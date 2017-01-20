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Это не хакеры! По чьей вине произошла утечка последней серии "Шерлока"?

, ИА "Амител"
"Би-би-си" признал утечку "Шерлока" в сеть непреднамеренной


Первый канал завершил расследование по поводу скандальной утечки в интернет последнего эпизода четвертого сезона "Шерлока". По чьей вине это произошло и как на эту историю отреагировала компания BBC Worldwide, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
И кто украл последнюю серию "Шерлока"?
Изначально была озвучена версия, что в утечке последнего эпизода виноваты хакеры. Но после проведенного расследования стало ясно, что инцидент произошел по вине одного из сотрудников Первого канала.


"Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей", – сказал представитель телеканала.

В результате файл попал в сеть за день до премьеры. За этот случай телеканал извинился перед Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатами.

Представитель "Первого" добавил, что после инцидента они полностью заменили протоколы безопасности. 
2
Как отреагировала BBC Worldwide? 
Представитель компании BBC Worldwide, которая продает свои фильмы и сериалы за рубеж, сообщила ТАСС, что они "очень серьезно" относятся к нарушению протоколов безопасности контента.
Позже представитель компании заявила, что BBC Worldwide не намерена прерывать сотрудничество с Первым каналом. Но для предотвращения таких случаев они хотят провести совместную работу с каналом по ужесточению процедур безопасности.

Читайте также: Финальная серия 4 сезона "Шерлока" оказалась в сети за день до премьеры
 
Она поблагодарила телеканал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование и добавила, что считает "тему закрытой". 
3
История вопроса
Напомним, что сериал выходил в России практически одновременно с Британией. 14 января последний эпизод четвертого сезона "Шерлока" с русским переводом без логотипа Первого канала попал в интернет. Днем в воскресенье стало известно об утечке.

Мировая премьера эпизода на ВВС состоялась в 21:00 по местному времени (00:00 мск) 15 января. На Первом канале показ начался на минуту позже. 

Надо отметить, что авторы "Шерлока" отреагировали на произошедшее довольно сдержанно. Они просили фанатов не распространять файл с эпизодом и не тиражировать спойлеров. 17 января Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам требование об удалении пиратских копий сериала.

 


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    Комментарии

    20.01.2017 11:34
    Anarchy

    Это потеря потерь© ВаЩе пофиг, пиратам респект!

    0  0
    20.01.2017 11:47
    - гость -

    Какая преступная халатность? Это преступление по УК совершено? Или такие фразы медийщики пишут чтобы жути нагнать?

    0  0
    20.01.2017 12:02
    - гость -

    20.01.2017 11:47 - гость - не жути, а рейтингов

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