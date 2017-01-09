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Какого числа мы празднуем Крещение в 2017 году?

, ИА "Амител"
Крещение Господне – это непереходящий праздник, ежегодно его отмечают в один и тот же день


Крещение Господне – один из самых древних праздников христианской церкви. С этим праздником на Руси связано много интересных традиций, примет и обычаев. Когда мы празднуем Крещение, а также историю и традиции праздника читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда празднуют Крещение?
Крещение отмечают всегда 19 января. В 2017 году праздник выпадает на четверг.
2
Приметы на Крещение

- Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год хлебородный;

- Ясно, холодно – неурожай. Лето засушливое;

- Много собаки лают – много зверя, дичи будет;

- Если на Крещение деревья покрыты инеем – весной в этот же день недели нужно сеять озимую пшеницу, чтобы был богатый урожай.

- Чтобы быть красивыми, девушки умываются на Крещение снегом;

- Сны в Крещенскую ночь считаются вещими.

3
История праздника
Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел к реке Иордан. В водах этой реки Иоанн Креститель крестил людей, призывая всех к покаянию. Крещение Иисуса Христа означало, что теперь он берет на себя всю ответственность исполнить то, что ему предначертано свыше.

 

4
Почему на Крещение купаются в проруби?
Священной является та вода, которая освящается в церкви. К ней же приравнивается вода на источниках (река, озеро), которую также освящают священнослужители. Традиционно освящают воду в храмах накануне праздника – 18 января, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства.

Считается, что купание в водоемах на Крещение помогает "смыть" грехи и болезни.

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