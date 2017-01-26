В Алтайском крае в связи с осадками, сильным порывистым ветром и плохой видимостью введено временное ограничение движения для всех видов транспорта.
В настоящее время закрыты трассы:
1. К-03 "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр.Новосибирской области" (в Змеиногорском, Рубцовском, Егорьевском районах);
2. К-21 "Рубцовск — Угловское – Михайловское" (в границах Рубцовского района);
3. К-19 "Шипуново-Краснощеково-Курья" (в границах Шипуновского района);
4. К-09 "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан";
5. К-18 Алейск-Чарышское (в границах Усть-Калманского и Чарышского районов);
6. К-13 "Алейск-Петропавловское-Смоленское" (от г. Алейска до с. Усть-Пристань);
7. К-20 "Поспелиха-Новичиха-Волчиха" (в Поспелихинском и Новичихинском районах)
8. К-25 "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка" (в Завьяловском и Благовещенском районах);
9. К-94 "Топчиха-Чистюнька-а/д К-13" (в Топчихинском районе)
10. Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (в границах Бийского района)
11. Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай (в границах Бийского района)
Ограничение движения для всех видов транспорта на дорогах регионального значения введено в 25 районах Алтайского края:
Рубцовский, Змеиногорский, Алейский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Ключевской, Егорьевский, Поспелихинский, Третьяковский, Родинский, Благовещенский, Усть-Калманский, Завьяловский, Топчихинский, Шелаболихинский, Тюменцевский, Каменский, Косихинский, Бийский, Зональный, Троицкий, Первомайский, Калманский, Чарышский районы. Кроме того, закрыты выезды из Барнаула.
Закрыты для движения:
- федеральная дорога Р-256 "Чуйский тракт" (от г. Новоалтайска до г. Бийска с 213 по 345, протяженность – 132 км);
- федеральная дорога А-322 Барнаул – Рубцовск – гр. с Р. Казахстан (от г. Барнаула до г. Рубцовска с 11 по 298, протяженность – 287 км).
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