На сколько в 2017 году госслужащим повысили пенсионный возраст?

Вопрос повышения пенсионного возраста в России обсуждают уже несколько лет. На данный момент дата выхода на заслуженный отдых для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Но есть категория граждан, которым теперь придется выходить на пенсию позже обычного. Подробнее рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Пенсионный возраст будут повышать для госслужащих на шесть месяцев каждый год. Речь идет о:
- государственных гражданских служащих;
- муниципальных служащих;
- лицах, занимающих государственные должности РФ;
- лицах, занимающих государственные должности регионов;
- лицах, занимающих муниципальные должности.
И сколько лет чиновникам нужно отработать?
Первое повышение пенсионного возраста для них произошло 1 января 2017 года. В этом году возраст выхода на пенсию для женщин на госслужбе составит 55,5 лет, для мужчин — 60,5 лет. То есть чиновники только по достижении этого возраста смогут претендовать на выплату страховой пенсии по старости для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности. Уже в 2020 году женщины из числа госслужащих смогут выйти на пенсию только в 57 лет, мужчины — в 61 год. В результате к 2032 году этот возраст составит у женщин 63 года, у мужчин — 65 лет.
Комментарии
У нас сформировался особый класс - российские чиновники. В большинстве своём ни за что не отвечающие,занимающиеся распилами и откатами и пользующиеся почти полной безнаказанностью "кривосудия" РФ. И,как следствие,именно в эту касту рвётся российская молодёжь. Вот что наиболее паскудно. А их пенсионный возраст - это уже детали...
Через года 2, а может и раньше, чиновники скажут: а чё только нам? Давайте всем поднимем пенсионный возраст. А так как у нас по закону все равны, то поднимут и остальным. Как грится, процесс пошёл
Мне кажется к этому закону нехватает одной маленькой добавочки. Что дополнительные годы Российские чиновники и чиновницы должны бы отрабатывать на рабочих местах, дворниками , лесорубами , шахтерами чтоб почуствовали своей шкурой как даются простым рабочим эти последние годы, последние месяцы перед выходом на пенсию.
Полиция относится к госслужащим?
А лигитимному на скока повысили?
Чиновник-чиновнику рознь. Кто хочет может поработать в нашем муниципалитете. Что-то не долго там выдерживают. Идет постоянная текучка кадров. За такую зарплату работать в таких условиях готов не каждый. Поэтому в городской администрации работают в основном "понаехавшие" сельские жители, не имеющих ни опыта проживания в городе, не знающих истории, традиций города. Они-то и уничтожают исторические памятники и приводят облик города на уровень своего села.
Чиновник 12 января 2017 г. 11:45 Если работа трудная, а денежное содержание маленькое, нужно идти в бизнес. Премьер вроде так говорил.
Для оных господ это скорее привилегия, кроме того увеличившейся стаж явно отразится на их пенсии весьма позитивно.
пенсия маленькая им еще доплата каждый месяц а на индексацию нет денег
Настал кирдык пенсии...
- гость - 12 января 2017 г. 11:47 Если все пойдут в бизнес, кто будет работать в Госучрезжениях. Ваш уважаемый премьер об этом ничего не говорил?
12.01.2017 11:45 Чиновник
За какую такую зарплату? Вы там аще оборзели что ли? Я прекрасно знаю, сколько получает госслужащий или муниципальный служащий и простой обычный служащий в каком-нибудь соц. обеспечении. И работа у простого служащего ничем не легче вашей, а может даже и тяжелее, а зарплата в РАЗЫ меньше. Так что не надо лечить про тяжкую жизнь российского чиновника, сколь тяжкой бы она не была, она все же зачастую лучше. чем у простых работяг.
- гость - 12 января 2017 г. 11:53 В госучреждениях чиновников и так в два раза больше, чем во всём Союзе. Не понятно чем они там занимаются. Придумывают себе работу и успешно её выполняют?