Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту России Владимиру Путину о ситуации с очагом чумы в Горном Алтае. Напомним, что в прошлом году в республике был зафиксирован случай заболевания чумой. 10-летний мальчик из села Мухор-Тархата Кош-Агачского района попал в больницу. Разбираемся, опасна ли болезнь для человека.

1 Что такое бубонная чума? Одна из самых древнейших болезней в мире, которая имеет свое происхождение в странах Азии. Она унесла миллионы человеческих жизней в Европе, где ее называли "черной смертью" или "караджевой чумой". Смерть от чумы достигала 95%, хотя некоторые заболевавшие чудом выздоравливали самостоятельно. До конца XIX века эта тяжелая болезнь не поддавалась лечению. После изобретения вакцин против чумы и начала применения на практике некоторых антибиотиков зараженные начинали выздоравливать. Однако это происходило только с теми, у кого лечение начиналось вовремя. Сейчас эта болезнь наблюдается в некоторых регионах Ирана, Бразилии, Непала, Мавритании. С 2004 по 2013 год в 16 странах Азии, Африки и Америки зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания чумой, из которых 896 завершились летальным исходом.

2 Какие симптомы у бубонной чумы? Бубонная чума относится к острой форме инфекционного заболевания, вызванного попаданием в организм возбудителя через кожу. Переносчиком являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах. Микроб чумы, проникший под кожу человека, с потоком крови попадает на первые преграды – лимфатические узлы. В них начинается острый воспалительный процесс, который перетекает на близлежащие ткани. На теле образуются уплотнения — бубоны. Отсюда происходит название болезни – бубонная или бубонская форма чумы. Болезнь может передаваться от человека к человеку. Главные внешние симптомы, которые имеет чума, — это увеличение лимфатических узлов. Помимо внешних изменений на теле, больной испытывает сильную головную боль, высокую температуру. Кроме того, человек испытывает слабость и озноб.

3 Как лечат от чумы? Все больные бубонной чумой подлежат обязательной госпитализации в специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, остатки пищи, посуда, предметы ухода и выделения пациента подвергаются специальной обработке и дезинфекции. Во время лечения и ухода за больным персонал отделения использует противочумные костюмы. Основным методом лечения бубонной чумы является антибиотикотерапия. Эти препараты вводятся внутримышечно. Больной находится под наблюдением врачей несколько месяцев и только после этого может быть выписан.

4 Когда в последний раз случай чумы был зафиксирован на Алтае? Случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в регионе в 2014, 2015 и 2016 годах. Тогда обошлось без летальных исходов. Роспотребнадзор по Республике Алтай уже сообщил, что после последнего случая от чумы будет привито все население Кош-Агачского района.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 13 июля 2016 года