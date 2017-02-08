Кто из губернаторов ушел в отставку в последние месяцы?

Виктор Басаргин занимал губернаторское кресло с 2012 года, до конца срока его полномочий оставалось меньше четырех месяцев. Он выражал амбиции пойти на новый срок, но при этом имел низкие позиции в кремлевских рейтингах из-за непростой социально-экономической ситуации в регионе и конфликтов местных элит.

На новый срок якобы собирался и Наговицын. Но, объявляя об отставке, заявил, что на выборы не пойдет. В регионе также была непростая экономическая и политическая ситуация. О его отставке в последний год говорили очень много.

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С лета прошлого года и до февраля этого года было затишье. Но чтобы новый глава региона успел подготовиться к выборам, проводить ротацию будут уже сейчас. Хотя не в каждом случае это делается в надежде на высокие результаты региона.