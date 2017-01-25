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Когда россияне празднуют Масленицу в 2017 году?

, ИА "Амител"
Масленица – это ежегодный праздник, который объединяет в себе языческие и христианские традиции


Масленичная седмица начинается накануне Великого поста. Для православных эта неделя проходит под знаком прощения и примирения. Кроме того, это время веселых праздников и народных гуляний.

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Когда Масленица в 2017 году?

В 2017 году Масленица будет длиться с 20 по 26 февраля.

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Традиции праздника

К Масленице готовились заранее. Хозяйки пекли блины и обязательно первый блин отдавали нищим и бездомным.

На Масленицу ходили в гости, на площадях устраивали гуляния с традиционными забавами.

Каждый день масленичной недели имеет свое название.

Начинается масленичная неделя с Малой Масленицы, она длится три дня. В эти дни продолжали работать, готовили множество блюд и строили снежный городок.

Далее отмечали Широкую Масленицу – это последние четыре дня праздника. В масленичный четверг завершались все хозяйственные работы и начиналось всеобщее веселье: кулачные бои, катание на санях, соревнования, устраивались общие столы.

В последний день Масленицы сжигали чучело.

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Что можно, а что нельзя есть на Масленицу?
Всю масленичную неделю можно есть масло, сыр, сметану, сливки, всевозможную выпечку и, разумеется, блины – с припеками, дрожжевые, с начинками любых видов. А вот мясо уже запрещено. Зато православные могут есть рыбу.

 

 


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