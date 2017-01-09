Великий пост — самый строгий и самый продолжительный из четырех главных постов в православии. Когда он начнется в 2017 году, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В 2017 году Великий пост начнется 27 февраля и будет длиться до 15 апреля.
Многие ошибочно полагают, что пост длится 40 дней. На самом деле это не так. Он включает в себя 48 дней. Один этап Великого поста называют Четыредесятницей – первые 40 дней. Она установлена в подражание Самому Господу Иисусу Христу, постившемуся в пустыне 40 дней.
Далее начинаются еще шесть дней поста, которые именуют Страстной седмицей. Эти шесть дней, с понедельника по субботу, посвящены воспоминанию последних дней Его земной жизни, страданий, смерти и погребения. Завершается Великий пост празднованием Светлой Пасхи. Страстной неделе предшествуют Лазарева суббота и Вербное воскресенье.
Стоит отметить, что в последнее время различного рода диеты весьма популярны. Многие воспринимают Великий пост именно как возможность сбросить лишний вес.
При этом священники отмечают, что эти понятия нельзя путать, так как пост – это не просто ограничение употребления определенных продуктов, но и время молитвы и покаяния. В пост православным следует заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем радостно встретить Христово Воскресение.
Любой пост должен начинаться с благословения духовника. Для этого верующим рекомендуют перед его началом посетить богослужение. Также следует посещать храм во время самого поста.
Самыми строгими днями поста являются понедельник, среда и пятница. Во время них верующим разрешены продукты, которые не подвергались тепловой обработке. В эти блюда нельзя добавлять растительное масло. Такие дни называют сухоядением. Допускается черный хлеб, овощи, фрукты и вода.
Во вторник и четверг можно есть горячую пищу растительного происхождения, но также без масла. Пища с постным маслом допускается на выходных.
В Благовещение Пресвятой Богородицы, которое в 2017 году отмечают 7 апреля, а также в Вербное воскресенье (9 апреля) можно есть рыбу. В Страстную пятницу нельзя принимать пищу до выноса плащаницы во время церковной службы.
Комментарии
сделайте религиозную страничку и не забивайте новостную ленту не нужной рекламой религиозного содержания
У некоторых людей круглый год "без поста пост"
Зачем этот бред постить на Амике?