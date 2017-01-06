Православные христиане готовятся отметить один из самых великих праздников – Рождество Христово. У этого дня богатая история, с ним связано очень много традиций и поверий. Вспоминаем, что такое Рождество, когда оно наступает, что нужно себя вести и чего нельзя делать в этот день.
Верующий соблюдают Рождественский пост. Причем 6 января – последний день рождественского поста – самый строгий постный день. Он называется Рождественский сочельник. В этот день не вкушают пищу до самого вечера, пока на небе не станут видны звезды.
Последний вечер перед Рождеством называют Святым. К этому моменту хозяйки уже должны успеть приготовить праздничный стол. На ужин принято ставить на стол двенадцать постных блюд (скоромную пищу разрешено вкушать лишь на следующий день). Число 12 также является символическим. Это и 12 апостолов Христа, и 12 месяцев года, и 12 главных праздников Церкви. Главное блюдо стола в этот вечер – кутья. Это кушанье из проваренных зерен, чаще пшеничных, с медом, орехами, маком и изюмом. Под тарелку с кутьей помещали небольшой клочок сена как напоминание о месте рождения Христа. Каждое из 12 блюд необходимо хотя бы чуть-чуть попробовать – ни одно из них не должно остаться нетронутым. Блюда обычно подавали холодные, а суп – лишь немного теплый, т.к. хозяйка не должна вставать из-за стола и ходить на кухню.
В ночь на Рождество во всех храмах происходят праздничные службы. Очень красивые и душевные. Многие верующие не ложатся спать в эту ночь. Считается, что Господь благодарит человека даже за самое малое усилие, которое тот для него сделает.
После богослужения можно вкушать скоромную пищу.
С вечера на столе должна была стоять самая лучшая посуда и приборы. Гостей звали четное число. Если вдруг выяснилось, что нечетно – на стол ставили лишний прибор.
7 января устраивали настоящий пир. При этом главным блюдом становился гусь с яблоками. Также в почете были буженина, грудинка и пр.
Обязательно к этому дню в доме должна быть ель или еловая веточка, украшенные игрушками и свечами – в память о звезде, озарившей ночь в момент рождения Сына Божия. Кстати, именно поэтому верхушку елки также принято украшать звездой. Под елку кладут подарки для близких – опять-таки в память в дарах, которые принесли Младенцу волхвы.
Рождество – семейный праздник. С вечера все члены семьи собирались дома, а дети обязательно помогали старшим.
На Рождество принято надевать только новую и чистую одежду.
Древняя традиция, которая дошла и до наших дней — колядование. Наши сограждане, переодевшись, ходят от дома к дому, поют колядки и славят младенца Христа. За это хозяева дома должны одарить их деньгами или продуктами.
Нельзя ругаться и сквернословить. Стоит отметить, не принято до восхода первой звезды обедать – небольшой перекус позволен только детям.
Также запрещается в этот день выполнять какую-либо работу. Женщинам нельзя выносить из дома мусор, шить, стирать или убирать. Мужчинам рекомендуется отказаться от охоты.
Нельзя в этот день ходить на кладбище. Даже в храмах в этот день отменяется церковное поминовение усопших.
На Рождество Христово нельзя гадать на суженого и на будущее.
Комментарии
Нет новой одежды, есть лишь скрепы. Копим мусор целый день. Если кто в ДТП попадет или острый аппендецит и пр., экстренные службы не тревожить, ждать 8. Кто выживет - тот отмечен особой благодатью
Хреново у вас в Европе
очень символично - дарить новорожденному масло которым смазывают усопших... скажите, вам бы понравился такой подарок?? ощущение что его выбрали на заклание сразу при рождении, по текстам из библии....
А мне то какую новую одежду, перья стряхнуть?
Пома́зание на ца́рство — в православии, католицизме, а также в англиканской церкви обряд, в котором вступающий на трон монарх (император, царь, король) помазывается миром или елеем с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной. Помазание обычно включалось в состав сложного богослужебного чина коронации.
Имхонутая вики со своими ударениями. Помазание на царство имеется ввиду, для гостя 08:17
а что многие верят что непорочная дева родить может??? наука говорит о том , что яйцеклетку оплодотворить сперматозоид должен....
угу, помазание на царство в кормушке для скота маслом для усопших?? вы это серьезно???
Помню в школе, нам в младших классах говорили и показывали в микроскоп, что если в яслях у коровы перетрясти остатки соломы. Смочить эту мякину водичкой. То можно увидеть бактерию палочки. И это было правдой. А вот непорочное зачатие и рождение кого то там в яслях-глупейшее надувательство безграмотного народа.
- гость - 08:37
Откуда тебе, сирому духом,знать древние обряды и возможности? Пирамиды и то до сих пор не знают, как строили.
эфирное масло бальзамического дерева для женщины , беременной, осилившей переход через пустыню( Иосиф повел ее в Египет рожать - это около 400 км) огромного расстояния, это царский подарок. в пустыне бани то не предусмотрены... А как родила, пошли с ребеночком обратно через путыню... или я не так понял , или это фантастика
С Праздничком Вас-нехристи!
.01.2017 09:22
- гость -
С Праздничком Вас-нехристи! ++++++++++ Изыди-Сатана! Изыди!!!
Праздник-то завтра!
Ну тогда с Наступающим Вас - нехристи!
нет ничего плохого в рождестве и в христианской религии в целом, поэтому кто желает безусловно пусть отмечает. Всех с праздником!
Проблема только одна. то что архитекторами этого проекта является один очень ушлый народец, который всю свою историю дурнее себя ищет, а когда вместо дурака получает леща, то начинает плакаться какие они бедные и несчастные. Отсюда и все вытекающие. Библию не нужно воспринимать буквально, потому как писана она евреями, для евреев и против всех остальных. Библию нужно привязывать к научно достоверным событиям прошлого. Склоняюсь к версии булгакова. что в ней нет решительно ничего того о чем говорил сын божий, поганец-налоговик все переврал или не правильно понял.