Случаи в дороге бывают разные, а часто и весьма опасные. Это всегда нужно учитывать, отправляясь в путь, особенно зимой. Машина может заглохнуть, сломаться, а трассу – засыпать снегом, и придется просто ночевать в автомобиле. Что делать в такой ситуации и какие вещи стоит обязательно держать в багажнике, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Отнестись к долгой поездке в зимнее время нужно с особой внимательностью. Позаботьтесь о теплоизоляции кузова и капота, проверьте работу двигателя и аккумулятора, утеплите сиденья и залейте хороший антифриз. Запаситесь топливом, в багажник положите липкую ленту, покрывала или полиэтиленовую пленку для окон, стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку и свечи. Стоит иметь при себе дополнительную верхнюю одежду, перчатки, шапку и обувь на меху. Можно надеть в дорогу термобелье.
Из еды возьмите пару бутербродов, шоколад, орехи и термос с горячим чаем. В аптечке должны быть все лекарства, которые могут понадобиться в экстренной ситуации. А еще стоит прихватить бутылку водки, но не для того, чтобы пить, а чтобы растирать конечности. При себе всегда держать зажигалку, спички и жидкость для розжига мангалов.
Перед поездкой зарядите мобильный телефон, закиньте на счет деньги, если есть возможность, возьмите запасной. Предупредите родных, знакомых и расскажите им о своем маршруте, договоритесь созвониться, как доберетесь до места. Если вы не выйдете на связь, они забьют тревогу.
Прежде чем отправиться в путь, изучите местность, запомните, где в пути расположены кафе, – в случае чего сможете дойти до них, а вот на АЗС не пустят – это запрещено правилами. Неплохо иметь в машине GPS-навигатор или обычную карту.
В случае ЧП первым делом звоните по телефону 112 — это единый номер вызова экстренных оперативных служб со всех операторов мобильной связи. Кроме того, пользователи мобильной сети МТС и "МегаФон" могут набрать номера 010, 101, пользователи "Билайна" — 001 и 101.
Машину снизу до дверей можно закидать снегом, чтобы сохранить тепло. Закрыть окна одеялами или пленкой, обклеить скотчем. Чтобы согреться, можно развести костер, только не в машине, жечь тряпки, на худой конец, можно добраться и до шин, а начать с запасного колеса. Можно потихоньку жечь тряпки, ветки, траву, до которой можно добраться, если разрыть снег, на крайний случай всегда сойдут и шины. На машине пять колес, одно запасное, начните с него.
Пытайтесь остановить другие автомобили либо поставьте свою поперек дороги, тогда точно остановятся. Если не знаете, в каком направлении населенный пункт и сколько до него идти, оставайтесь в салоне, иначе замерзнете по пути.Кроме этого, МТС советует быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если придется вынужденно остановиться на дороге, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.
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Комментарии
Всегда с собой спички и сухое горючее. Уж точно не замерзнете.
Да уж. не всё так просто. Надо привыкать, что люди поехали и бац, дороги не чистят, а закрывают. А раньше на выездах стояли гаишники и люди знали ехать или нет.