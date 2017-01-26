Как подготовиться к поездке и что с собой взять?

Отнестись к долгой поездке в зимнее время нужно с особой внимательностью. Позаботьтесь о теплоизоляции кузова и капота, проверьте работу двигателя и аккумулятора, утеплите сиденья и залейте хороший антифриз. Запаситесь топливом, в багажник положите липкую ленту, покрывала или полиэтиленовую пленку для окон, стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку и свечи. Стоит иметь при себе дополнительную верхнюю одежду, перчатки, шапку и обувь на меху. Можно надеть в дорогу термобелье.

Из еды возьмите пару бутербродов, шоколад, орехи и термос с горячим чаем. В аптечке должны быть все лекарства, которые могут понадобиться в экстренной ситуации. А еще стоит прихватить бутылку водки, но не для того, чтобы пить, а чтобы растирать конечности. При себе всегда держать зажигалку, спички и жидкость для розжига мангалов.

Перед поездкой зарядите мобильный телефон, закиньте на счет деньги, если есть возможность, возьмите запасной. Предупредите родных, знакомых и расскажите им о своем маршруте, договоритесь созвониться, как доберетесь до места. Если вы не выйдете на связь, они забьют тревогу.

Прежде чем отправиться в путь, изучите местность, запомните, где в пути расположены кафе, – в случае чего сможете дойти до них, а вот на АЗС не пустят – это запрещено правилами. Неплохо иметь в машине GPS-навигатор или обычную карту.