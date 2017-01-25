Масленичная седмица начинается накануне Великого поста. Для православных эта неделя проходит под знаком прощения и примирения. Кроме того, это время веселых праздников и народных гуляний.
В 2017 году Масленица будет длиться с 20 по 26 февраля.
К Масленице готовились заранее. Хозяйки пекли блины и обязательно первый блин отдавали нищим и бездомным.
На Масленицу ходили в гости, на площадях устраивали гуляния с традиционными забавами.
Каждый день масленичной недели имеет свое название.
Начинается масленичная неделя с Малой Масленицы, она длится три дня. В эти дни продолжали работать, готовили множество блюд и строили снежный городок.
Далее отмечали Широкую Масленицу – это последние четыре дня праздника. В масленичный четверг завершались все хозяйственные работы и начиналось всеобщее веселье: кулачные бои, катание на санях, соревнования, устраивались общие столы.
В последний день Масленицы сжигали чучело.
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