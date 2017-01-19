Зарплаты руководителей правда будут зависеть от заработка подчиненных?

Да. Начиная с января 2017 года начальники, их заместители и главные бухгалтеры не смогут устанавливать себе значительно более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников. По крайней мере, об этом гласит Федеральный закон №347, который внес соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Это было связано с тем, что разница в доходах управленцев и рядовых сотрудников, причем практически в любой бюджетной сфере – от врачей до преподавателей вузов, сегодня слишком велика.

Чтобы не вызывать социального напряжения, устанавливать предельный уровень соотношения зарплат поручили федеральному правительству, региональным и муниципальным властям. Но они же имеют право утвердить списки организаций, где это замечательное правило работать не будет.