Пятница, 6 Январь, 09:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53
-5°
Обь
55см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Вопрос дня



Когда наступает Рождество, как отмечать и что нельзя делать в этот день?

, ИА "Амител"
Вспоминаем народные традиции и церковные правила


Православные христиане готовятся отметить один из самых великих праздников – Рождество Христово. У этого дня богатая история, с ним связано очень много традиций и поверий. Вспоминаем, что такое Рождество, когда оно наступает, что нужно себя вести и чего нельзя делать в этот день.

1
Когда будут отмечать Рождество в России в 2017 году и что это за праздник?
Православная церковь всегда отмечает Рождество Христово 7 января. Так будет и в 2017 году. А 6 января завершается рождественский пост. 
7 января православные христиане отмечают рождение непорочной Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа. Как говорится в Евангелии, Дева Мария вместе с мужем своим обручником Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем. На ночлег их приютили пастухи. И Сын Божий родился в пещере, где укрывался от непогоды скот. Новорожденного положили в ясли – кормушку для скота. А ангелы возвестили пастухам, что в этот мир пришел Спаситель. Те первыми поклонились Младенцу. В эту же ночь к Иисусу пришли волхвы, которых привел свет яркой звезды. Они принесли Христу подарки.
2
Почему все время в истории про Рождество говорят про подарки волхвов?
Дело в том, что дары волхвов глубоко символичны. Мудрецы принесли Младенцу ладан, золото и смирну. Золото – дарили только царям. А Иисус должен был стать царем земным. Ладан — священнический символ, а Христос стал Первосвященником. Смирной помазывали тело умершего. И здесь она символизировала, что Христу предстоит принести искупительную жертву, чтобы спасти человечество.

 

3
Когда впервые стали отмечать Рождество?
Точную дату сегодня, наверное, вряд ли кто вспомнит. Но ученые выяснили, что христиане начали отмечать Рождество в IV веке. До этого о рождении Сына Божьего говорили в день Богоявления. В IV веке праздники разделили и сегодня Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
4
Как готовятся к празднованию Рождества?

Верующий соблюдают Рождественский пост. Причем 6 января – последний день рождественского поста – самый строгий постный день. Он называется Рождественский сочельник. В этот день не вкушают пищу до самого вечера, пока на небе не станут видны звезды.

Последний вечер перед Рождеством называют Святым. К этому моменту хозяйки уже должны успеть приготовить праздничный стол. На ужин принято ставить на стол двенадцать постных блюд (скоромную пищу разрешено вкушать лишь на следующий день). Число 12 также является символическим. Это и 12 апостолов Христа, и 12 месяцев года, и 12 главных праздников Церкви. Главное блюдо стола в этот вечер – кутья. Это кушанье из проваренных зерен, чаще пшеничных, с медом, орехами, маком и изюмом. Под тарелку с кутьей помещали небольшой клочок сена как напоминание о месте рождения Христа. Каждое из 12 блюд необходимо хотя бы чуть-чуть попробовать – ни одно из них не должно остаться нетронутым. Блюда обычно подавали холодные, а суп – лишь немного теплый, т.к. хозяйка не должна вставать из-за стола и ходить на кухню.

5
Как празднуют Рождество Христово?

В ночь на Рождество во всех храмах происходят праздничные службы. Очень красивые и душевные. Многие верующие не ложатся спать в эту ночь. Считается, что Господь благодарит человека даже за самое малое усилие, которое тот для него сделает.

После богослужения можно вкушать скоромную пищу.

С вечера на столе должна была стоять самая лучшая посуда и приборы. Гостей звали четное число. Если вдруг выяснилось, что нечетно – на стол ставили лишний прибор.

7 января устраивали настоящий пир. При этом главным блюдом становился гусь с яблоками. Также в почете были буженина, грудинка и пр.

6
Какие народные традиции имеются на Рождество?

Обязательно к этому дню в доме должна быть ель или еловая веточка, украшенные игрушками и свечами – в память о звезде, озарившей ночь в момент рождения Сына Божия. Кстати, именно поэтому верхушку елки также принято украшать звездой. Под елку кладут подарки для близких – опять-таки в память в дарах, которые принесли Младенцу волхвы.

Рождество – семейный праздник. С вечера все члены семьи собирались дома, а дети обязательно помогали старшим.

На Рождество принято надевать только новую и чистую одежду.

