Многие россияне любят потратить дополнительные нерабочие дни на поездки и иной отдых. В ноябре у жителей нашей страны длинные выходные в три дня получатся благодаря государственному празднику – Дню народного единства. Это удивительно, но 2/3 нашей страны на самом деле не знают, что мы празднуем 4 ноября. Расставим все точки над "i" в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Началось оно после смерти царя Ивана IV Грозного. На престол взошел его наследник Федор Иоаннович, который был далек от государственных дел. В 1598 году он умер, а так как наследников не имел, царская династия Рюриковичей оборвалась. После этого последовало около 15 лет глубокого национального кризиса.
Смута была временем появления самозванцев, правления бояр, страшного голода и войны с поляками. Россию лихорадило от повсеместных грабежей, разбоев, воровства, повального пьянства. Единое русское государство распалось. В 1610 году русские бояре во главе с князем Федором Мстиславским пустили в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
Первое народное ополчение по освобождению столицы от поляков возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но это антипольское восстание потерпело поражение. В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал народ создать народное ополчение. Начался всенародный сбор денег для осуществления задуманного. На пост главного воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество крестьян. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Великий Земский Собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства. В этом же году на русском престоле воцарился первый из династии Романовых – Михаил Федорович.
Читайте также: Какие политические митинги и акции пройдут 4 ноября в Барнауле?
Позже царь Алексей Михайлович в честь этого великого события установил праздник, ставший православно-государственным праздником Московской Руси (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Это абсолютно разные праздники. 7 и 8 ноября в СССР были нерабочими днями, люди отмечали День Октябрьской революции.
В ночь с 25 на 26 октября (по старому стилю) 1917 года благодаря вооруженному восстанию большевики захватили Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и провозгласили власть Советов.
Президент России Борис Ельцин в 1996 году подписал указ "О Дне согласия и примирения", при этом день так и остался нерабочим, но суть праздника кардинально изменилась. По задумке главы государства, он должен был стать днем отказа от противостояния, днем примирения и единения различных слоев российского общества.
Как мы рассказывали выше, в 2004 году президент Путин своим указом утвердил новый праздник – День народного единства. Праздник 7 ноября был отменен.
Впервые материал был опубликован 3 ноября 2016 г. в 10:35.Читайте также в сюжете: День народного единства
Комментарии
Действительно((((
x-ю придумали
Одна неувязочка, кремль поляки освободили не 4 ноября, а 7-го. 4 ноября были разбиты войска гетмана, который шёл на выручку полякам, да, его остановли и разгромили русские ополченцы.
Неофициально властные и околовластные люди дали понять, что новый праздник создавался не сам по себе, а для отмены предыдущего памятного дня — 7 ноября, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, с некоторых пор известной под брендом «Октябрьский переворот». А поскольку россиянцы уже привыкли немного отдыхать и развлекаться в начале ноября, то и сдвинуть радостный день надо было в пределах статистической погрешности. Ну и почему бы не на 4-е, в конце концов?
"Какой праздник Россия отмечает 4 ноября?"
День ВДВ!
4 ноября - День объявления Путиным гуманитарной паузы в Алеппо?
понятно, что 04.11 - это эрзац 07.11.
под эту дату искали подходящее близлежащее событие. что нашли, то нашли.
ну, согласитесь, что глупо было бы в капиталистическом обществе праздновать коммунистический переворот.
для меня это просто выходной. и на этом спасибо.
"4 ноября был учрежден в России как День народного единства в декабре 2004 года в память о событиях 1612 года, "
При этом, все в России понимают, что этот
"праздник" придуман, что бы отвлечь внимание
от 7 ноября...пока что получается плохо.
- гость - 3 ноября 2016 г.
11:13
Ваш переворот и тех, кто его совершил, давно пора проклясть в истории, а их тела вытащить из Кремлевского некрополя, сжечь и развеять где-нибудь подальше от России. Ничего великого в нем не было и быть не могло. Большевистские алкоголики, придя в Зимний дворец арестовывать Временное правительство, тупо заблудились в нем, и если бы им не показали дорогу, так бы и блуждали там, чурбаны неотесанные.
