёт
Шарлатанство или хорошее знание физики/химии. Хотя скорее шарлатанство. Химия и физика несовместимы с религией.
Прискорбно наблюдать каждый раз такое количество оболваненных людей, верующих в чюдо.
Чё там Пётр 1 говорил про зады попов? чем они заплачут, когда в следующий раз замироточит икона?)))
чудо строго по расписанию. Вот и сегодня уже ЗАРАНЕЕ запланировано эт о "чудо" с 13-45 до 15-00 МСК - прямой показ по НТВ
Сам я отнюдь не прихожанин, но вы сейчас идете по пути пусек, господа...
Откуда берётся Благодатный огонь понятно, но как он там появляется ? Видимо армяне подкупом зажигалки туда проносят.
- гость - 30 апреля 2016 г. 17:12
Всех не пересажаете в тюрьму, веруны.
- гость - 30 апреля 2016 г. 17:12 .......... пуськи - самовлюбленные кривляки, плюющие на всех вокруг. В храме они вели себя нагло, наплевав на окружающих людей. Так-же непотребно смотрелось-бы кривляние с фашистским флагом на День Победы у Вечного огня. Да...наверное и то и другое по сути - именно оскорбление, плевок в сторону окружающих. ... Обсуждение-же сути Благодатного огня - это есть критические размышления по сути вопроса.
Благодатный огонь есть не что иное как простое одурачивание народа. Пусть именно покажут с учеными, верующими и атеистами как он появляется. Ведь в эту келью пускают только спец-человека. Воскресший Христос, так же многовековое надувательство. Где же он воскрес? Простой церковный ставленник в облике Христа. Для привлечения верующих и укрепления церковной власти.
Чудеса или просто шоу? https://www.youtube.com/watch?v=j4Xa80bHkr0
Способов заставить вещь самовозгореться достаточно много, это вопрос к химикам. Какой из них используется в данном случае - вряд ли ответят.
Зато есть достаточно забавный факт связанный со временем схождения. До 2002 года благодатный огонь сходил "спонтанно". Без четких временных рамок. С 2002 года и по сей день он стабильно сходит в районе 15 часов по Москве.
Забавно то, что именно в 2002 году телекомпания НТВ выкупила права на ПРЯМУЮ трансляцию схождения. И если огонь появляется точно в этот промежуток, то он успевает появиться в 15-часовых новостях прямой трансляцией, а в 18 часов оказаться как раз в следующем выпуске новостей, когда самолёт с огнём приземляется после перелёта Бен-Гурион - Москва.
Очень трогательно, что высшие силы прислушались к молитвам телезрителей и удобно встроили схождение точно в заданную сетку вещания как только канал НТВ приобрёл права на трансляцию.
Господь, видимо, любит авторские и смежные права.