Первый канал завершил расследование по поводу скандальной утечки в интернет последнего эпизода четвертого сезона "Шерлока". По чьей вине это произошло и как на эту историю отреагировала компания BBC Worldwide, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
"Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей", – сказал представитель телеканала.
В результате файл попал в сеть за день до премьеры. За этот случай телеканал извинился перед Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатами.
Представитель "Первого" добавил, что после инцидента они полностью заменили протоколы безопасности.
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Она поблагодарила телеканал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование и добавила, что считает "тему закрытой".
Мировая премьера эпизода на ВВС состоялась в 21:00 по местному времени (00:00 мск) 15 января. На Первом канале показ начался на минуту позже.
Надо отметить, что авторы "Шерлока" отреагировали на произошедшее довольно сдержанно. Они просили фанатов не распространять файл с эпизодом и не тиражировать спойлеров. 17 января Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам требование об удалении пиратских копий сериала.
Комментарии
Это потеря потерь© ВаЩе пофиг, пиратам респект!
Какая преступная халатность? Это преступление по УК совершено? Или такие фразы медийщики пишут чтобы жути нагнать?
20.01.2017 11:47 - гость - не жути, а рейтингов