А зачем знать, о чём это "праздник 4 ноября"? Знать необязательно, тем более, что ничего особенно примечательного в тот день не произошло, т.к. поляки, которых как бы выбили из Кремля (куда их пригласила тогдашняя "кремлёвская администрация" ещё определённое время находились в Москве. Тогда зачем окрасили этот день в красный цвет? Ответ: только затем, чтобы убрать из календаря настоящий праздник, праздник дня Октябрьской революции, который отмечался в нашей стране 7 ноября. Вот и вся причина.
При путинизме нет ни работы, ни созидания, а одни праздники, - но и те надуманные, что даже не могут назвать причину празднования. Почему именно праздник в память о событиях 1612 года, а не о битве на Чудском озере или Куликовской битве?
.не хочу единения с жуликами и ворами
>> При путинизме нет ни работы, ни созидания,
А ты сам "работать и созидать" не пробовал? Или тебе это всё кто-то обязан обеспечить, а ты только будешь сидеть и опухшими от постоянного вливания в глотку дешевой водки буркалами одобрительно моргать?
Ну а чо толку то что я с прошлого года это знаю, но не понимаю суть ентого праздника. Кто с кем примИряется то и соглАшается не понятно? Кто с кем единяется и в каких местах и позах? Мне с кодлой хапнувших и отжимающих активы совка и чужие бизнеса чтоль?! Да ну на.. Пусть и не надеяцца. Ха-ха!
Очень сомнительный праздник. Поэтому и не знают. Всю историю там перемешали. Поэтому праздник не имеет авторитета.
Много исторических вех притянуты за уши.
Это примерно так же, как миф о династии Романовых, которая закончилась по женской линии на Елизавете Петровне, а по мужской где- то возле Павла. А дальше одни германоголландцы. Какие они Романовы???
Так и тут: одно враньё.... Даты не сходятся, события не выстраиваются: полная каша.
Празднуем свое беспамятство! Те праздники которые не нравятся криминал-олигархату - долой, вместо них подсунем гору религиозных праздников и вымученных из русской истории отдельных дат отдельных успехов.
Так и называйте своими именами. Московская боярская Дума в августе 1612 г. официально пригласила польского короля на московский трон. Польский отряд (в котором, кроме поляков, кого только не было -- в том числе и русские) прибыл в Москву для подготовки визита, по официальному приглашению Думы. Ополчение (то есть другая сторона, которая это приглашение не одобряла) атаковало поляков ПЕРВОГО ноября (по новому стилю), и осадило их в Кремле. С 1 по 6 ноября (н.с.) НИКАКИХ военных действий не происходило; шли переговоры. ШЕСТОГО ноября поляки вышли из Кремля и покинули Москву. То есть ни 4 ноября, ни 7 ноября 1612 года НИКАКИХ серьезных исторических событий в Москве не происходило.
"Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется "Праздником неуклонности" и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой - осенью, называется "Праздником предержащих властей" и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных.
От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке. "
(М.Е.Салтыков-Щедрин.История одного города)
Я смотрю, тут коммуняки понабежали. Оторвались по такому случаю даже от своих пузырей с дешевой водярой. Ну так и празднуйте свое 7 ноября в одно рыло, кто вам запрещает-то? Соберитесь где-нибудь с водкой, закусью, гармошкой или балалайкой, нажритесь до свинячьего визга, поорите "И Ленин такой молодой...", как вы обычно делаете... В чем проблема? Только зачем остальных заставлять делать то же самое?
- гость - 3 ноября 2016 г.
11:38
которая закончилась по женской линии на Елизавете Петровне, а по мужской где- то возле Павла
---
Мужская раньше, на Петре №2. Отец Павла - принц Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский, он же Петр Федорович №3.
А зачем это надо знать, если этоп праздник надуманный и его стали отмечать вместо 7 ноября, Дня Великой Социалистической революции, о котором знали все 100% граждан СССР. А теперь все знают, что это просто дополнительный выходной день и достаточно. Ведь поляков ополчение Минина и Пожарского выгнали из Кремля, так почему это должно быть праздником для всей России, а не для Москвы?
Deckman
3 ноября 2016 г.
11:45
А зачем всех заставляют отмечать какой-то выдуманный праздник? Ну и отмечали бы в кремле.
Главное, что ушли от празднования кровавой вакханалии, организованной сионистким бандюком по кличке ленин, находящемся на службе у кайзера. А достойных дат предостоточно в российской истории. И эта не исключение.
