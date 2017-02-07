Вокруг имени художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина разгорелся новый скандал. Что же такого опять позволил себе сказать деятель культуры и как на это отреагировала общественность, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Народный артист РФ назвал Россию "некрофильским государством", объяснив это тем, что власти страны больше любят мертвых, чем живых. Как пишет "Интерфакс", такое заявление он сделал в филармонии Санкт-Петербурга. Вспомнив судьбы Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского, Райкин сказал, что всех выдающихся авторов "вытравливали", пока они не умирали. Гонения, по его мнению, шли именно в Санкт-Петербурге, где эти традиции сохраняются до сих пор.
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"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", — отметил деятель культуры.
"Он прошёлся по всем, кто положил свою жизнь в борьбе с нацизмом, мировым злом. Все эти люди для него атрибуты некрофильского государства. Видимо, Райкин, десятилетиями получающий спецпайки в спецбуфетах, хочет, чтобы его "великим именем" называли улицы. Но не дождётся! Он перешёл ту незримую моральную грань, после которой его нельзя воспринимать нормальным и адекватным человеком. Райкин только ждёт, чтобы его наказали по закону. Его глубокий творческий кризис делает невозможным существованием его как профессионального театрального деятеля. А когда будут "репрессии", он сможет побежать и клянчить нору потеплее где-нибудь за бугром", – высказался Милонов.
На седьмом съезде Союза театральных деятелей РФ народный артист поднял вопрос цензуры, отметив, что в трактовку произведения ни церковь, ни государство вмешиваться не должны.
"Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна — дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. А запрет цензуры — я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны… Это проклятие и многовековой позор вообще отечественной нашей культуры, нашего искусства – наконец был запрещен", — сказал в своем выступлении Райкин.
Народный артист предложил коллегам объединить усилия и выступить единым фронтом против цензуры.
Многие тогда поддержали Константина Райкина, но были у него и противники. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что цензуры, конечно, быть не должно, но если постановку спонсирует государство, то и тему вправе выбирать.
Раскритиковал актера лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов – "Хирург". Байкер посчитал, что "под видом свободы" худрук "Сатирикона" планирует превратить Россию "в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты". Его мнение разделил и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Комментарии
маразм подкрался незаметно
Соболезную.
Райкин прав...
16:16 И тебя ахеджакнуло.