Чистый понедельник каждый год выпадает на разные дни. Когда православные христиане отмечают его в 2017 году и какие существуют приметы на этот праздник, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Название праздника говорит само за себя. В этот день верующие наводят чистоту: в мыслях, в доме. Чистый понедельник начинается с воскресной вечерней молитвы. Люди просят друг у друга прощения и встречают Великий пост с чистой совестью – очищенными, простившими и прощенными.
Также в этот день уделяют внимание дому и телу: проводят генеральную уборку, ходят в баню, перемывают кухонную утварь.
В этот и два последующих дня верующие соблюдают строгий пост. Желательно вообще воздержаться от пищи. Допускается немного постной пищи после заката солнца.
С Чистого понедельника ожидают приход весны.
Если на улице в этот день тепло, значит, зима уже отступает.
Если хорошо не прополоскать рот от скоромной пищи, во сне могут прийти черти.
Есть пищу, оставшуюся после Масленицы, нельзя. Ее отдают птицам и животным.
Комментарии
весь год не моются, не убирают в доме, плохо обходятся с родными и близкими, но раз в году наводят чистоту и просят прощения у близких. грешат, потом каятся.