4 ноября 1918 года военачальник Александр Колчак был назначен военным и морским министром правительства Директории в Омске.
- гость - 3 ноября 2016 г.
11:49
Никто никого не заставляет. Не хочешь - не отмечай, в чем проблема? 7 ноября - это тоже, по сути, выдуманный праздник, т.к. никакого взятия Зимнего, как написано в коммунячьих "учебниках" по истории, никогда не было. Просто пришла банда пьяных, немытых, вонючих бандюганов в Зимний дворец, все, что можно, там своровали и унесли с собой, что нельзя - разбили и изгадили, а пока мародерствовали, забыли зачем пришли, и пока им другие не показали, где тут кабинет заседаний Временного правительства, не могли его найти. Собственно, 7 ноября, - это и не праздник даже, а скорее, день всеобщей скорби в стране, так как эта самая революция ничего хорошего, за исключением отдельных моментов, народу в России не принесла.
Не может народ сплотиться вокруг придуманной даты. 4 ноября (25 октября) 1612 года в Москве вообще ничего знаменательного не происходило. Достаточно открыть любой подробный курс лекций по истории, чтобы убедиться: в этот день в Москве не было ни освобождения, ни единения, ни победы сил, возглавляемых Мининым и Пожарским. 1 ноября (22 октября) ополченцы и казаки отбили у поляков (точнее, у немцев) Китай-город. А польский гарнизон в Кремле капитулировал только 6 декабря (26 ноября).
Deckman 3 ноября 2016 г.
11:28
То есть, Николая арестовал лично Ленин, а не генерал Алексеев.
То есть, это большевики провалили фронт, ввели продналог, устроили хлебный голод и расстреляли июльскую демонстрацию 1917 года в Питере.
То есть, это большевики признали 16 марта 1917 года независимость Польши, это большевики 23 июня 1917 года объявили о независимости Украины и.т.д.
То есть, это большевики ввели войска 16 стран на территорию России, а увеличили индустриальное производство страны за 16 лет в 70 раз с момента создания СССР как раз не большевики, а инопланетяне...
гость - 3 ноября 2016 г.
12:02
Ты про увеличение производства молчи лучше, . 10 миллионов раскулаченных и сгноенных в лагерях, - вот твоя индустриализация. И про остальное молчи, понял?
10 миллионов раскулаченных и сгноенных в лагерях, - вот твоя индустриализация.
а источник цифр привести можешь
Провал фронта - это немцы под Московой.
Через полгода Антанта без России добила тройственный союз. А на территории России благодаря 5 колонне продолжалась ещё 5 лет бойня, которая унесла гораздо больше жизней чем мировая война.
- гость - 3 ноября 2016 г.
12:02
Кто арестовал царскую семью - не имеет значения, он был лишь исполнителем приказа. А вот приказ этот был принят под давлением т.н. "Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов" (читай - бандитов и ханыг). Изначально царскую семью ВП планировало переправить за границу. А расстреливал их потом ваш Янкель Юровский, так вот этот уже по приказу Ленина как раз и действовал.
>> То есть, это большевики провалили фронт, ввели продналог, устроили хлебный голод и расстреляли июльскую демонстрацию 1917 года в Питере
Большевики устроили голов Петрограде, принудительно заблокировав поставки продовольствия в город. Это нужно было Ленину, чтобы разделаться руками недовольных жителей города с неугодными классами. И в дальнейшем голод был всегда главным оружием в руках большевизма. Как и продразверстка, коллективизация и прочие прелести "нового" мира.
>> это большевики признали 16 марта 1917 года независимость Польши, это
большевики 23 июня 1917 года объявили о независимости Украины и.т.д.
Польша и Украина сами начали откалываться, когда лениноиды заварили этот бардак в стране. И не они одни, - Закавказье, Дальний Восток, Прибалтика тоже начали свои парады суверенитетов. А что же ты так скромно про роль большевиков в предоставлении независимости Финляндии умолчал, ась? Чего стесняемся-то? Как про 16 лет индустриализации - это выставляем напоказ, как пивной алкаш свое пузо, а как другие ваши "подвиги" - так ни-ни?
>> это большевики ввели войска 16 стран на территорию России
А кто был Ленин, тебе не напомнить часом? Немецкий шпион, которого немцы использовали в своих целях.
