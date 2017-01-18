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Как оформить машино-место в собственность?

, ИА "Амител"
В законе разграничиваются понятия "машино-место" и "парковочное место"


Начиная с 1 января 2017 года россияне получили возможность оформлять в собственность не только квартиры, дома, но и машино-места на подземных автостоянках. Что нужно для того, чтобы стать счастливым хозяином такой недвижимости, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое машино-место?
Машино-место — это часть стоянки, ограниченная конструкционными элементами или линиями разметки и предназначенная для размещения одного автотранспортного средства.
2
Разве до этого нельзя было оформить на него документы?

Раньше тоже можно было купить место для своего железного коня, но оформить на него право собственности было невозможно. Допускалась только госрегистрация общей долевой собственности на такие здания с определением долей в праве собственности на них. То есть если паркинг состоял из 50 мест для автомобилей, человек считался собственником 1/50 части паркинга. 

Как пояснили порталу Amic.ru в Управлении Росреестра по Алтайскому краю, начиная с января 2017 года места на  подземных автостоянках, многоэтажных паркингах становятся недвижимым имуществом. Теперь машино-место может быть предметом купли-продажи, дарения, ипотеки или аренды.

3

Что нужно сделать, чтобы оформить документы?

Для постановки на кадастровый учет и оформления в собственность машино-места необходимы технический план и правоустанавливающий документ. В качестве такого документа у застройщика будет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а у инвестора – договор инвестирования либо договор купли-продажи.

Граждане, которые оформили места на паркинге в долевую собственность еще по старым правилам, могут переоформить его как самостоятельный объект. Но для этого машино-место должно отвечать определенным требованиям и характеристикам.

4
О каких характеристиках речь?
Границы будут определяться проектной документацией здания. Зарегистрировать право собственности можно только на машино-место, размер которого не менее 5,3х2,5 метра. На такой площадке с легкостью разместится седан или хэтчбек. Максимальная площадь машино-места, которое будет разрешено оформить в собственность, – 6,2х3,6 метра.
5
А я могу оформить в собственность место на парковке?
Нет. На данный момент оформление парковочных мест в собственность российским законодательством не предусмотрено. 

 

 

 

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