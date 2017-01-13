Кому будут давать отсрочку от армии?

Список граждан, кому положена отсрочка от армии, остался прежним. Но есть изменения, которые затронули учащихся учреждений среднего образования. Теперь молодые люди могут спокойно получить профессию без привязки к возрасту, а далее пойти служить.

Ранее школьники, поступившие после 9-го класса в техникумы, лицеи и колледжи, получали отсрочку только до достижения ими 20 лет. Если они начинали обучение уже после 11-го класса, то на отсрочку можно было рассчитывать только в том случае, если они достигали призывного возраста в последний год обучения.