Начиная с 1 января 2017 года россияне получили возможность оформлять в собственность не только квартиры, дома, но и машино-места на подземных автостоянках. Что нужно для того, чтобы стать счастливым хозяином такой недвижимости, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Раньше тоже можно было купить место для своего железного коня, но оформить на него право собственности было невозможно. Допускалась только госрегистрация общей долевой собственности на такие здания с определением долей в праве собственности на них. То есть если паркинг состоял из 50 мест для автомобилей, человек считался собственником 1/50 части паркинга.
Как пояснили порталу Amic.ru в Управлении Росреестра по Алтайскому краю, начиная с января 2017 года места на подземных автостоянках, многоэтажных паркингах становятся недвижимым имуществом. Теперь машино-место может быть предметом купли-продажи, дарения, ипотеки или аренды.
Что нужно сделать, чтобы оформить документы?
Для постановки на кадастровый учет и оформления в собственность машино-места необходимы технический план и правоустанавливающий документ. В качестве такого документа у застройщика будет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а у инвестора – договор инвестирования либо договор купли-продажи.
Граждане, которые оформили места на паркинге в долевую собственность еще по старым правилам, могут переоформить его как самостоятельный объект. Но для этого машино-место должно отвечать определенным требованиям и характеристикам.
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