Как это будет работать?

Речь идет о том, что владельцев автомобилей решили обезопасить. Им хотят дать гарантию не только на выполненные ремонтные работы, но и на качество материалов. Если поправки утвердят, на машины при натуральном возмещении по полису ОСАГО можно будет устанавливать исключительно новые оригинальные детали, которые не были в употреблении.



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Ожидается, что документ будет принят в ближайшее время и вступит в силу с 1 марта. Но не исключено, что сроки будут сдвинуты на более поздние даты.