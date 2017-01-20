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Вопрос дня



Что теперь позволено коллекторам и можно ли отказаться от общения с ними?

, ИА "Амител"
Закон, в частности, запрещает коллекторам обнародовать данные о должнике в соцсетях, выбивать долги угрозами


С 1 января 2017 года в силу вступил "закон о коллекторах". Он наложил множество ограничений на компании, которые специализируются на взыскании долгов в досудебном порядке. Что нужно знать про Федеральный закон №230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Коллекторы? А они разве еще существуют?

Конечно. Новый закон значительно усложнил им жизнь, но все же они существуют. Самым большим испытанием для них стал реестр Федеральной службы судебных приставов. Только те компании, которые вошли в него, сегодня имеют право официально заниматься взысканием долгов.

Отметим, что на 20 января в этот список попали только 30 организаций. Из Алтайского края там на данный момент нет никого. Это значит, что в нашем регионе официально никто не может контактировать с должниками.

Клиенты имеют право не вести разговор с такими компаниями относительно погашения задолженности, так как такие коллекторы превышают свои полномочия. В этом случае вы имеете право обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или Федеральную службу судебных приставов.
 

Если вам угрожают, нужно обратиться в полицию. При этом вам необходимо зафиксировать факт превышения коллекторами полномочий. Также вы можете обратиться в суд.

2
В чем сложность? Почему они не могут попасть в этот реестр?

Дело в том, что закон обязал коллекторские агентства располагать приличным капиталом – объем чистых активов должен составлять не менее 10 миллионов рублей. Кроме этого, они должны застраховать еще на 10 миллионов свою ответственность на год за возможное причинение убытков должнику в ходе взыскания задолженности.

Коллектор обязан завести свой официальный сайт. В учредительных документах такой организации должно быть указано, что  коллекторская деятельность является основной для них. А также они обязаны располагать технологической инфраструктурой, позволяющей хранить все записи телефонных переговоров с должниками, письма и СМС-сообщения в течение трех лет. Все это вызвало большие трудности у компаний. 

3
А как будут работать те, кто попал в реестр?

Теперь коллекторы должны быть более вежливыми и менее навязчивыми. Они не могут звонить должнику более восьми раз в месяц и не чаще двух раз в неделю. При этом звонить нужно с 8 до 22 часов в будни, а в выходные — с 9 до 20 часов. Видеться с должником можно не чаще одного раза в неделю. Коллектор для связи с должником не может использовать устройства, скрывающие номер его телефона и адрес электронной почты.

Закон предусматривает запрет на взаимодействие с недееспособными лицами, несовершеннолетними, инвалидами и теми, кто находится в медицинских учреждениях. Коллекторам запрещено общаться с должниками из-за пределов России. Также взыскатели не имеют права общаться с близкими или друзьями должника, им также запрещено угрожать должникам, унижать или оказывать психологическое давление. Также взыскатели не могут вводить должников в заблуждение относительно последствий неуплаты долга, а также публиковать данные о нем в соцсетях.

4
То есть кредит можно не выплачивать?

Вы не правы. Старые долги прощать никто не собирается. Более того, задержка грозит штрафами и судебными разбирательствами. Просто сейчас должники получили отсрочку на неопределенное время.

"Все зависит от условий образования долга. Если долг был продан коллектору, то никаких начислений быть не должно. Если кредит остался у банка, а коллекторы работают за процент, то штрафы и пени могут расти", – пояснил юрист Андрей Сухов.

 

Читайте также в сюжете: Законы-2017

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    Комментарии

    20.01.2017 17:28
    - гость -

    Мне не выплачивали зарплату в полном объеме. Могу я обратиться к коллекторам, чтобы они помогли вернуть деньги?

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