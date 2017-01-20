Коллекторы? А они разве еще существуют?

Конечно. Новый закон значительно усложнил им жизнь, но все же они существуют. Самым большим испытанием для них стал реестр Федеральной службы судебных приставов. Только те компании, которые вошли в него, сегодня имеют право официально заниматься взысканием долгов.

Отметим, что на 20 января в этот список попали только 30 организаций. Из Алтайского края там на данный момент нет никого. Это значит, что в нашем регионе официально никто не может контактировать с должниками.

Клиенты имеют право не вести разговор с такими компаниями относительно погашения задолженности, так как такие коллекторы превышают свои полномочия. В этом случае вы имеете право обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или Федеральную службу судебных приставов.



Если вам угрожают, нужно обратиться в полицию. При этом вам необходимо зафиксировать факт превышения коллекторами полномочий. Также вы можете обратиться в суд.