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Какие изменения ждут призывников в 2017 году?

, ИА "Амител"
Ожидается, что изменения будут способствовать повышению качества пополнения Вооруженных сил


Весенний призыв в российскую армию традиционно начнется 1 апреля. Но уже с 1 января 2017 года в силу вступили изменения относительно отсрочки от армии. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кому будут давать отсрочку от армии?

Список граждан, кому положена отсрочка от армии, остался прежним. Но есть изменения, которые затронули учащихся учреждений среднего образования. Теперь молодые люди могут спокойно получить профессию без привязки к возрасту, а далее пойти служить.

Ранее школьники, поступившие после 9-го класса в техникумы, лицеи и колледжи, получали отсрочку только до достижения ими 20 лет. Если они начинали обучение уже после 11-го класса, то на отсрочку можно было рассчитывать только в том случае, если они достигали призывного возраста в последний год обучения.

2

Изменится ли срок прохождения альтернативной службы?

Нет, он останется прежним. Ребята, которые решат нести службу, например, на почте или в психоневрологическом интернате, должны отработать 20 месяцев. В соответствии с действующим законодательством допускается прохождение альтернативной службы, в рамках которой призывники получают возможность работать на различных госпредприятиях, при этом такая работа идет в зачет общего трудового стажа.
Напомним, весенний призыв в армию в 2017 году стартует 1 апреля и закончится 15 июля. Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы призывников в 2017 году в соответствии с действующим законодательством составит 12 месяцев, вне зависимости от наличия высшего образования и окончания вуза с военной кафедрой.
3
Кто имеет право на отсрочку от армии?

Виды отсрочек от армии регламентируются статьей №17 закона о воинской обязанности. На более позднее прохождение службы могут рассчитывать:

- лица, признанные временно не годными к исполнению воинских обязанностей в рамках срочной службы по призыву по состоянию здоровья;

- лица, на содержании и попечении которых находятся близкие родственники, при наличии следующих факторов:

* необходимость постоянного ухода;

* отсутствие полного государственного обеспечения нетрудоспособных родственников, находящихся на содержании лица призывного возраста;

* отсутствие других лиц, в обязанности которых входит содержание и уход за нетрудоспособными родственниками;

* наличие заключения федеральной медико-социальной экспертизы о необходимости постоянного ухода за лицом, находящимся на содержании гражданина РФ призывного возраста.

- лица, воспитывающие ребенка без матери;

- лица, имеющие двух и более несовершеннолетних детей;

- граждане РФ, под опекой которых находятся несовершеннолетние нетрудоспособные родственники (братья и сестры) при отсутствии других лиц, в обязанность которым вменяется их содержание;

- граждане РФ, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, находящуюся на сроке беременности 26 недель и более;

- граждане, в семье которых есть ребенок-инвалид не старше трех лет;

- лица, являющиеся кандидатами в депутаты законодательного собрания, главы муниципальных образований и избранные на данные должности граждане. Отсрочка от армии предоставляется на срок исполнения полномочий;

- лица, работающие на государственной службе в органах:

* министерства внутренних дел;

* таможенного контроля и досмотра;

* контроля за оборотом наркотических и психотропных средств;

* государственной противопожарной службы;

* уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

- граждане РФ, проходящие очную форму обучения в образовательных учреждениях с государственной аккредитацией по обязательным образовательным программам и программам высшего профессионального образования (начальное, среднее, высшее образование);

- аспиранты аккредитованных и лицензированных государством вузов в период получения послевузовского профессионального образования очной формы;

- граждане, поступившие по окончании вуза на службу в войска национальной гвардии РФ.


 


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