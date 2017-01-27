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Когда Чистый понедельник в 2017 году и что это за праздник?

, ИА "Амител"
Праздник Чистый понедельник – первый день Великого поста (Четыредесятницы)


Чистый понедельник каждый год выпадает на разные дни. Когда православные христиане отмечают его в 2017 году и какие существуют приметы на этот праздник, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда Чистый понедельник в 2017 году?
Каждый год праздник выпадает на разные даты. Чистый понедельник – это первый день Великого поста, значит, в 2017 году он приходится на 27 февраля.
2
Что за праздник Чистый понедельник?

Название праздника говорит само за себя. В этот день верующие наводят чистоту: в мыслях, в доме. Чистый понедельник начинается с воскресной вечерней молитвы. Люди просят друг у друга прощения и встречают Великий пост с чистой совестью – очищенными, простившими и прощенными.

Также в этот день уделяют внимание дому и телу: проводят генеральную уборку, ходят в баню, перемывают кухонную утварь.

В этот и два последующих дня верующие соблюдают строгий пост. Желательно вообще воздержаться от пищи. Допускается немного постной пищи после заката солнца.

3
Приметы Чистого понедельника

С Чистого понедельника ожидают приход весны.

Если на улице в этот день тепло, значит, зима уже отступает.

Если хорошо не прополоскать рот от скоромной пищи, во сне могут прийти черти.

Есть пищу, оставшуюся после Масленицы, нельзя. Ее отдают птицам и животным.


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    Комментарии

    27.01.2017 17:22
    Гонец из Пензы

    весь год не моются, не убирают в доме, плохо обходятся с родными и близкими, но раз в году наводят чистоту и просят прощения у близких. грешат, потом каятся.

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