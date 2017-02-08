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Как и почему российские губернаторы уходят в отставку?

, ИА "Амител"
В России началась новая волна отставок глав регионов. Кто в зоне риска?


Шестого февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин досрочно сложил полномочия, 7 февраля то же самое сделал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Перед выборами в сентябре 2017 года свои посты могут покинуть еще несколько первых лиц регионов страны. В большинстве случаев заявления пишутся по указанию Кремля. Рассказываем, в чем они провинились перед администрацией президента и кто в очереди на отставку.

1
Кто из губернаторов ушел в отставку в последние месяцы?

Виктор Басаргин занимал губернаторское кресло с 2012 года, до конца срока его полномочий оставалось меньше четырех месяцев. Он выражал амбиции пойти на новый срок, но при этом имел низкие позиции в кремлевских рейтингах из-за непростой социально-экономической ситуации в регионе и конфликтов местных элит.

На новый срок якобы собирался и Наговицын. Но, объявляя об отставке, заявил, что на выборы не пойдет. В регионе также была непростая экономическая и политическая ситуация. О его отставке в последний год говорили очень много.

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С лета прошлого года и до февраля этого года было затишье. Но чтобы новый глава региона успел подготовиться к выборам, проводить ротацию будут уже сейчас. Хотя не в каждом случае это делается в надежде на высокие результаты региона.

2
Кто принимает решение?

В большинстве случаев губернаторы уходят не по собственной воле. Тут два основных варианта: заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию или отрешение от должности президентом. В Кремле несколько политических групп влияния, и многие губернаторы поддержаны той или иной группой. Но решение по конкретному губернатору президент Путин всегда принимает лично.

"Перед тем, как он (президент — прим. ред.) принимает решение об отставке, ему готовят аналитические записки, мониторинги, учитывается мнение элитных групп. Далее начинается поиск преемников, и, когда согласования заканчиваются, кто-то из руководства администрации встречается с уходящим губернатором и договаривается о написании заявления об уходе по собственному желанию и дате опубликования этой информации. На такой последней встрече можно что-то попросить и решить вопрос с будущим трудоустройством. Обычно уходящему губернатору идут навстречу", — рассказал неназванный собеседник Znak.com.

Как правило, отставка — событие не неожиданное. До сих пор ее предвестниками являлись прокремлевские рейтинги, на которые опиралась администрация президента. Теперь же федеральные СМИ пишут о новой системе оценки Кремля работы губернаторов.

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По информации "Газеты.Ru", теперь установлено несколько главных критериев: социально-экономическое развитие региона, степень конфликтности взаимоотношений губернатора с региональными элитами, электоральный уровень поддержки губернаторов, признаки возможной коррупции.

Слабые позиции хотя бы по двум показателям — однозначное увольнение.

3
А из сибирских кто-то уходил в досрочную отставку в последние годы?

Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко покинул пост с самой негативной для себя формулировкой. Уйти более-менее достойно, то есть по собственному желанию, ему не дали. В марте 2014 года президент РФ отрешил его от должности в связи с утратой доверия. На таком основании свои посты покидали губернатор Кировской области Никита Белых в 2016 году, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в 2015 году, мэр Москвы Юрий Лужков в 2010-м (отработав в должности 18 лет). В отношении Юрченко, как и Белых, и Хорошавина, было возбуждено уголовное дело. Суды по делу Юрченко идут до сих пор. Его обвиняют в халатности (по версии следствия, бюджет области недополучил по его вине 18 млн рублей) и превышении полномочий (подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка).

По собственному желанию в феврале 2016 года пост губернатора Забайкальского края покинул справедливоросс Константин Ильковский. Он пояснил, что сделал это из-за претензий президента Путина в связи с невыполнением программы расселения аварийного жилья в регионе.

Вот как его уход прокомментировал глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью корреспонденту ИА "Амител" :

"Константин Ильковский поступил абсолютно правильно: не стал цепляться за место. Увидев, что не получается, он написал заявление о сложении полномочий. Это было честно".

В 2014 году в отставку по собственному желанию ушел губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Его позиции перед федеральным центром также были слабыми.

4
Кто еще из российских губернаторов может уйти в отставку?

Прокремлевские рейтинги, повторимся, теперь не играют ведущую роль, однако значение имеют. Например, ежемесячный рейтинг фонда "Петербургская политика". В рейтинге за январь 2017 года его составители прогнозируют возможную досрочную отставку десяти губернаторов. Причем двое из них – Виктор Басаргин и Вячеслав Наговицын — свои посты уже потеряли.

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В зоне риска также: Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Владимир Волков (Мордовия), Александр Худилайнен (Карелия), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Сергей Митин (Новгородская область). У всех этих губернаторов полномочия заканчиваются в 2017 году.

Есть еще один важный рейтинг — "Рейтинг эффективности губернаторов", подготовленный Фондом развития гражданского общества Константина Костина.

Сейчас в нем 85 регионов. На последних местах (с 80-го по 85-е) в нем: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, омский губернатор Виктор Назаров, глава Ярославской области Сергей Ястребов, уже упомянутый выше глава Карелии Александр Худилайнен и уже покинувший пост Виктор Басаргин.


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    Комментарии

    8.02.2017 08:11
    гость

    А у нас?

    0  0
    8.02.2017 08:18
    Divergent

    Почему-почему... В отсутствии кормовой базы система начинает пожирать сама себя.

    0  0
    8.02.2017 08:30
    - гость -

    Что Будет если Путин умрет?

    0  0
    8.02.2017 08:33
    - гость -

    у нас зашевилили плавниками только после выборов, ЫЛИТЫ вице губеров вставляют палки в колеса!

    0  0
    8.02.2017 08:42
    - гость -

    "За утерю доверия"

    0  0
    8.02.2017 08:43
    Пленный

    А вы задайте себе вопрос: кто по своему желанию уйдет с такого места?

    + коррупция

    0  0
    8.02.2017 09:36
    гость

    Что,где то есть еще хуже,чем в Алтайском крае?

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