На сколько в 2017 году госслужащим повысили пенсионный возраст?

Вопрос повышения пенсионного возраста в России обсуждают уже несколько лет. На данный момент дата выхода на заслуженный отдых для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Но есть категория граждан, которым теперь придется выходить на пенсию позже обычного. Подробнее рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Пенсионный возраст будут повышать для госслужащих на шесть месяцев каждый год. Речь идет о:

Первое повышение пенсионного возраста для них произошло 1 января 2017 года. В этом году возраст выхода на пенсию для женщин на госслужбе составит 55,5 лет, для мужчин — 60,5 лет. То есть чиновники только по достижении этого возраста смогут претендовать на выплату страховой пенсии по старости для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности. Уже в 2020 году женщины из числа госслужащих смогут выйти на пенсию только в 57 лет, мужчины — в 61 год. В результате к 2032 году этот возраст составит у женщин 63 года, у мужчин — 65 лет.

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Что еще изменилось?

Кстати, теперь зарабатывать пенсию за выслугу лет им придется тоже дольше. Дело в том, что стаж госслужбы, дающий право на пенсию госслужащего, ранее составлял 15 лет. То есть сотрудник должен уходить на заслуженный отдых с государственной службы, проработав перед увольнением непрерывно не менее 15 лет. По новым правилам минимальный стаж составит 20 лет.

Кроме того, с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.