Про вашу знаменитую индустриализацию я уже сказал. Так что кушай, большевичок, а надо будет - добавки проси, у меня для таких, как ты, всегда найдется.
- гость - 3 ноября 2016 г.
12:14
Источник цифр - это твой любимый йося с_ралин, который сам признал это в разговоре с Черчиллем. Почитай мемуары последнего, там про это написано.
Deckman 3 ноября 2016 г.
12:19
А кто был Ленин, тебе не напомнить часом? Немецкий шпион, которого немцы
использовали в своих целях.
а как так получилось, что геббельс не знал об этом и скрыл от мировой общественности столь ценную информацию
Deckman 3 ноября 2016 г.
12:20
Имеющее широкое хождение в западной советологии утверждение, что во время коллективизации 1929—1932 годов погибло 6—7 млн. крестьян (в основном кулаков), не выдерживает критики. В 1930—1931 годы в «кулацкую ссылку» было направлено немногим более 1,8 млн. крестьян, а в начале 1932 года их там оставалось 1,3 млн. Убыль в 0,5 млн. приходилась на смертность, побеги и освобождение «неправильно высланных». За 1932—1940 годы в «кулацкой ссылке» родилось 230 258, умерло 389 521, бежало 629 042 и возвращено из бегов 235 120 человек. Причём с 1935 года рождаемость стала выше смертности: в 1932—1934 годы в «кулацкой ссылке» родилось 49 168 и умерло 271 367, в 1935—1940 годы — соответственно 181 090 и 108 154 человека (см.: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 89. Л. 205, 216).
читай Земского на ночь, булкохрустящий )
Декман - сдается ты мало того что буржуй, нахапавший в 90-е так еще и озлобленный непонятно на что хрыч.
Тебя большевики учили, лечили и воспитывали нахаляву, а тебе это еще и не нравилось.
Или ты наоборот, малолетний сосунок который в реальной жизни ничерта еще не понимаешь.
Короче молчи и почитай внимательно историю, притом с разных источников и с разных точек зрения.
От том что завтра праздник узнал только что из этой новости.
Отмечать не буду ибо по...... На него.
индустриализация - это принудительная подготовка страны к войне. Платить большевикам было нечем, поэтому решили что будут строить за похлебку.
лично я выделяю три периода ссср:
1. захват власти в российской империи под предводительством бланка на деньги ротшильдов, с последующим социальным экспериментом над страной и людьми.
2. период сталина, когда всю эту картавую погань передушили в подвалах и страна готовилась к совершенно очевидному на тот момент второму чемпионату мира
3. период после смерти сталина - начало разложение партнаменклатуры, которое закончилось сознательным демонтажем ссср.
ах да, по теме: без разницы как это называется, в выходной дома побуду, стейков пожарю, винца попью, сериальчик гляну
Декман показал свою полную безграмотность в знании истории страны.
3.11.2016 12:44
Берти Вустер
в выходной дома побуду, стейков пожарю, винца попью, сериальчик гляну
чо и за кофе не поедешь? )))
Serg 1 3 ноября 2016 г.
12:48
ну раз в день зернового кофея - сам бог велел )))
значит поедешь)))
День скинхеда празднуем
не армян с таджиками а целеноправлено, поляков (те до сих пор не могут вернуться)
Страшен день 7 го ноября для олигархов, а потому 4 ноября это как раз их праздник, когда они, как победители, смогли окончательно и бесповоротно начать переписывать историю. Что же касается исторических событий с Мининым и Пожарским, это всего лишь "ширма" за которую можно удобно спрятаться.
значит поедешь)))
____________
меня ипономатерь с дерезой пасут чтоль? )))
так я их кофеём с пончиками накормлю
Берти изложил в принципе верно, но первый этап, все же, нужно было разделить на две части:
а) Захват власти в российской империи национальной буржуазией.
б) Перехват власти в потерявшей управление стране большевиками.
меня ипономатерь с дерезой пасут чтоль?
за дерезу не знаю)))
да и панка с женатыми нини)))
Я таки даже удивлен. Разговор за 7 ноября, а никто даже про Лейбу Троцкого не вспомнил. Или в Барнауле еще не всю воду выпили?
