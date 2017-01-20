С 1 января 2017 года в силу вступил "закон о коллекторах". Он наложил множество ограничений на компании, которые специализируются на взыскании долгов в досудебном порядке. Что нужно знать про Федеральный закон №230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Конечно. Новый закон значительно усложнил им жизнь, но все же они существуют. Самым большим испытанием для них стал реестр Федеральной службы судебных приставов. Только те компании, которые вошли в него, сегодня имеют право официально заниматься взысканием долгов.
Отметим, что на 20 января в этот список попали только 30 организаций. Из Алтайского края там на данный момент нет никого. Это значит, что в нашем регионе официально никто не может контактировать с должниками.
Клиенты имеют право не вести разговор с такими компаниями относительно погашения задолженности, так как такие коллекторы превышают свои полномочия. В этом случае вы имеете право обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или Федеральную службу судебных приставов.
Если вам угрожают, нужно обратиться в полицию. При этом вам необходимо зафиксировать факт превышения коллекторами полномочий. Также вы можете обратиться в суд.
Дело в том, что закон обязал коллекторские агентства располагать приличным капиталом – объем чистых активов должен составлять не менее 10 миллионов рублей. Кроме этого, они должны застраховать еще на 10 миллионов свою ответственность на год за возможное причинение убытков должнику в ходе взыскания задолженности.
Коллектор обязан завести свой официальный сайт. В учредительных документах такой организации должно быть указано, что коллекторская деятельность является основной для них. А также они обязаны располагать технологической инфраструктурой, позволяющей хранить все записи телефонных переговоров с должниками, письма и СМС-сообщения в течение трех лет. Все это вызвало большие трудности у компаний.
Теперь коллекторы должны быть более вежливыми и менее навязчивыми. Они не могут звонить должнику более восьми раз в месяц и не чаще двух раз в неделю. При этом звонить нужно с 8 до 22 часов в будни, а в выходные — с 9 до 20 часов. Видеться с должником можно не чаще одного раза в неделю. Коллектор для связи с должником не может использовать устройства, скрывающие номер его телефона и адрес электронной почты.
Закон предусматривает запрет на взаимодействие с недееспособными лицами, несовершеннолетними, инвалидами и теми, кто находится в медицинских учреждениях. Коллекторам запрещено общаться с должниками из-за пределов России. Также взыскатели не имеют права общаться с близкими или друзьями должника, им также запрещено угрожать должникам, унижать или оказывать психологическое давление. Также взыскатели не могут вводить должников в заблуждение относительно последствий неуплаты долга, а также публиковать данные о нем в соцсетях.
Вы не правы. Старые долги прощать никто не собирается. Более того, задержка грозит штрафами и судебными разбирательствами. Просто сейчас должники получили отсрочку на неопределенное время.
"Все зависит от условий образования долга. Если долг был продан коллектору, то никаких начислений быть не должно. Если кредит остался у банка, а коллекторы работают за процент, то штрафы и пени могут расти", – пояснил юрист Андрей Сухов.
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Комментарии
Мне не выплачивали зарплату в полном объеме. Могу я обратиться к коллекторам, чтобы они помогли вернуть деньги?