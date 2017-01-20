И кто украл последнюю серию "Шерлока"?

Изначально была озвучена версия, что в утечке последнего эпизода виноваты хакеры. Но после проведенного расследования стало ясно, что инцидент произошел по вине одного из сотрудников Первого канала."Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей", – сказал представитель телеканала.В результате файл попал в сеть за день до премьеры. За этот случай телеканал извинился перед Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатами.Представитель "Первого" добавил, что после инцидента они полностью заменили протоколы безопасности.