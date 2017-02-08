Шестого февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин досрочно сложил полномочия, 7 февраля то же самое сделал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Перед выборами в сентябре 2017 года свои посты могут покинуть еще несколько первых лиц регионов страны. В большинстве случаев заявления пишутся по указанию Кремля. Рассказываем, в чем они провинились перед администрацией президента и кто в очереди на отставку.
Виктор Басаргин занимал губернаторское кресло с 2012 года, до конца срока его полномочий оставалось меньше четырех месяцев. Он выражал амбиции пойти на новый срок, но при этом имел низкие позиции в кремлевских рейтингах из-за непростой социально-экономической ситуации в регионе и конфликтов местных элит.
На новый срок якобы собирался и Наговицын. Но, объявляя об отставке, заявил, что на выборы не пойдет. В регионе также была непростая экономическая и политическая ситуация. О его отставке в последний год говорили очень много.
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С лета прошлого года и до февраля этого года было затишье. Но чтобы новый глава региона успел подготовиться к выборам, проводить ротацию будут уже сейчас. Хотя не в каждом случае это делается в надежде на высокие результаты региона.
В большинстве случаев губернаторы уходят не по собственной воле. Тут два основных варианта: заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию или отрешение от должности президентом. В Кремле несколько политических групп влияния, и многие губернаторы поддержаны той или иной группой. Но решение по конкретному губернатору президент Путин всегда принимает лично.
"Перед тем, как он (президент — прим. ред.) принимает решение об отставке, ему готовят аналитические записки, мониторинги, учитывается мнение элитных групп. Далее начинается поиск преемников, и, когда согласования заканчиваются, кто-то из руководства администрации встречается с уходящим губернатором и договаривается о написании заявления об уходе по собственному желанию и дате опубликования этой информации. На такой последней встрече можно что-то попросить и решить вопрос с будущим трудоустройством. Обычно уходящему губернатору идут навстречу", — рассказал неназванный собеседник Znak.com.
Как правило, отставка — событие не неожиданное. До сих пор ее предвестниками являлись прокремлевские рейтинги, на которые опиралась администрация президента. Теперь же федеральные СМИ пишут о новой системе оценки Кремля работы губернаторов.
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По информации "Газеты.Ru", теперь установлено несколько главных критериев: социально-экономическое развитие региона, степень конфликтности взаимоотношений губернатора с региональными элитами, электоральный уровень поддержки губернаторов, признаки возможной коррупции.
Слабые позиции хотя бы по двум показателям — однозначное увольнение.
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко покинул пост с самой негативной для себя формулировкой. Уйти более-менее достойно, то есть по собственному желанию, ему не дали. В марте 2014 года президент РФ отрешил его от должности в связи с утратой доверия. На таком основании свои посты покидали губернатор Кировской области Никита Белых в 2016 году, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в 2015 году, мэр Москвы Юрий Лужков в 2010-м (отработав в должности 18 лет). В отношении Юрченко, как и Белых, и Хорошавина, было возбуждено уголовное дело. Суды по делу Юрченко идут до сих пор. Его обвиняют в халатности (по версии следствия, бюджет области недополучил по его вине 18 млн рублей) и превышении полномочий (подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка).
По собственному желанию в феврале 2016 года пост губернатора Забайкальского края покинул справедливоросс Константин Ильковский. Он пояснил, что сделал это из-за претензий президента Путина в связи с невыполнением программы расселения аварийного жилья в регионе.
Вот как его уход прокомментировал глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью корреспонденту ИА "Амител" :
"Константин Ильковский поступил абсолютно правильно: не стал цепляться за место. Увидев, что не получается, он написал заявление о сложении полномочий. Это было честно".
В 2014 году в отставку по собственному желанию ушел губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Его позиции перед федеральным центром также были слабыми.
Прокремлевские рейтинги, повторимся, теперь не играют ведущую роль, однако значение имеют. Например, ежемесячный рейтинг фонда "Петербургская политика". В рейтинге за январь 2017 года его составители прогнозируют возможную досрочную отставку десяти губернаторов. Причем двое из них – Виктор Басаргин и Вячеслав Наговицын — свои посты уже потеряли.
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В зоне риска также: Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Владимир Волков (Мордовия), Александр Худилайнен (Карелия), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Сергей Митин (Новгородская область). У всех этих губернаторов полномочия заканчиваются в 2017 году.
Есть еще один важный рейтинг — "Рейтинг эффективности губернаторов", подготовленный Фондом развития гражданского общества Константина Костина.
Сейчас в нем 85 регионов. На последних местах (с 80-го по 85-е) в нем: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, омский губернатор Виктор Назаров, глава Ярославской области Сергей Ястребов, уже упомянутый выше глава Карелии Александр Худилайнен и уже покинувший пост Виктор Басаргин.
Комментарии
А у нас?
Почему-почему... В отсутствии кормовой базы система начинает пожирать сама себя.
Что Будет если Путин умрет?
у нас зашевилили плавниками только после выборов, ЫЛИТЫ вице губеров вставляют палки в колеса!
"За утерю доверия"
А вы задайте себе вопрос: кто по своему желанию уйдет с такого места?
+ коррупция
Что,где то есть еще хуже,чем в Алтайском крае?