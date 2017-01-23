Поможет ли новый закон?

В Гринпис России отрицательно высказались по поводу нового статуса для лесов. По мнению экологов организации, это "не повышает охранный статус лесов и в перспективе может легализовать воровство лесных земель".

"С точки зрения сохранения лесов и других природных территорий, окружающих крупные города, закон представляет собой бессмысленную пустышку. Он вообще никак не повышает охранный статус этих лесов, если не считать увеличения некоторых штрафов. Но он может облегчить вывод лесных участков из государственной собственности и из общего пользования граждан под различные цели, не связанные с существованием леса", — еще летом заявил руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко.

Тема для России очень важная. И не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для Алтайского края. Однако тут есть два момента.

Во-первых, почти все ценные с точки зрения экологии лесные территории уже имеют статус, который подразумевает особое отношение. Во всяком случае, в Алтайском крае. Это зеленые зоны, лесопарковые зоны. Другое дело, что этот статус им не особенно помогает. В таких лесах ведется заготовка древесины, часто под видом санитарных рубок и рубок ухода.

По словам известного эколога, координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса реготделения ОНФ Алексея Грибкова, в регионе пока нет необходимости придавать какой-то территории статус "зеленого щита", ибо новая норма в законе не будет строже, чем есть сейчас.

"Законодательство в таком варианте пока не позволяет защитить леса. Необходимо устранить пробелы в законе, прежде всего, относительно существующих зеленых и лесопарковых зон", – сказал он в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .

Во-вторых, сама идея о "зеленом щите" пока проработана не до конца. Например, в законе прописано, что на этой территории "запрещено создавать объекты капитального строительства (кроме объектов здравоохранения, образования, туризма, рекреации и спорта)". То есть и кафе, и сауна появиться там могут? А в чем тогда смысл беречь леса, если разрешать там строительство подобных объектов?

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Кроме того, закон допускает изъятие участков земель со статусом "зеленый щит", но при условии, что территория будет компенсирована другим участком. Но механизм подробно не прописан. То есть не запрещено, скажем, изъять под какие-то хознужды кусочек ленточного бора, компенсировав его кусочком поля без единого деревца.