Древняя традиция, которая дошла и до наших дней — колядование. Наши сограждане, переодевшись, ходят от дома к дому, поют колядки и славят младенца Христа.  За это хозяева дома должны одарить их деньгами или продуктами.

7
 Что нельзя делать в Рождество?

Нельзя ругаться и сквернословить. Стоит отметить, не принято до восхода первой звезды обедать – небольшой перекус позволен только детям.

Также запрещается в этот день выполнять какую-либо работу. Женщинам нельзя выносить из дома мусор, шить, стирать или убирать. Мужчинам рекомендуется отказаться от охоты.

Нельзя в этот день ходить на кладбище. Даже в храмах в этот день отменяется церковное поминовение усопших. 

На Рождество Христово нельзя гадать на суженого и на будущее.

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
    Автор:
    Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    6.01.2017 07:37
    - гость -

    Нет новой одежды, есть лишь скрепы. Копим мусор целый день. Если кто в ДТП попадет или острый аппендецит и пр., экстренные службы не тревожить, ждать 8. Кто выживет - тот отмечен особой благодатью

    0  0
    6.01.2017 08:14
    07:37

    Хреново у вас в Европе

    0  0
    6.01.2017 08:17
    - гость -

    очень символично - дарить новорожденному масло которым смазывают усопших... скажите, вам бы понравился такой подарок?? ощущение что его выбрали на заклание сразу при рождении, по текстам из библии....

    0  0
    6.01.2017 08:23
    Дятел

    А мне то какую новую одежду, перья стряхнуть?

    0  0
    6.01.2017 08:27
    - гость -

    Пома&#769;зание на ца&#769;рство — в православии, католицизме, а также в англиканской церкви обряд, в котором вступающий на трон монарх (император, царь, король) помазывается миром или елеем с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной. Помазание обычно включалось в состав сложного богослужебного чина коронации.

    0  0
    6.01.2017 08:31
    - гость -

    Имхонутая вики со своими ударениями. Помазание на царство имеется ввиду, для гостя 08:17

    0  0
    6.01.2017 08:32
    - гость -

    а что многие верят что непорочная дева родить может??? наука говорит о том , что яйцеклетку оплодотворить сперматозоид должен....

    0  0
    6.01.2017 08:37
    - гость -

    угу, помазание на царство в кормушке для скота маслом для усопших?? вы это серьезно???

    0  0
    6.01.2017 08:44
    Сталинский Сокол

    Помню в школе, нам в младших классах говорили и показывали в микроскоп, что если в яслях у коровы перетрясти остатки соломы. Смочить эту мякину водичкой. То можно увидеть бактерию палочки. И это было правдой. А вот непорочное зачатие и рождение кого то там в яслях-глупейшее надувательство безграмотного народа.

    0  0
    6.01.2017 08:45
    - гость -

    - гость - 08:37

    Откуда тебе, сирому духом,знать древние обряды и возможности? Пирамиды и то до сих пор не знают, как строили.

    0  0
    6.01.2017 09:12
    - гость -

    эфирное масло бальзамического дерева для женщины , беременной, осилившей переход через пустыню( Иосиф повел ее в Египет рожать - это около 400 км) огромного расстояния, это царский подарок. в пустыне бани то не предусмотрены... А как родила, пошли с ребеночком обратно через путыню... или я не так понял , или это фантастика

    0  0
    6.01.2017 09:22
    - гость -

    С Праздничком Вас-нехристи!

    0  0
    6.01.2017 09:27
    Сталинский Сокол

    .01.2017 09:22

    - гость -

    С Праздничком Вас-нехристи! ++++++++++ Изыди-Сатана! Изыди!!!

    0  0
    6.01.2017 09:36
    - гость -

    Праздник-то завтра!

    0  0
    6.01.2017 09:51
    - гость -

    Ну тогда с Наступающим Вас - нехристи!

    0  0
    6.01.2017 09:52
    Берти Вустер

    нет ничего плохого в рождестве и в христианской религии в целом, поэтому кто желает безусловно пусть отмечает. Всех с праздником!

    Проблема только одна. то что архитекторами этого проекта является один очень ушлый народец, который всю свою историю дурнее себя ищет, а когда вместо дурака получает леща, то начинает плакаться какие они бедные и несчастные. Отсюда и все вытекающие. Библию не нужно воспринимать буквально, потому как писана она евреями, для евреев и против всех остальных. Библию нужно привязывать к научно достоверным событиям прошлого. Склоняюсь к версии булгакова. что в ней нет решительно ничего того о чем говорил сын божий, поганец-налоговик все переврал или не правильно понял.

