Президент России Владимир Путин 7 октября 2017 года празднует свой 65-й день рождения. Как глава государства обычно отмечает свои дни рождения и какие самые памятные подарки ему преподносили, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Праздничный ужин пройдет в кругу родных и близких.
В 2015 году Путин встретил свой 63-й день рождения на ледовой арене в Сочи. Президент принимал участие в матче Ночной хоккейной лиги. На льду сошлись две команды, которые состояли из известных чиновников и спортсменов с мировым именем.
Команда, за которую играл Путин, одержала победу в матче со счетом 15:10. Владимир Путин забил семь шайб и отметился двумя результативными передачами.
А в 2014 году президент взял на день рождения выходной и уехал отдыхать в сибирскую тайгу. Там он прошел по горам почти девять километров.
Большая часть подарков для Владимира Путина хранится в Президентской библиотеке. Себе глава государства оставляет только личные подарки. От некоторых подарков он и вовсе вынужден отказываться.Так, премьер-министр Японии Йосихико Нода подарил Путину щенка редкой породы Акита-Ину. Щенок получил кличку Юмэ, что означает "мечта" по-японски.
Президент Туркмении дарил Путину двух переднеазиатских леопардов, король Иордании – трех чистокровных арабских скакунов, мэр Москвы Юрий Лужков – козу по имени Стрелка, бывший президент Татарстана – пони по кличке Вадик.
А президент Молдовы Владимир Воронин дарил Путину живого крокодила со словами "Крокодил – единственное животное на земле, которое никогда не пятится".На 50-летний юбилей Путину 50-метровый шарф подарила жительница Курска. Также в числе его подарков копия шапки Мономаха и карта федеральных округов из уральской яшмы от российских ювелиров.
Комментарии
Знать опять бомбить будут, черти окоянные.
Президенту исполнилось 65 лет
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Самое время на пенсию уйти.
Вашингтонский обком так не думает.
Запуска Калибров ещё не было? На днюху Лунтика пускали.
"Праздничный ужин пройдет в кругу родных и близких." - Жена к другому ушла, дочери разъехались. С кем?
Запуска Калибров ещё не было? На днюху Лунтика пускали.
Запустили не только калибры, но и экономику. Зато сажают не только кукурузу.
дочери разъехались.
уже долгое время люди успешно передвигаются на автомобилях, поездах, самолетах. посмотрите вокруг, слезьте с телеги, отпустите лошадь.
08:02, с неДимоном, с Ротенбергами, с Сечиным и тд
В Кремле заявили, что всероссийский митинг, назначенный основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным на день рождения Владимира Путина 7 октября, если его не одобрят власти РФ, будет "нарушением закона".
Ууу, пятая колонна повылазила... У президента рейтинг 80%, а они всё лают, всё им мало, неблагодарные...
Улюкаева будут звать?
Лучший подарок это уехать отсюда.