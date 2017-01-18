Для постановки на кадастровый учет и оформления в собственность машино-места необходимы технический план и правоустанавливающий документ. В качестве такого документа у застройщика будет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а у инвестора – договор инвестирования либо договор купли-продажи.

Граждане, которые оформили места на паркинге в долевую собственность еще по старым правилам, могут переоформить его как самостоятельный объект. Но для этого машино-место должно отвечать определенным требованиям и характеристикам.