Весенний призыв в российскую армию традиционно начнется 1 апреля. Но уже с 1 января 2017 года в силу вступили изменения относительно отсрочки от армии. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Список граждан, кому положена отсрочка от армии, остался прежним. Но есть изменения, которые затронули учащихся учреждений среднего образования. Теперь молодые люди могут спокойно получить профессию без привязки к возрасту, а далее пойти служить.
Ранее школьники, поступившие после 9-го класса в техникумы, лицеи и колледжи, получали отсрочку только до достижения ими 20 лет. Если они начинали обучение уже после 11-го класса, то на отсрочку можно было рассчитывать только в том случае, если они достигали призывного возраста в последний год обучения.
Изменится ли срок прохождения альтернативной службы?
Виды отсрочек от армии регламентируются статьей №17 закона о воинской обязанности. На более позднее прохождение службы могут рассчитывать:
- лица, признанные временно не годными к исполнению воинских обязанностей в рамках срочной службы по призыву по состоянию здоровья;
- лица, на содержании и попечении которых находятся близкие родственники, при наличии следующих факторов:
* необходимость постоянного ухода;
* отсутствие полного государственного обеспечения нетрудоспособных родственников, находящихся на содержании лица призывного возраста;
* отсутствие других лиц, в обязанности которых входит содержание и уход за нетрудоспособными родственниками;
* наличие заключения федеральной медико-социальной экспертизы о необходимости постоянного ухода за лицом, находящимся на содержании гражданина РФ призывного возраста.
- лица, воспитывающие ребенка без матери;
- лица, имеющие двух и более несовершеннолетних детей;
- граждане РФ, под опекой которых находятся несовершеннолетние нетрудоспособные родственники (братья и сестры) при отсутствии других лиц, в обязанность которым вменяется их содержание;
- граждане РФ, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, находящуюся на сроке беременности 26 недель и более;
- граждане, в семье которых есть ребенок-инвалид не старше трех лет;
- лица, являющиеся кандидатами в депутаты законодательного собрания, главы муниципальных образований и избранные на данные должности граждане. Отсрочка от армии предоставляется на срок исполнения полномочий;
- лица, работающие на государственной службе в органах:
* министерства внутренних дел;
* таможенного контроля и досмотра;
* контроля за оборотом наркотических и психотропных средств;
* государственной противопожарной службы;
* уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.
- граждане РФ, проходящие очную форму обучения в образовательных учреждениях с государственной аккредитацией по обязательным образовательным программам и программам высшего профессионального образования (начальное, среднее, высшее образование);
- аспиранты аккредитованных и лицензированных государством вузов в период получения послевузовского профессионального образования очной формы;
- граждане, поступившие по окончании вуза на службу в войска национальной гвардии РФ.
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