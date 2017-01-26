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Мир кино: как выбирают номинантов на "Оскар" и другие секреты премии

, ИА "Амител"
Как происходит голосование за номинантов на "Оскар", кто такие академики киноискусства и другие секреты премии


Пока критики и СМИ делают свои предсказания по поводу того, кто получит "Оскар", корреспондент ИА "Амител" решил вспомнить, когда прошло первое вручение этой премии, как происходит процедура голосования и кто может стать членом Академии киноискусства.

1
Когда прошло первое вручение "Оскаров"?
Первая церемония вручения премий Американской академии киноискусства состоялась в "Голливуд Рузвельт Отеле" в Лос-Анджелесе. Гостями банкета стали 250 человек. На соискание награды выдвигались кинокартины, вышедшие на экраны в 1927–1928 годах. Лучшим фильмом тогда стали "Крылья" Уильяма Уэллмэна. Почетные призы получили "Цирк" Чарли Чаплина и первый звуковой фильм "Певец джаза".
2
Кто такие академики киноискусства и как получить это звание?
Академиками киноискусства могут стать люди, имеющие профессиональные достижения в сфере кино. Чтобы попасть в эти ряды, нужно либо получить "Оскар", либо заручиться рекомендациями как минимум двух членов Академии, либо продемонстрировать выдающиеся достижения и подать заявку. Всего в академии более 6 тыс. членов – это актеры, режиссеры, продюсеры и многие другие представители различных специальностей, связанных с киноиндустрией. Каждый относится к одной из 17 гильдий.
3
Какие фильмы могут претендовать на "Оскар"?
Во-первых, фильм должен выйти в прокат с 1 января до 31 декабря в год, предшествующий вручению премии, для иностранных фильмов период ограничивается 30 сентября. Показ обязательно должен пройти в кинотеатре. Во-вторых, картина должна быть в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не меньше недели. В-третьих, необходимо, чтобы длительность фильма – как игрового, так и документального, превышала 40 минут.
4
Как проходит выбор номинантов?
Раньше члены Академии голосовали с помощью бумажных бюллетеней, сейчас к этому способу добавился и электронный – можно заполнить специальную форму и отправить по интернету.  Каждая гильдия выбирает пятерку лучших. По номинациям, связанным с документальным и короткометражным кино, а также "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший полнометражный мультфильм" голосуют специальные комитеты, куда входят представители всех гильдий. По номинации "Лучший фильм" голосуют все члены Академии киноискусства.
5
Как выбирают победителя?
За финального победителя голосуют также по бюллетеню, который отправляют по почте или интернету. После подсчитываются голоса, а имена победителей оглашают только на церемонии вручения, до этого момента они держатся в строжайшей тайне.

Материал впервые опубликован 14 января 2016 года

    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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