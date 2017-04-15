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Откуда берется Благодатный огонь?

, ИА "Амител"
Благодатный огонь считается одним из чудес православного христианства


Фото: livelyplanet.ru

Откуда берется благодатный огонь, люди стараются понять уже много сотен лет. Верующие уверяют, что это милость господа, данная людям. Ученые не совсем согласны с таким убеждением, в связи с чем не перестают пытаться найти объяснение данному феномену с научной точки зрения. Читайте об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое "Благодатный огонь"?
Благодатный огонь, или Святой Свет – это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. Многие верующие считают, что Благодатный огонь появляется сверхъестественным образом. Как говорят сами монахи, огонь "сходит" в храме в канун Пасхи. Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении Святого Света во Гробе чудесным образом относятся к IX веку. К XIX веку церемония схождения Благодатного огня приобрела современные черты. Она даже была закреплена специальным документом, изданным правительством Османской империи. Это было сделано во избежание конфликта между представителями различных православных церквей, а также православных с мусульманами.
2
Современный обряд схождения огня

В настоящее время в церемонии участвуют представители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Сам вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. На протяжении нескольких последних столетий каждый посетитель храма Воскресения Христова может видеть мраморную колонну, рассечённую необычной трещиной. Эта колонна — средняя из трех колонн на левой стороне портала главного входа храма Воскресения Христова. Сама трещина чуть более метра в длину, идет вдоль колонны и расширяется книзу, достигая примерно 7-8 сантиметров в ширину и глубину.

Согласно православному преданию, трещина появилась чудесным образом в Великую субботу 1579 года. В это время Османской империей правил султан Мурад III, а Патриархом был Софроний IV (1579—1608). Это предание гласит, что армяне подкупом добились у иерусалимского паши позволения им одним быть в храме Воскресения Христова в Великую субботу. Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были допущены внутрь и вынужденно молились перед входом в храм. Ожидание уже сильно затянулось по сравнению с обычным временем и вдруг раздался громовой удар, одна из колонн храма треснула и оттуда брызнул Огонь. Патриарх зажег свои свечи, от него зажгли все православные и все пришедшие в храм.

3

Порядок проведения службы

Приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи начинается церковная церемония. Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой пятницы; многие остаются здесь сразу же после крестного хода, совершаемого в память событий этого дня.

Служба в Великую субботу, как и другие службы в храме Воскресения Христова, совершается на Святых местах, установленным в 1852 году бывшей турецкой администрацией в Палестине, которого придерживаются все церкви, делящие храм. Строгая регламентация была введена из-за постоянных разногласий относительно прав и полномочий между различными христианскими церквями, которые издавна участвуют в службе.

Сегодня каждая иерусалимская патриархия имеет свои права и обязанности и каждое действие священнослужителей четко привязано к указанному в регламенте времени.

Материал впервые был опубликован 30 апреля 2016 года. 


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    Партнёры

    Комментарии

    30.04.2016 11:34
    acdc

    Дак чем огонь то зажигают?Спичками или зажигалкой?Или кресало?

    0  0
    30.04.2016 11:46
    - гость -

    acdc 30 апреля 2016 г. 11:34 Его бог своим чюдом зажигеает, что не понятного?

    0  0
    30.04.2016 11:50
    acdc

    Дак чудо может опухнуть и будет мешать ходить.

    0  0
    30.04.2016 11:54
    acdc

    Ясно.значить и там китайцы приуспели.

    0  0
    30.04.2016 12:01
    - гость -

    acdc 30 апреля 2016 г. 11:50 У него такое чюдо, что даже опухшее ходить не мешает! Только зажигать перестаёт

    0  0
    30.04.2016 13:10
    - гость -

    Шарлатанство или хорошее знание физики/химии. Хотя скорее шарлатанство. Химия и физика несовместимы с религией.

    0  0
    30.04.2016 14:45
    Массаж мозга

    Прискорбно наблюдать каждый раз такое количество оболваненных людей, верующих в чюдо.

    0  0
    30.04.2016 14:51
    йозеф г.

    Чё там Пётр 1 говорил про зады попов? чем они заплачут, когда в следующий раз замироточит икона?)))

    0  0
    30.04.2016 16:37
    Игорь.

    чудо строго по расписанию. Вот и сегодня уже ЗАРАНЕЕ запланировано эт о "чудо" с 13-45 до 15-00 МСК - прямой показ по НТВ

    2  0
    30.04.2016 17:12
    - гость -

    Сам я отнюдь не прихожанин, но вы сейчас идете по пути пусек, господа...

    0  0
    30.04.2016 17:14
    Сергий

    Откуда берётся Благодатный огонь понятно, но как он там появляется ? Видимо армяне подкупом зажигалки туда проносят.

    0  0
    30.04.2016 17:20
    Deckman

    - гость - 30 апреля 2016 г. 17:12

    Всех не пересажаете в тюрьму, веруны.

    0  0
    30.04.2016 17:32
    Игорь.

    - гость - 30 апреля 2016 г. 17:12 .......... пуськи - самовлюбленные кривляки, плюющие на всех вокруг. В храме они вели себя нагло, наплевав на окружающих людей. Так-же непотребно смотрелось-бы кривляние с фашистским флагом на День Победы у Вечного огня. Да...наверное и то и другое по сути - именно оскорбление, плевок в сторону окружающих. ... Обсуждение-же сути Благодатного огня - это есть критические размышления по сути вопроса.

    0  0
    1.05.2016 11:14
    Сталинский Сокол

    Благодатный огонь есть не что иное как простое одурачивание народа. Пусть именно покажут с учеными, верующими и атеистами как он появляется. Ведь в эту келью пускают только спец-человека. Воскресший Христос, так же многовековое надувательство. Где же он воскрес? Простой церковный ставленник в облике Христа. Для привлечения верующих и укрепления церковной власти.

    0  0
    4.05.2016 11:33
    djusha67

    Чудеса или просто шоу? https://www.youtube.com/watch?v=j4Xa80bHkr0

    0  0
    15.04.2017 07:46
    - гость -

    Способов заставить вещь самовозгореться достаточно много, это вопрос к химикам. Какой из них используется в данном случае - вряд ли ответят.

    Зато есть достаточно забавный факт связанный со временем схождения. До 2002 года благодатный огонь сходил "спонтанно". Без четких временных рамок. С 2002 года и по сей день он стабильно сходит в районе 15 часов по Москве.

    Забавно то, что именно в 2002 году телекомпания НТВ выкупила права на ПРЯМУЮ трансляцию схождения. И если огонь появляется точно в этот промежуток, то он успевает появиться в 15-часовых новостях прямой трансляцией, а в 18 часов оказаться как раз в следующем выпуске новостей, когда самолёт с огнём приземляется после перелёта Бен-Гурион - Москва.

    Очень трогательно, что высшие силы прислушались к молитвам телезрителей и удобно встроили схождение точно в заданную сетку вещания как только канал НТВ приобрёл права на трансляцию.

    Господь, видимо, любит авторские и смежные права.

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