Как ни подойди к дню 4 ноября, на данный момент он является искусственным и никак не отражает народной воли. Это не означает, что такой день не нужен (он уже есть), это говорит наверняка, что в ближайшие годы он будет воспринят не более чем дополнительный выходной. Если государство, установившее праздник, не будет проводить пиар-компаний и воспитательных программ с подрастающими поколениями, то этому дню уготована судьба уже существующего дополнительного выходного — Дня независимости (12 июня).
Во декман набуровился, молотком по клаве долбит. Уймись, болезный, коммуняк давно у власти нет, после бабы Леры ты один борец остался. Нажрись завтра вусмерть в день единения боярина Пожарского и купчины Минина.
- гость - 3 ноября 2016 г.
12:59
Боярин Пожарский и купец Минин лучше, чем немецкий шпион Ленин и такие , как ты, ему поклоняющиеся.
Танкист 3 ноября 2016 г.
12:37
Сиди в своем танке, жри паленую водку и не суйся к приличным людям . Не тебе об истории рассуждать, особенно той, которую вы, коммуняки, сто раз переврали под себя.
- гость - 3 ноября 2016 г.
12:27
"Мировая общественность" и так об этом прекрасно знала. Это только тебе за твоим железным занавесом и еще другим, как ты, в танке, не доложили.
Декман, а кто принял решение опустить железный занавес? ФИО знаешь?
Вооружённое восстание 25-го октября??? P/s оно как то по другому называлось, по новому стилю.
Мединский, спаси историю... Хе-хе
Вооружённое восстание 25-го октября??? P/s оно как то по другому называлось, по новому стилю.
Мединский, спаси историю... Хе-хе
Deckman+++++ Декман, не обижайтесь. Но Вы глубочайший-Идиот!
- гость - 3 ноября 2016 г.
12:30
С_ралиноид, а кто сказал, что во имя коллективизации репрессировали только крестьян? И кто сказал, что крестьяне гибли только в ссылках?
Сталинский Сокол 3 ноября 2016 г.
13:18
Я на придурков не обижаюсь, так что обидеться, скорее, придется тебе, если я тебя назову идиотом.
Декман, сколько крестьян было репрессировано?
- гость - 3 ноября 2016 г.
13:16
Неужто Ленин? Или отравивший его его преемник йося джугашвили?
Праздник СЕДЬМОГО! А быть единым с воровской властью, нет уж.
- гость - 3 ноября 2016 г.
13:23
По данным историка и исследователя репрессий В. Н. Земскова всего было раскулачено около 4 млн. человек (точное число установить сложно), из них в 1930—1940 в кулацкой ссылке побывало 2,5 млн., в этот период в ссылке умерло 600 тыс. человек, подавляющее большинство умерло в 1930—1933 годы. Показатели смертности среди спецпереселенцев превышали рождаемость от 7,8 раз (у «старожилов») до 40 раз (у «новосёлов»).
По словам журналиста Би-би-си А. Кречетникова, существовала подготовленная в 1934 году оперативно-учетным отделом ОГПУ секретная справка, согласно которой около 90 тыс. кулаков погибли в пути следования и ещё 300 тыс. умерли от недоедания и болезней в местах ссылки.
И это были еще не все жертвы строительства "светлого будущего"...
Deckman
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
13:24
Эх, ты, знаток! Железный занавес опустил Запад, о чём прямо сказал в своей Фултонской речи (1946) Уинстон Черчилль.
декман может только гуглить!!!)))) еще себя позиционирует тут знатаком, да с 2 высшими!))))) господи как ты глуп и убог!!!
- гость - 3 ноября 2016 г.
13:29
Да ты шо? 1946? И это через 11 лет после того, как в совке был принят закон о смертной казни за побег за границу? Вечно у вас, алкашей-коммуняк, с больной головы на здоровую перекладывание идет...
Ну шо таки гои Ви всё недовольные? Сказано шо энтот праздник "ПРАЗНИК ЕДИНЕНИЯ" вот и единяйтесь кто на Канарах, а кто в солнечном Магадане ( это кому как случилось по этой жизни)
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
13:32
Швабрина, вали обратно в свои вонючие степи и там с елбасы отмечай свои краснопопые праздники, идиотка.
Хлорка, я тебе серьезно говорю: встретишься мне - оттаскаю за волосья, а потом выкину в помойную яму. Так что лучше мне не попадайся.
Deckman
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
13:33
Я не алкаш и тем более не коммуняка, так что заряд прошёл мимо.
