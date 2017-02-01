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Снова ОДН: почему могут вырасти счета за коммуналку и как этого избежать?

, ИА "Амител"
Плата за общедомовые нужды будет считаться по-новому


С 1 января многое в российском законодательстве стало работать иначе. Все самые важные новшества мы собрали для вас в спецпроекте Amic.ru "Правила жизни – 2017". Есть среди них пока недооцененные. Это постановление правительства № 1498 от 26.12.2016 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме".

Звучит неброско и подразумевает переход платы за общедомовые нужды (ОДН) по электроэнергии, холодной и горячей воде, водоотведению* из коммунальной услуги в жилищную. Проще говоря, из одного блока в квитанции в другой. Жильцы некоторых домов Алтайского края разницы не почувствуют, а для некоторых это может значить рост платы за коммуналку, причем серьезный. Разберемся, что же поменялось.

1

Что изменилось?

Казалось бы, почти ничего. ОДН теперь будет прописан не в коммунальных услугах, а в жилищных. Причем для каждой услуги (электричество, горячая и холодная вода, водоотведение) должна быть своя строчка. Правда, теперь это называется "расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме".

Но теперь платежи будут идти от жителей не напрямую ресурсоснабжающим организациям, а через счет управляющей компании. И, что самое важное, по закону УК будет платить по фактическому потреблению (сколько ресурса зашло в дом по общедомовому счетчику), а вот брать с жильцов может по нормативу.

Норматив здесь имеет большое значение. По закону плата за эти услуги с жильцов не может быть больше, чем установленный в регионе норматив.

На деле же многие дома фактически потребляют меньше, чем норматив.

* Это не касается теплоэнергии. В Алтайском крае индивидуальные счетчики на тепло установлены в крайне небольшом количестве квартир, а потому и строки ОДН тут нет и пока быть не может. Если в доме есть общий прибор учета, то плата ведется по нему и раскидывается на всех жильцов в зависимости от квадратуры квартиры, если нет, то по нормативу.

2

То есть платить придется больше?

Вполне вероятно.

По словам эксперта алтайского регионального отделения ОНФ Натальи Кудачиной, уже в феврале реформа может серьезно ударить по кошелькам населения.

В Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края разослали обращения УК с рекомендацией считать, исходя из показаний общедомового прибора учета, а по нормативу – только если его нет.

По нашей информации, почти все УК Барнаула высказали согласие и заверили, что на этом нововведении "навариваться" не будут. Но это еще ничего не гарантирует.

Эксперты регионального отделения ОНФ предложили наделить регионы правом определять порядок поэтапного перехода на новую систему расчетов, а также определять порядок коррекции размера платы, если реальное потребление по приборам учета меньше, чем по нормативу.

Объем коммунальной услуги на ОДН в многоквартирном доме определяется как разница между показаниями общедомового прибора учета потребления коммунальной услуги и суммой показаний индивидуальных приборов учета собственников дома и объема коммунальных услуг, потребленных по нормативу (в случае отсутствия индивидуального прибора учета).

3

Зачем всё это придумали?

Как пояснил журналистам руководитель алтайского Минстройтранса Иван Гилев, по замыслу федеральных чиновников, это должно стимулировать УК заниматься энергосбережением в доме. Ведь получается, что с жильцов УК может брать не больше, чем по нормативу. Если дом израсходовал больше, то платить за это придется из кармана самой УК. Так что она будет заинтересована в экономии. Но, повторимся, норматив на деле больше, чем реальное потребление в домах в Алтайском крае. Так что может оказаться, что УК даже заработает.
4

А норматив – это сколько?

Для каждой услуги (электроснабжение, горячая вода, холодная вода, водоотведение) свой норматив. Посмотреть его можно на сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Каждый из нормативов утвержден на территории региона в разное время. Но к 1 июня 2017 года будут утверждены новые нормативы. Какими они будут – предугадать сложно.

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5

Можно ли отказаться платить по нормативу?

С января 2017 года на эту систему (когда УК может собирать с жильцов по нормативу) вся страна перешла автоматически.

Но жители вправе выбрать для себя более выгодный вариант: платить по нормативу или по фактическому потреблению.

Второй вариант имеет смысл там, где установлены счетчики и потраченное домом существенно меньше норматива.

Чтобы не переплачивать, жильцам потребуется собраться на общее собрание и решить, остаются они на этом варианте или будут платить по фактическому потреблению.

Вот что сказал по этому поводу замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис:

"По решению собрания собственников можно продолжать оплачивать общедомовые траты на электричество и водоснабжение по фактическому потреблению".

Но в самом постановлении правительства это не прописано. Так что процедурных вопросов пока много.

Впрочем, можно будет договориться с УК и на норматив, если компания обоснует необходимость вложения сэкономленных средств на другое. Хоть даже на обустройство территории вокруг дома.

    Автор:
    Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    1.02.2017 12:39
    - гость -

    То-то потребовали предоставить копии техпаспортов на квартиру. А что, все данные вдруг резко потерялись?

    0  0
    1.02.2017 12:45
    - гость -

    Уже потираем ручки

    0  0
    1.02.2017 12:47
    - гость -

    Долой низкие коммунальные! Хватит издеваться над народом! Мы требуем европейские цены!

    0  0
    1.02.2017 12:49
    - гость -

    Еще год и выйдет больше 100&#8381; руб за квадрат

    0  0
    1.02.2017 13:17
    - гость -

    это должно стимулировать УК заниматься энергосбережением в доме. Ведь получается, что с жильцов УК может брать не больше, чем по нормативу. Если дом израсходовал больше, то платить за это придется из кармана самой УК. Так что она будет заинтересована в экономии. Но, повторимся, норматив на деле больше, чем реальное потребление в домах в Алтайском крае. Так что может оказаться, что УК даже заработает. Источник: © ИА "Амител" Т.е. управляющим компаниям дали зеленый свет. Воруйте сколько влезет

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