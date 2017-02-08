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Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых?

, ИА "Амител"
Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона "Сомали" Гиви


Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона "Сомали" Гиви, который известен как Михаил Толстых. Как передает "Донецкое агентство новостей", 8 февраля в 6 утра ополченец погиб в результате террористического акта. На месте теракта работают представители следственных органов, МЧС ДНР и других оперативных служб. Коротко рассказываем о том, что нужно знать об убитом.

1
Кто такой Гиви?
Михаил Толстых родился в городе Иловайске (Донецкая область) 19 июля 1980 года. По уверениям некоторых СМИ, Михаил родился в неблагополучной семье. С 1998 по 2000 год он проходил службу в Вооруженных силах Украины в учебном центре "Десна". Получил специальность командира танка. После демобилизации трудился промышленным альпинистом и водителем дизельного погрузчика на канатном заводе. По другой информации, в армию Толстых не взяли из-за психических отклонений и дефектов речи.
2
Почему у него был такой позывной?
По словам Гиви, он русский, имеет грузинские корни от прадеда. Прозвище Гиви взял во время службы в украинской армии, в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.
3
Чем запомнился во время военного конфликта в Донбассе?

В мае 2014 года Гиви принял участие в вооруженных боях за Славянск. Летом того же года воевал за Иловайск. В сентябре сражался за донецкий аэропорт.

19 октября 2014 года Михаил Толстых обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой предоставить "Народному ополчению" автомобили для перевозки раненых. 28 октября Жириновский отправил ополченцам партию автомобилей "Нива". 16 февраля 2015 года был включён в санкционный список Европейского союза.

4
Какие награды имеет?
Гиви был награжден двумя Георгиевскими крестами, медалью "За оборону Славянска" и орденом "Герой ДНР". Был одним из самых ярких командиров батальонов армии ДНР. Зафиксированы случаи мошенничества, когда люди создавали страницы в социальных сетях под именем Гиви и просили прислать денег якобы на нужды ополчению Донбасса.
5
Что за отряд "Сомали"?
Добровольческое формирование, принимающее участие в военных действиях на востоке Украины на стороне ДНР в обороне Славянска, в боях за Иловайск и в затяжной осаде и дальнейшем успешном штурме донецкого аэропорта в ходе тяжёлых боёв в сентябре–октябре 2014 года.
6
Были ли до этого покушения?
Да, были. 19 марта 2015 года на Гиви было совершено покушение. Михаил не пострадал, но его машина получила повреждения. Любопытно, что Толстых погиб при взрыве, как и другой известный ополченец – комбат "Спарты" Арсен Павлов. Моторола был убит 16 октября в собственном доме при взрыве бомбы в лифте. Гиви и Моторола были хорошими друзьями.
7
Какие версии убийства уже существуют?
В прокуратуре ДНР сообщили, что по горячим следам вышли на предполагаемых убийц комбата "Сомали" Михаила Гиви. По данным надзорного ведомства, к покушению причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.
Читайте также в сюжете: Убийство Михаила Толстых в Донецке

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    Комментарии

    8.02.2017 15:19
    - гость -

    Ни Арсен, а Арсений

    0  0
    8.02.2017 15:21
    - гость -

    Ну убили и убили его, нашли героя.

    0  0
    8.02.2017 15:28
    Массаж мозга

    На России 24 новость номер один. Очень скорбят. Однако всё же кураторы из "центра" и убрали.

    0  0
    8.02.2017 15:30
    ви

    к покушению причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.

    За дураков нас держите, ну ну, мы вам тоже киваем)))

    0  0
    8.02.2017 15:30
    guest

    Массаж мозга 8 февраля 2017 г. 15:28 Однако всё же кураторы из "центра" и убрали.

    Пруф или балабол!

    0  0
    8.02.2017 15:31
    - гость -

    Атас! "ви" не настоящий!

    0  0
    8.02.2017 15:34
    ви

    да какой пруф то?)) бошкой то думайте. Всех ярких идейных командиров перебили уже. И болотов быстро в москве инфаркт схлопотал как только резко про плотницкого высказался.

    0  0
    8.02.2017 15:38
    Массаж мозга

    "Пруф или балабол!" -------- А давай лучше визитку Яроша там поищем

    0  0
    8.02.2017 15:43
    - гость -

    балабол значит.

    0  0
    8.02.2017 15:50
    - гость -

    Комментарии к новости: - гость - 8 февраля 2017 г. 15:19 Ни Арсен, а Арсений --- на вопрос, Арсен или НЕ Арсен, Павлов сам отвечал, посмотрите. Арсен его звали

    0  0
    8.02.2017 15:51
    - гость -

    "Это просто праздник какой-то" (с)

    0  0
    8.02.2017 15:55
    Аркадий Паровозов

    А чо тогда Стрелкова с его оруженосцем не почикали???

    0  0
    8.02.2017 16:08
    - гость -

    Массаж мозга 8 февраля 2017 г. 15:28 На России 24 новость номер один. Очень скорбят. Однако всё же кураторы из "центра" и убрали.

    Ну в тебе и гоггна, все ветки уже пометил.

    0  0
    8.02.2017 16:11
    Vasua

    Ооо, убийцу террориста грохнули, это очень хорошо!!!

    0  0
    8.02.2017 16:12
    - гость -

    Целенаправленно . поочередно убивают командиров ополчения. Ни Порошенко, Авакова, Яйценюка, развязавших войну на хохлостане, а лидеров оппозиции. И это после заявлений что взят курс на возврат ЛДНР украине. Очень жаль, переживаю за Донбасс, за гибель каждого ополченца.

    0  0
    8.02.2017 16:18
    - гость -

    Светлая память русскому герою с грузинскими корнями. Не важно кто убил, каклы или центр. Он все равно останется героем, погибшим за правое дело.

    0  0
    8.02.2017 16:18
    - гость -

    Светлая память русскому герою с грузинскими корнями. Не важно кто убил, каклы или центр. Он все равно останется героем, погибшим за правое дело.

    0  0
    8.02.2017 16:18
    - гость -

    Позитифф...

    0  0
    8.02.2017 16:20
    - гость -

    А кто радуется смерти человека, га вно и мразь конченные!

    0  0
    8.02.2017 16:22
    - гость -

    - гость - 8 февраля 2017 г. 16:20 А где про смерть человека? Тут про смерть гиви.

    0  0
    8.02.2017 16:28
    гость

    -гость- 16:20 где ты там человека то увидел?

    0  0
    8.02.2017 16:29
    - гость -

    - гость - 8 февраля 2017 г. 16:22 - гость - 8 февраля 2017 г. 16:20 А где про смерть человека? Тут про смерть гиви.

    Легко вещать издалека вражина?

    0  0
    8.02.2017 16:32
    - гость -

    Клички - у животных и блатных... Так что, собаке - собачья смерть!

    0  0
    8.02.2017 16:35
    - гость -

    "Гиви, который известен как Михаил Толстых", серьезно? Имя данное родителями теперь это прозвище? А Гиви это имя? Может все таки Михаил Толстых, который так же известен как "Гиви", не?

    0  0
    8.02.2017 16:35
    - гость -

    - гость - 8 февраля 2017 г. 16:32 Клички - у животных и блатных... Так что, собаке - собачья смерть!

    Так это же позывной!?

    Тут много у кого погонял, Казимир, массаж, СашОк ну и иже с ними.....

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