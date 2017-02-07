Ремонт автомобиля после аварии по полису ОСАГО должен производиться с использованием только новых запчастей. В этом убеждены члены комитета Госдумы по финансовым рынкам. Соответствующие поправки они уже подготовили в закон об ОСАГО. Разбираемся в нюансах в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет о том, что владельцев автомобилей решили обезопасить. Им хотят дать гарантию не только на выполненные ремонтные работы, но и на качество материалов. Если поправки утвердят, на машины при натуральном возмещении по полису ОСАГО можно будет устанавливать исключительно новые оригинальные детали, которые не были в употреблении.
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Ожидается, что документ будет принят в ближайшее время и вступит в силу с 1 марта. Но не исключено, что сроки будут сдвинуты на более поздние даты.
Минимальная гарантия на ремонт должна составлять полгода, а на кузовные работы с использованием лакокрасочных материалов — год.
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Кроме этого, в поправках прописано, что сервис должен быть расположен не дальше 50 километров от места аварии либо дома пострадавшей стороны.
Больше всего повезет владельцам новых авто, которым меньше двух лет. Такие машины будут восстанавливать исключительно в сертифицированных сервисах.
В исключительных случаях человек сможет настоять на своем и получить финансовую компенсацию. Если станция техобслуживания не может найти запасную часть в 30-дневный срок, компенсацию выдадут деньгами. После автовладелец вправе ремонтировать свое транспортное средство любыми запчастями в удобном ему автосервисе.
Кстати, ряд экспертов полагают, что в случае принятия поправок есть риск проведения ремонта не оригинальными запчастями, а их аналогами или вовсе материалом с авторазборок. Против закона выступают и защитники прав потребителей. Они убеждены, что принуждать автовладельца получать выплату в натуральной форме нельзя — это нарушит его право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Комментарии
Как по мне, так это просто в очередной способ нажиться на автовладельцах. Цена битой машины, как бы её хорошо не сделали, всегда будет ниже, кто бы что не говорил. Да и далеко не факт, что не будут ставить запчасти б/у выдавая их за новые.
осспидя, как же вы любите эти железки. глотки друг другу готовы прогрызть ради куска ржавого корыта.
У нас и за бутылку грохнуть могут и что делать?
7.02.2017 14:16 - гость - такой злобы, как хозяин поцарапанного авто не сможет продемонстрировать никто.
Человек-потерпевший, должен сам решать, ремонт или деньги! Может он вообще не будет ремонтировать!