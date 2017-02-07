Какие скандалы еще связаны с именем Райкина?

На седьмом съезде Союза театральных деятелей РФ народный артист поднял вопрос цензуры, отметив, что в трактовку произведения ни церковь, ни государство вмешиваться не должны.

"Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна — дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. А запрет цензуры — я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны… Это проклятие и многовековой позор вообще отечественной нашей культуры, нашего искусства – наконец был запрещен", — сказал в своем выступлении Райкин.

Народный артист предложил коллегам объединить усилия и выступить единым фронтом против цензуры.

Многие тогда поддержали Константина Райкина, но были у него и противники. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что цензуры, конечно, быть не должно, но если постановку спонсирует государство, то и тему вправе выбирать.

Раскритиковал актера лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов – "Хирург". Байкер посчитал, что "под видом свободы" худрук "Сатирикона" планирует превратить Россию "в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты". Его мнение разделил и глава Чечни Рамзан Кадыров.