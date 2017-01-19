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Как размер зарплаты директоров будет зависеть от зарплаты сотрудников?

, ИА "Амител"
В России устанавливаются предельные размеры соотношения среднемесячных зарплат руководителя и работников госучреждений


Зарплаты директоров и главных бухгалтеров в государственных и муниципальных организациях теперь будут зависеть от зарплаты рядовых сотрудников. Что это за новшество и на какие компании оно распространяется, выясняем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зарплаты руководителей правда будут зависеть от заработка подчиненных?

Да. Начиная с января 2017 года начальники, их заместители и главные бухгалтеры не смогут устанавливать себе значительно более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников. По крайней мере, об этом гласит Федеральный закон №347, который внес соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Это было связано с тем, что разница в доходах управленцев и рядовых сотрудников, причем практически в любой бюджетной сфере – от врачей до преподавателей вузов, сегодня слишком велика.

Чтобы не вызывать социального напряжения, устанавливать предельный уровень соотношения зарплат поручили федеральному правительству, региональным и муниципальным властям. Но они же имеют право утвердить списки организаций, где это замечательное правило работать не будет.

2
А про какие компании вообще идет речь?

Новшество коснется федеральных, региональных, муниципальных унитарных предприятий, государственных внебюджетных фондов РФ и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Новые правила также будут распространяться на больницы, аптеки, школы, авиакомпании, нефтеперерабатывающие и прочие заводы. И в каждом отдельном случае пропорция будет зависеть от статуса учреждения.

Поправки обошли стороной "Газпром", РЖД и другие госкомпании, которые являются естественными монополиями.

Сейчас для руководителей и работников федеральных государственных учреждений установлено предельное соотношение в кратности от 1 до 8. По данным субъектов РФ, которые приводит Минтруд, в большинстве государственных и муниципальных учреждений социальной сферы соотношение средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений не превысило четыре раза.

3
И как узнать, выполняется ли новый закон?
Теперь данные о среднемесячной зарплате руководящих работников должны будут публиковать на сайте органа исполнительной власти, в чьем ведении находится учреждение. За не соответствующее закону соотношение зарплат будут устанавливать ответственность.
Нарушение закона является основанием для прекращения трудового договора.

 

 

 

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    Комментарии

    19.01.2017 13:50
    - гость -

    ХА ХА ХА ХА ХА

    0  0
    19.01.2017 13:52
    - гость -

    Учителю 10000, директору 80 000. Что изменилось?

    0  0
    19.01.2017 13:52
    - гость -

    значительно более высокие оклады

    это во сколько раз больше средней зарплаты по предприятию?

    0  0
    19.01.2017 13:56
    - гость -

    И опять речь идет о средних зарплатах! И о восьмикратной разнице - как о какой-то мелочи, ей-богу! Действительно, работник получает десятку, а босс сотню в месяц - ерунда какая! В наших реалиях - не больше чем в полтора-два раза, только тогда руководство начнет хотя бы слегка задумываться о том, что работникам надо бы прилично платить за их труд.

    4  0
    19.01.2017 13:57
    - гость -

    вот денежное поощрение губернатора тоже привязано к средней зарплате по региону, значит ли это что разница в доходах управленца и рядовых граждан проживающих на вверенной ему в управление территории сегодня не слишком велика

    0  0
    19.01.2017 14:00
    - гость -

    оклад и фактически полученные деньги - вещи разные. ну сделает директор школы себе оклад 10 000.. а плюсом выпишет надбавки, бонусы, премии и пр. в итоге получит 80 000 р. а учительница математики - 15 000 р. И все по-закону

    0  0
    19.01.2017 14:05
    Массаж мозга

    "Поправки обошли стороной "Газпром", РЖД и другие госкомпании, которые являются естественными монополиями" ------- А что так? Ну монополии, и что? Их как раз нужно жестче регулировать, потому что все свои зарплаты они закладывают в обоснование тарифов.

    1  0
    19.01.2017 14:06
    - гость -

    Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

    0  0
    19.01.2017 14:13
    - гость -

    19.01.2017 14:00 - гость - оклад и фактически полученные деньги - вещи разные.

    А где в тексте вы увидели слово - оклад? Речь о зарплатах, а это совокупность всех денежных выплат работнику (кроме % за ее задержку или например, суточных в командировке). А вообще, закон позволяет прекрасно обходить многие организации отрасли.

    0  0
    19.01.2017 14:14
    - гость -

    "Поправки обошли стороной "Газпром", РЖД и другие госкомпании, которые являются естественными монополиями" ------- А что так? Ну монополии, и что? Их как раз нужно жестче регулировать, потому что все свои зарплаты они закладывают в обоснование тарифов.

    "Своих" не обижают

    0  0
    19.01.2017 14:19
    Геноцид Эклеров

    в государственных структурах так и должно быть. только разрыв в 8 раз слишком велИк. раза в 4 максимум, и тогда норм.

    0  0
    19.01.2017 14:27
    - гость -

    Начиная с января 2017 года начальники, их заместители и главные бухгалтеры не смогут устанавливать себе значительно более высокие ОКЛАДЫ, чем у рядовых сотрудников. По крайней мере, об этом гласит Федеральный закон №347, который внес соответствующие поправки в Трудовой кодекс. (текст новости)

    Предельный уровень соотношения среднемесячной ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров (текст N 347-ФЗ) то есть Амик вводит нас в заблуждение или...

    0  0
    19.01.2017 14:41
    Александр I

    Да. Начиная с января 2017 года начальники, их заместители и главные бухгалтеры не смогут устанавливать себе значительно более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников. А премиальный и стимульрующие выплаты (а особенно не выплаты их рядовым работникам)

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