А вот тебе бы неплохо было купить хотя бы современный егэшный учебник истории за 8 класс и внимательно его почитать. Уверяю, найдешь много полезной информации.
гость - 3 ноября 2016 г.
13:40
>> современный егэшный учебник истории за
8 класс
Теперь я понял, откуда черпаешь свои данные. Все с тобой ясно, жертва ЕГЭ.
Декман ага мечтай!!!! Где в трамвае???? 7-го номера??? так на то не ездию!!! Так что вероятность нашей встречи примерно 1:100000000000000000000000000000000000000
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
13:42
Поди все ручонки в труху истерла, пока нули печатала
И эта... Правильно будет "езжу", а не то, что ты написала. Хоть бы букварь сначала прочитала, прежде чем сюда лезть, позорница несчастная. Хотя чего от тебя, гастарбайтерши, ожидать...
Да шо ты говоришь!!!!
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
13:49
То, шо ты сшышишь. Иди работай, степь, солнце еще высоко.
них себе декман дизелит ))))
https://rutube.ru/video/b2df52e95f70b4133bbf4ab2235b29c0/
+++++Для ДЕКМАНА. Эдуард Суровый. Давно на палочке.
Берти Вустер
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
13:52
предпразднег же) многие уже накатывають)
сёдня тоже песярик хлопну
декман сегодня в ударе походу!!!
3.11.2016 14:00
Берти Вустер
сёдня тоже песярик хлопну
++++++++++ Правильно пИсярик!
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
14:03
Ты в нем всю жизнь. В том смысле, что ....тая наглухо.
сёдня тоже песярик хлопну
++++++++++ Правильно пИсярик!
_____________________
правильно пясярик. а пИсярик можешь сам хлопнуть.
декман да ты тоже не отличаешься чем-то, такой же -тый!!!
Берти Вустер
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
14:07
Бггггг)))))))))))
Плюсану)
читая декмана и лорку, прикольно на их аватарки смотреть и с ними ассоциировать )))
берти у декмана то похоже мне кажется один в один!!! а у меня полная противоположность!))))
да я видел ))
Берти Вустер
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
14:18
ага) типа Бланк называет Белуччи "пгоституткой"
>> декман да ты тоже не отличаешься чем-то, такой же -тый!!!
Конечно, с вами, дураками, поведешься, еще не таким станешь.
ага) типа Бланк называет Белуччи "пгоституткой"
_____________________
рюриковичи - варяги скандинавские, роднились с европейскими и византийскими правителями.
романовы перемешались с немцами.
какая беда была бы в польском короле? православие на католичество поменяли бы? хрен редьки не слаще.
давайте праздновать ещё день разгрома святославом хазарского каганата, или день покорения древлян
так ты не ведись, молчал 5 лет, чего вышел то!! Дальше бы и писал под гостем!!!
Нет такого праздника - День народного единства. Вместо него предлагаю праздновать День победы олигархов в буржуазной революции 1991-1993 гг. А все остальные будут праздновать 7 ноября день победы народа в социалистической революции 1917 г.
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
14:35
Швабрина, тебя это вообще волновать не должно.
Этот праздник придумали, чтобы стереть из памяти населения 7 ноября. Лично Путин лоббировал. В то же время на 9 мая стали закрывать фанерой мавзолей. Мол, его тоже там никогда не стояло во время ВОВ и Победы.
- гость - 3 ноября 2016 г.
14:36
на календарь давно смотрел?
сообщаю для воспрявших из летаргического сна - сёдня 3 ноября 2016 года.
давно уже как нет ни социализма, ни победивших в перевороте.
7 ноября все вменяемые будут работать. и вечером никто бухать не будет. ибо 8-го опять на работу.
- гость - 3 ноября 2016 г.
14:40
а зиккурат вапще снести, и Бланка - на помойку)
че ты к швабриной привязался то??? понравился мой псевдоним???
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
14:45
Ты сама себе его придумала, че ты претензии катишь теперь?
Deckman
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
14:39
у ея другое фамилиё.
с Ебиптом связанное.
Странная власть. Вводит День народного единства и при этом делает все по максимуму для расслоения общества. О каком единстве речь, если у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелковат? Я не говорю об усилиях самих людей. Я говорю о той разнице в зарплатах, которую устанавливает сама власть. Почему властям ФСБ-шник нужен в 12 раз больше, чем учитель? Мне-то как раз наоборот. Людей объединяет, когда им одинаково легко или одинаково трудно что-то решить. Поэтому я этот праздник воспринимаю как издевательство.