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    09:46
    Редкая специальность: кто отвечает за звук и свет на спектаклях? 0
    09:24
    Одна из пяти ледовых переправ в Алтайском крае закрыта из-за погоды 0
    09:04
    "Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": способы гадания на святки 0
    08:55
    Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ 0
    08:44
    "Вечера на хуторе" и "Один дома": какие фильмы посмотреть на Рождество? 0
    08:09
    ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской Деве Жанне Д'Арк 0
    07:41
    Как празднуют Рождество в разных странах мира? 0
    07:09
    Что делать в Барнауле до конца новогодних каникул? 0
    06:36
    Когда наступает Рождество, как отмечать и что нельзя делать в этот день? 16
    06:09
    Жителей Алтайского края ждет небольшое похолодание перед Рождеством 0
    22:06
    Американский бомбардировщик потерял двигатель в полете 7
    21:00
    Министерство здравоохранения поможет пострадавшим в ДТП в Алтайском крае 0
    20:08
    Доллар упал ниже 60 рублей впервые с лета 2015 года 4
    19:07
    Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России 33
    18:41
    Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II - СМИ 0
    18:05
    Китайцы разработали телефон, управляемый движением глаз 0
    17:35
    "Бурановские бабушки" записали специальный клип к Новому году 5
    17:05
    Александр Карлин потребовал проверить автоперевозчиков после жуткого ДТП 8
    17:00
    «Ешь, читай, худей» - новая книга о похудении начнет продаваться в Барнауле 0
    16:51
    Самолет НАТО едва не врезался в российский лайнер в районе Курил 10
    16:31
    Алтайский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Ильдара Дадина 7
    16:06
    Запрещенную настойку "Боярышник" тайно продавали на Алтае 8
    15:44
    Почтальон в Бийске ограбила пенсионеров на семь тысяч рублей 3
    15:25
    Ту-134 с 158 пассажирами совершил посадку в Якутии из-за отказа двигателя 3
    14:54
    Сериал "Шерлок" в Великобритании обогнал по рейтингам обращение королевы 0
    14:24
    Взломавший почту Клинтон хакер опроверг причастность РФ к кибертакам 5
    13:58
    Белоруссия решила поднять цены за транспортировку нефти по своей территории 5
    13:36
    Второе серьезное ДТП за сутки произошло между Бийском и Барнаулом 9
    13:15
    Алтайских водителей попросили отказаться от поездок из-за непогоды 0
    12:52
    Дональд Трамп намерен сократить численность американских спец-служб 0
    12:29
    Парковку машин ночью в Барнауле ограничат из-за уборки улиц от снега 8
    12:04
    Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 8
    11:48
    Новосибирец жестоко убил женщину и скрылся в Алтайском крае 0
    11:27
    Альпинистка из Читы сломала ноги в горах Горного Алтая 0
    11:07
    Скончался основатель ВИА "Поющие гитары" Анатолий Васильев 2
    10:47
    Коляда пришла! Как правильно колядовать на Рождество? 0
    10:35
    Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ 22
    10:17
    Детокс-питание после праздников: худеем и снимаем отеки 11
    09:55
    Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время? 11
    09:37
    "Кредо убийцы": главная премьера недели в кино 0
    09:21
    Число жертв ДТП в Алтайском крае с автобусами увеличилось до трех человек 6
    09:08
    Карлин стал лучшим среди губернаторов Сибири в медиарейтинге в сфере ЖКХ 38
    08:31
    Рубцовчанка. Мифы и правда о жизни Раисы Горбачевой 29
    08:31
    Хранители тайны: чем занимаются костюмеры и реквизиторы в театре? 0
    08:21
    Что такое Святки? Традиции празднования 0
    07:27
    Отдыхаем в Сибири: сколько стоит съездить в Шерегеш? 5
    07:06
    Рождественская выпечка: "пьяный" кекс с орехами и сухофруктами 0
    06:02
    Метель и оттепель прогнозируют синоптики в Алтайском крае 5 января 0
    01:35
    СК проводит проверку по факту столкновения автобусов в Алтайском крае 18
    23:55
    Авария с участием двух автобусов унесла жизни минимум двух человек на Алтае 3

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.