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Остаться в живых: что брать в дорогу и как не замерзнуть на трассе зимой?

, ИА "Амител"
Жжем шины, кутаемся в одеяла и растираемся водкой: основные правила выживания на зимней дороге


Случаи в дороге бывают разные, а часто и весьма опасные. Это всегда нужно учитывать, отправляясь в путь, особенно зимой. Машина может заглохнуть, сломаться, а трассу – засыпать снегом, и придется просто ночевать в автомобиле. Что делать в такой ситуации и какие вещи стоит обязательно держать в багажнике, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как подготовиться к поездке и что с собой взять?

Отнестись к долгой поездке в зимнее время нужно с особой внимательностью. Позаботьтесь о теплоизоляции кузова и капота, проверьте работу двигателя и аккумулятора, утеплите сиденья и залейте хороший антифриз. Запаситесь топливом, в багажник положите липкую ленту, покрывала или полиэтиленовую пленку для окон, стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку и свечи.  Стоит иметь при себе дополнительную верхнюю одежду, перчатки, шапку и обувь на меху. Можно надеть в дорогу термобелье.

Из еды возьмите пару бутербродов, шоколад, орехи и термос с горячим чаем. В аптечке должны быть все лекарства, которые могут понадобиться в экстренной ситуации. А еще стоит прихватить бутылку водки, но не для того, чтобы пить, а чтобы растирать конечности. При себе всегда держать зажигалку, спички и жидкость для розжига мангалов.

Перед поездкой зарядите мобильный телефон, закиньте на счет деньги, если есть возможность, возьмите запасной. Предупредите родных, знакомых и расскажите им о своем маршруте, договоритесь созвониться, как доберетесь до места. Если вы не выйдете на связь, они забьют тревогу.

Прежде чем отправиться в путь, изучите местность, запомните, где в пути расположены кафе, – в случае чего сможете дойти до них, а вот на АЗС не пустят – это запрещено правилами. Неплохо иметь в машине GPS-навигатор или обычную карту.

2
Как быть, если машина все-таки застряла на дороге?

В случае ЧП первым делом звоните по телефону 112 — это единый номер вызова экстренных оперативных служб со всех операторов мобильной связи. Кроме того, пользователи мобильной сети МТС и "МегаФон" могут набрать номера 010, 101, пользователи "Билайна" — 001 и 101.

Машину снизу до дверей можно закидать снегом, чтобы сохранить тепло. Закрыть окна одеялами или пленкой, обклеить скотчем. Чтобы согреться, можно развести костер, только не в машине, жечь тряпки, на худой конец, можно добраться и до шин, а начать с запасного колеса. Можно потихоньку жечь тряпки, ветки, траву, до которой можно добраться, если разрыть снег, на крайний случай всегда сойдут и шины. На машине пять колес, одно запасное, начните с него.

Пытайтесь остановить другие автомобили либо поставьте свою поперек дороги, тогда точно остановятся. Если не знаете, в каком направлении населенный пункт и сколько до него идти, оставайтесь в салоне, иначе замерзнете по пути.

Кроме этого, МТС советует быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если придется вынужденно остановиться на дороге, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.
 
3
 
Что делать, если стал очевидцем аварии?
Если вы стали очевидцем дорожно-транспортной аварии с пострадавшими, МЧС советует проявить участие и помочь людям. Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15-20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, включите на своей машине аварийную сигнализацию. При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб – скорую помощь, пожарную охрану, ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарную часть. До прибытия экстренных служб позаботьтесь о пострадавших. По возможности окажите им первую помощь, используя автомобильную аптечку. Пострадавших, находящихся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить предупредительными сигналами. Прибывшим на место аварии сотрудникам оперативных служб детально опишите все, что вы увидели на месте происшествия.

 

Читайте также в сюжете: Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на Алтае
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    26.01.2017 15:06
    - гость -

    Всегда с собой спички и сухое горючее. Уж точно не замерзнете.

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    26.01.2017 15:15
    - гость -

    Да уж. не всё так просто. Надо привыкать, что люди поехали и бац, дороги не чистят, а закрывают. А раньше на выездах стояли гаишники и люди знали ехать или нет.

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