Судя по всему такие как декман у нас в меньшистве, с чем я всех и поздравляю.
Декману - ты уже ананасов с рябчиками покушал???
Кремль специально взращивал нациков, что бы они бесновались в этот день,пока им всё это не вышло боком.Одним словом всратый праздник.
Танкист 3 ноября 2016 г.
14:59
Нет, вечером сегодня буду. А ты не завидуй, жри свою кильку по-совковски в томатной жиже, называемой соусом, и запивай паленой андроповкой, которая у тебя хранится за портретом Ленина с незапамятных времен.
Лейборастом,что не праздник,то перемога,то здрада!
Реально праздник-ни о чём,выходной разве,что,но кто хочет зарабатывать деньги и повышать ВВП страны,на амике не сидит и за 30 серебренников посты не строчит пропиндоссовские,прикрывшись пролетарской авой,каг то таг!
Опа! А вот и первый д_ебил с темой оплаченности постов.
чо! талантище! всех обгавкал, от всех отбрехался! поразительное знание исторических процессов продемонстрировал! топорик заслужил! уважаемая редакция, надеюсь мою просьбу поддержат остальные юзеры, ватнеги и прочий "сброд" алкашей амига! вручите пжлста товарисчу Декману топорик и звание заслуженного интеллектуала ресурса! ха-ха!
3.11.2016 15:51
дед
человек с десяток то собери)))
согласных)))
https://ok.ru/video/13206948547 Всем кто любит Россию, рекомендую прослушать эту песню.
Вы увидите слезы народа. Если не открывается- то через поисковик. Уродам Декманам этого не понять.
я против, ничерта он не знает, все что пишет прогуглино!
larisa2011
зарегистрированный
3 ноября 2016 г.
16:00
Швабрина, а в гугле откуда знания берутся? Туда их такие, как я, вносят. Не в сам гугл, естественно, а в те сайты, которые он индексирует по поисковым словам. Просто ты такая тупая, что понять это не в состоянии, так что не лезь со своим "мнением" сюда, тем более что оно и не твое вовсе.
Весь зал затаил дыхание слушая эту песню. Всем кто живет и жил в селе-Рекомендую. ДЕКМАНАМ-этого не понять.
И вообще, хлорка, тебе не надоело позориться? пишешь с ошибками, как первоклассница-второгодница, а уже требуешь, чтобы к твоему мнению прислушивались. Научись сначала грамотно писать, раз приехала в чужую страну и живешь здесь, или вали обратно в свой киргизятник.
С беляками, буржуями, либерастами и дерьмократами примирения и согласия не будет! Не дождетесь!
Всех с наступающей 99-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции!!!
7 ноября - день первого наглопендосионистского переворота в России (второй был в 1991-м, а третий готовится сейчас). Его праздновать не надо. Изгнание поляков из Москвы можно считать праздником возвращения российского суверенитета. Это актуально. Точная дата не существенна.
Мне анекдот свежий рассказали. Делюся.
В Госдуме на спикерском месте появляется какой-то новый мужик.
- Ты кто? - спрашивают думцы.
- Володин я! - отвечает чудак.
- Да мы все тут Володины. Ты фамилию скажи...
"Потребность в праздниках народного единства появляется тогда, когда это единение отсутствует"
4/11 великая дата, особенно если в пятницу или понедельник. 3 хороших выходных, без сдвига рабочей недели.
понятно, что 04.11 - это эрзац 07.11.
под эту дату искали подходящее близлежащее событие. что нашли, то нашли.
ну, согласитесь, что глупо было бы в капиталистическом обществе праздновать коммунистический переворот.
для меня это просто выходной. и на этом спасибо.
а 7 ноября все вменяемые будут работать.
и вечером никто бухать не будет.
ибо 8-го опять на работу.
Ну и где этот убогий, который Deckman, который в прошлом году всю ветку загадил?
Наверное снова готовится праздновать день единения. Вот только с такими долбо и единяться что то не хочется.
С комприветом!
2.11.2017 09:49
Дядька
дядя, и вам не хворать восьмого)
по ходу справлять начнешь с четвертого и не просыхая до восьмого)