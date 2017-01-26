Пока критики и СМИ делают свои предсказания по поводу того, кто получит "Оскар", корреспондент ИА "Амител" решил вспомнить, когда прошло первое вручение этой премии, как происходит процедура голосования и кто может стать членом Академии киноискусства.
Когда прошло первое вручение "Оскаров"?
Первая церемония вручения премий Американской академии киноискусства состоялась в "Голливуд Рузвельт Отеле" в Лос-Анджелесе. Гостями банкета стали 250 человек. На соискание награды выдвигались кинокартины, вышедшие на экраны в 1927–1928 годах. Лучшим фильмом тогда стали "Крылья" Уильяма Уэллмэна. Почетные призы получили "Цирк" Чарли Чаплина и первый звуковой фильм "Певец джаза".
Кто такие академики киноискусства и как получить это звание?
Академиками киноискусства могут стать люди, имеющие профессиональные достижения в сфере кино. Чтобы попасть в эти ряды, нужно либо получить "Оскар", либо заручиться рекомендациями как минимум двух членов Академии, либо продемонстрировать выдающиеся достижения и подать заявку. Всего в академии более 6 тыс. членов – это актеры, режиссеры, продюсеры и многие другие представители различных специальностей, связанных с киноиндустрией. Каждый относится к одной из 17 гильдий.
Какие фильмы могут претендовать на "Оскар"?
Во-первых, фильм должен выйти в прокат с 1 января до 31 декабря в год, предшествующий вручению премии, для иностранных фильмов период ограничивается 30 сентября. Показ обязательно должен пройти в кинотеатре. Во-вторых, картина должна быть в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не меньше недели. В-третьих, необходимо, чтобы длительность фильма – как игрового, так и документального, превышала 40 минут.
Как проходит выбор номинантов?
Раньше члены Академии голосовали с помощью бумажных бюллетеней, сейчас к этому способу добавился и электронный – можно заполнить специальную форму и отправить по интернету. Каждая гильдия выбирает пятерку лучших. По номинациям, связанным с документальным и короткометражным кино, а также "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший полнометражный мультфильм" голосуют специальные комитеты, куда входят представители всех гильдий. По номинации "Лучший фильм" голосуют все члены Академии киноискусства.
Как выбирают победителя?
За финального победителя голосуют также по бюллетеню, который отправляют по почте или интернету. После подсчитываются голоса, а имена победителей оглашают только на церемонии вручения, до этого момента они держатся в строжайшей тайне.
Материал впервые опубликован 14 января 2016 года
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