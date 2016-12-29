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Какие изменения ждут автомобилистов в 2017 году?

, ИА "Амител"
Правила изменения перевозки детей в авто и подорожание ОСАГО за счет повышающего коэффициента пока еще не утверждены


Новый, 2017, год не пройдет без изменений для автомобилистов. С января в России заработает "ЭРА-ГЛОНАСС", с февраля права можно будет получить и обменять в МФЦ, а с июля электронный полис ОСАГО станет электронным. Об этом и многом другом читайте на портале Amic.ru.

1
Электронный полис ОСАГО

На данный момент страховщик сам принимает решение, продавать ему электронный полис ОСАГО или не делать этого. Но с 1 января эта услуга будет иметь статус обязательной. То есть, при обращении в любую страховую компанию, которая имеет лицензию ЦБ, "автогражданку" там должны по вашему требованию выдать в электронном виде. Причем сделать они обязаны это без задержек и в круглосуточном режиме. Центробанк установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.

Водитель, который приобретает полис ОСАГО через интернет, должен во время поездке на автомобиле иметь при себе распечатанный вариант документа.

2
ЭРА-ГЛОНАСС

C 1 января все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". В случае аварии система будет передавать соответствующую информацию по мобильной связи. Данные включают координаты, время ДТП, VIN-номер машины и тяжесть последствий ДТП. Предполагается, что система оповещения позволит снизить уровень смертности и травматизма в ДТП.

Для легковушек система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП. Для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Внедрение этой системы неизбежно приведет к дополнительным затратам, следовательно, это скажется на цене новых авто.

3
Рост акцизов на топливо
А еще с 1 января вырастут ставки акцизов на бензин четвертого и пятого классов, а также дизтопливо. Естественно, этот скачок отразится на росте розничных цен на АЗС. По прогнозам экспертов, повышение на бензин составит порядка 2 рублей за литр.
4
Машиноместо в собственность
С 1 января у россиян появится возможность регистрировать машиноместо, как самостоятельный объект недвижимости. Ожидается, что новые поправки в закон спровоцируют спрос на машиноместа.

Фактически у людей появится возможность купить машиноместо в ипотеку отдельно от квартиры. В дальнейшем собственник машиноместа сможет его передарить, передать по наследству, получать кредит под его залог и совершать другие действия. Но кроме прав на объект, возникнет и обязанность по налогам.
5
Никаких мощных авто у чиновников
Мощность двигателей служебных автомобилей чиновников с 1 января не должна превышать 200 лошадиных сил. Госслужащим запрещается приобретать, брать в лизинг, арендовать и даже вызывать в качестве такси такие машины. Кроме этого, цена машины не должна быть более 2,5 миллионов рублей.
6
За водительскими правами в МФЦ
Получить и обменять водительское удостоверение можно будет в многофункциональном центре. Такую услугу МФЦ начнут оказывать с 1 февраля. Это позволит ликвидировать очереди в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД.
7
Натуральное возмещение по ОСАГО
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который касается ОСАГО. Он предполагает в случае аварии пострадавшей стороне не материальную компенсация, а фактический ремонт.

Натуральное возмещение по "автогражданке" должно заработать с 1 марта, но пока это решение еще не принято.
8
Электронный ПТС
Если электронный полис ОСАГО водители пока что могут оформить по желанию, то выдача электронных техпаспортов в обязательном порядке с 1 июля. Новый формат документа, который заменит его "бумажного брата" вводится на всей территории Евразийского экономического союза.

На руках у водителей останется лишь свидетельство о регистрации автомобиля, а госорганам, благодаря единой базе, будет проще работать с документами. Например, начислять транспортный налог.
9
Перевозка детей в автобусах
Организованная перевозка группы детей в России с 1 июля будет возможна только на автобусах, которые были выпущены не более 10 лет назад. Кроме этого, эти транспортные средства должны быть оборудованы тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

 

 

 


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