Казалось бы, почти ничего. ОДН теперь будет прописан не в коммунальных услугах, а в жилищных. Причем для каждой услуги (электричество, горячая и холодная вода, водоотведение) должна быть своя строчка. Правда, теперь это называется "расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме".

Но теперь платежи будут идти от жителей не напрямую ресурсоснабжающим организациям, а через счет управляющей компании. И, что самое важное, по закону УК будет платить по фактическому потреблению (сколько ресурса зашло в дом по общедомовому счетчику), а вот брать с жильцов может по нормативу.

Норматив здесь имеет большое значение. По закону плата за эти услуги с жильцов не может быть больше, чем установленный в регионе норматив.

На деле же многие дома фактически потребляют меньше, чем норматив.

* Это не касается теплоэнергии. В Алтайском крае индивидуальные счетчики на тепло установлены в крайне небольшом количестве квартир, а потому и строки ОДН тут нет и пока быть не может. Если в доме есть общий прибор учета, то плата ведется по нему и раскидывается на всех жильцов в зависимости от квадратуры квартиры, если нет, то по нормативу.