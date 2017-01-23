Годом экологии станет для России 2017 год. На мероприятия по сохранению природы будет направлено почти 240 млрд рублей. Одно из важных событий года — вступление в силу с 1 января закона о "зеленом щите". Рассказываем, кто это придумал и что это изменит.
Разработчиками закона является группа депутатов от Общероссийского народного фронта. Объяснил необходимость создания таких зон один из авторов, депутат Госдумы и представитель ОНФ Владимир Гутенев.
Главная причина — остановить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Особенно остро эта проблема стоит в Москве и Подмосковье, где на месте леса часто появляются промышленные объекты, коттеджные поселки.
В Гринпис России отрицательно высказались по поводу нового статуса для лесов. По мнению экологов организации, это "не повышает охранный статус лесов и в перспективе может легализовать воровство лесных земель".
"С точки зрения сохранения лесов и других природных территорий, окружающих крупные города, закон представляет собой бессмысленную пустышку. Он вообще никак не повышает охранный статус этих лесов, если не считать увеличения некоторых штрафов. Но он может облегчить вывод лесных участков из государственной собственности и из общего пользования граждан под различные цели, не связанные с существованием леса", — еще летом заявил руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко.
Тема для России очень важная. И не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для Алтайского края. Однако тут есть два момента.
Во-первых, почти все ценные с точки зрения экологии лесные территории уже имеют статус, который подразумевает особое отношение. Во всяком случае, в Алтайском крае. Это зеленые зоны, лесопарковые зоны. Другое дело, что этот статус им не особенно помогает. В таких лесах ведется заготовка древесины, часто под видом санитарных рубок и рубок ухода.
По словам известного эколога, координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса реготделения ОНФ Алексея Грибкова, в регионе пока нет необходимости придавать какой-то территории статус "зеленого щита", ибо новая норма в законе не будет строже, чем есть сейчас.
"Законодательство в таком варианте пока не позволяет защитить леса. Необходимо устранить пробелы в законе, прежде всего, относительно существующих зеленых и лесопарковых зон", – сказал он в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .
Во-вторых, сама идея о "зеленом щите" пока проработана не до конца. Например, в законе прописано, что на этой территории "запрещено создавать объекты капитального строительства (кроме объектов здравоохранения, образования, туризма, рекреации и спорта)". То есть и кафе, и сауна появиться там могут? А в чем тогда смысл беречь леса, если разрешать там строительство подобных объектов?
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Кроме того, закон допускает изъятие участков земель со статусом "зеленый щит", но при условии, что территория будет компенсирована другим участком. Но механизм подробно не прописан. То есть не запрещено, скажем, изъять под какие-то хознужды кусочек ленточного бора, компенсировав его кусочком поля без единого деревца.
Самое главное — здесь запрещены сплошные рубки.
Также по закону в таких зонах запрещено:
- использовать токсичные химические препараты,
- размещать отходы производства и потребления первого-третьего классов,
- размещать негативно влияющие на природу объекты,
- создавать объекты, не связанные с лесной инфраструктурой,
- вести разработку месторождений полезных ископаемых (кроме минеральных вод, лечебной грязи),
- создавать объекты капитального строительства (кроме гидротехнических сооружений, линий связи и электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, объектов здравоохранения, образования, туризма, рекреации и спорта),
- строить животноводческие и птицеводческие комплексы,
- размещать скотомогильники, склады ядохимикатов и минеральных удобрений.
- Загрязненные, имеющие места размещения отходов производства и потребления;
- Имеющие земельные участки под капитальное строительство либо на которых уже ведется такое строительство, кроме объектов здравоохранения, образования, туризма и рекреации;
- Зарезервированные под государственные и муниципальные нужды;
- Если в отношении них заключен договор о развитии застроенной территории;
- Если территория по документам территориального планирования предназначена для размещения объектов федерального, краевого или местного значения;
- Иные условия, прописанные в законе.
Это могут делать некоммерческие организации, органы госвласти или органы местного самоуправления. Для этого им необходимо обратиться с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего региона.
ОП имеет 30 дней на проведение слушаний. Если на них инициатива будет одобрена, она уйдет в законодательный орган власти соответствующего региона. Если парламент примет такое решение, у чиновников будет 180 дней на установку границы лесопарковой зоны.
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Кстати, право на общественный контроль теперь имеют граждане. Общественным инспекторам выдаются удостоверения, и они могут делать фото и видео правонарушений и направлять материалы в соответствующие органы, запрашивать информацию в госорганах о работах любого характера на этих территориях.
Да, в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки после появления понятия "зеленые пояса". Так, ужесточается наказание за нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений, использование лесов с нарушением условий договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования лесным участком.
Например, за нарушения порядка рубок граждане получают штраф от четырех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические лица — от 250 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
В Барнауле вырубленный зеленый щит реликтового бора на Горе под коттеджи толстосумов уже никак не восстановишь.
С прошлого года, вроде бы, запретили хворост собирать в лесу, типа хищение это. Средневековье какое-то.