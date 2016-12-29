Новый, 2017, год не пройдет без изменений для автомобилистов. С января в России заработает "ЭРА-ГЛОНАСС", с февраля права можно будет получить и обменять в МФЦ, а с июля электронный полис ОСАГО станет электронным. Об этом и многом другом читайте на портале Amic.ru.
На данный момент страховщик сам принимает решение, продавать ему электронный полис ОСАГО или не делать этого. Но с 1 января эта услуга будет иметь статус обязательной. То есть, при обращении в любую страховую компанию, которая имеет лицензию ЦБ, "автогражданку" там должны по вашему требованию выдать в электронном виде. Причем сделать они обязаны это без задержек и в круглосуточном режиме. Центробанк установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.
Водитель, который приобретает полис ОСАГО через интернет, должен во время поездке на автомобиле иметь при себе распечатанный вариант документа.
C 1 января все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". В случае аварии система будет передавать соответствующую информацию по мобильной связи. Данные включают координаты, время ДТП, VIN-номер машины и тяжесть последствий ДТП. Предполагается, что система оповещения позволит снизить уровень смертности и травматизма в ДТП.
Для легковушек система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП. Для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Внедрение этой системы неизбежно приведет к дополнительным затратам, следовательно, это скажется на цене новых авто.
Фактически у людей появится возможность купить машиноместо в ипотеку отдельно от квартиры. В дальнейшем собственник машиноместа сможет его передарить, передать по наследству, получать кредит под его залог и совершать другие действия. Но кроме прав на объект, возникнет и обязанность по налогам.
Натуральное возмещение по "автогражданке" должно заработать с 1 марта, но пока это решение еще не принято.
На руках у водителей останется лишь свидетельство о регистрации автомобиля, а госорганам, благодаря единой базе, будет проще работать с документами. Например, начислять транспортный налог.
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