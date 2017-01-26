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Какие трассы закрыты из-за метели в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Водителям рекомендуем по возможности отказаться от поездок до восстановления движения


В Алтайском крае в связи с осадками, сильным порывистым ветром и плохой видимостью введено временное ограничение движения для всех видов транспорта.

1
Какие дороги закрыты из-за метели в Алтайском крае?

В настоящее время закрыты трассы:

1. К-03 "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр.Новосибирской области" (в Змеиногорском, Рубцовском, Егорьевском районах);

2. К-21 "Рубцовск — Угловское – Михайловское" (в границах Рубцовского района);

3. К-19 "Шипуново-Краснощеково-Курья" (в границах Шипуновского района);

4. К-09 "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан";

5. К-18 Алейск-Чарышское (в границах Усть-Калманского и Чарышского районов);

6. К-13 "Алейск-Петропавловское-Смоленское" (от г. Алейска до с. Усть-Пристань);

7. К-20 "Поспелиха-Новичиха-Волчиха" (в Поспелихинском и Новичихинском районах)

8. К-25 "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка" (в Завьяловском и Благовещенском районах);

9. К-94 "Топчиха-Чистюнька-а/д К-13" (в Топчихинском районе)

10. Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (в границах Бийского района)

11. Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай (в границах Бийского района)

2
Сколько закрыто дорог регионального значения в Алтайском крае?

Ограничение движения для всех видов транспорта на дорогах регионального значения введено в 25 районах Алтайского края:

Рубцовский, Змеиногорский, Алейский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Ключевской, Егорьевский, Поспелихинский, Третьяковский, Родинский, Благовещенский, Усть-Калманский, Завьяловский, Топчихинский, Шелаболихинский, Тюменцевский, Каменский, Косихинский, Бийский, Зональный, Троицкий, Первомайский, Калманский, Чарышский районы. Кроме того, закрыты выезды из Барнаула.

3
Какие федеральные трассы закрыты для движения?

Закрыты для движения:

- федеральная дорога Р-256 "Чуйский тракт" (от г. Новоалтайска до г. Бийска с 213 по 345, протяженность – 132 км);

- федеральная дорога А-322 Барнаул – Рубцовск – гр. с Р. Казахстан (от г. Барнаула до г. Рубцовска с 11 по 298, протяженность – 287 км).

4
Открыта трасса регионального значения
По состоянию на 09.00 (крск) открыта трасса регионального значения: участок трассы К-02 Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области (в границах Шелаболихинского, Тюменцевского, Каменского районов с 100 по 192 км, протяженность 92 км).
Читайте также в сюжете: Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на Алтае

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