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Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

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Что дарить и что не дарить на День влюбленных?

, ИА "Амител"
Нужно ли поздравлять любимого человека с Днем всех влюбленных и как это сделать?


Уже через несколько дней наступает он — День святого Валентина. Во многих сувенирных отделах города сегодня скапливаются целые очереди из влюбленных. А парни и девушки нервно теребят своих знакомых вопросами, что можно подарить в этот день и где найти самый-самый подарок. По заданию главного редактора задумались над этим вопросом и в редакции ИА "Амител" . Если честно, писать этот материал совсем не хотелось, потому что никто в нашей редакции (и девушки тоже! И девушки даже в первую очередь!) за праздник этот день не считают. Девушки редакции ИА "Амител" ответственно заявляют: о любви нужно говорить каждый день, и тогда жить станет немножечко проще. Поэтому в нашем материале вы прочтете не только о том, что дарить на 14 февраля, а больше о том, как можно удивлять свою вторую половинку изо дня в день.

А вы будете отмечать День влюбленных? Примите участие в нашем опросе.

1
Почему не надо дарить на День святого Валентина дорогие подарки?
Вспомните традиции этого праздника: на День всех влюбленных обмениваются "валентинками". В честь того самого Валентина, из-за которого и разгорелся весь этот сыр-бор. Священник Валентин помогал разлученным влюбленным обмениваться любовными записочками, которые и стали называть "валентинками". Поэтому в сей чудесный день не стоит дарить нечто заоблачное по цене и размерам: достаточно написать любимому человеку красивое любовное послание. Но опять-таки зачем ждать для этого единственного дня в году? Настоящий влюбленный готов говорить о своей любви каждый день.
2
Почему не нужно в этот день женщинам дарить цветы?  
Дарить цветы, конечно, можно и даже нужно. Но это если вы в принципе и без повода балуете любимую таким нежным подарком. Запомните: дарить цветы женщине только по праздникам – значит оскорбить ее. Цветы оттеняют красоту женщины, и влюбленный мужчина, даря букет, подчеркивает, как прекрасна его возлюбленная. И для этого опять-таки не нужен какой-то особый день.
3

Почему не стоит дарить в этот день сувениры?

К сувенирам вообще стоит всегда относиться очень осторожно. Выбирать их нужно, что называется, к месту: если у вашего любимого человека есть тяга к определенным "штучкам", то он, несомненно, порадуется. Но чаще всего эти сувениры бесполезно стоят на полочках, пылятся и вызывают досаду, так как место занимают, а толку никакого. И ведь не выбросишь: любимый обидится.     
4
А что мне делать, если я все-таки хочу подарить подарок?

Дарить. Кто вам это может запретить? Самое главное, чтобы ваше желание порадовать близкого человека возникало не только по красным датам.

5
Какой подарок можно сделать на 14 февраля, чтобы было нетривиально?  

Вот вам небольшая подборка идей от редакции ИА "Амител" :  1. Романтический ужин. В кризисное время вполне отличный подарок. Вы можете пригласить свою любовь в кафе или ресторан или приготовить сюрприз, заказав вкусный ужин на дом, красиво сервировав стол, и зажечь свечи.

2. Романтическая поездка вдвоем. Провести выходные в санатории или турбазе недалеко от города только вдвоем — что может быть лучше?

3. Танцевальный мастер-класс. Во-первых, девушки точно обрадуются такому подарку. Во-вторых, многие парни мечтают научиться красиво танцевать, но стесняются в этом признаться. А тут  ему будет интересно.

4. Фотосессия. Во-первых, красивые фотографии себя любимого понравятся абсолютно всем — и парням, и девушкам. Во-вторых, красивые снимки – это память на всю жизнь. Причем фотосессия может быть не только для двоих, но и семейная, с детьми.

5. Полет на воздушном шаре. Кстати, в Барнауле есть такая услуга. Романтично и восхитительно.

6. Поход в кино. Не у всех есть время и возможность вырваться в обычный день в кино.  А в День всех влюбленных даже "глубоко женатые" супруги могут сходить в кино и почувствовать себя на свидании. Тем более что как раз в эти дни идет продолжение скандального эротического фильма "На 50 оттенков темнее".
6
А что нельзя дарить на 14 февраля?

Да, в самом деле есть такие подарки, которые не рекомендуется дарить на 14 февраля. Впрочем, не только в этот день, но и в любые праздники.

1. Часы. Считается, что подарок в виде наручных часов приведет либо к разлуке, либо к изменам.

2. Нож.  Вообще не рекомендуется дарить острые, колющие и режущие предметы. Они считаются символами ссоры и вражды.

3. Фотографии. Увы, но если ваша вторая половинка суеверна, то она не обрадуется вашему сюрпризу в виде коллажа из фото. Дело в том, что такой подарок сулит расставание или разлуку. Однако можно обойти запрет на этот подарок. Для этого нужно всего лишь подписать снимок с другой стороны или попросить любимого человека подарить вам фото взамен.

4. Полотенце. Еще одна примета на разлуку и ссору. Но она не действует, если вы покупаете парные полотенца – себе и любимому. Дарить парные предметы – к взаимопониманию и гармонии в семье.

5. Шампуни, гели и прочая "моющая" косметика. Считается, что, если вы подарите любимому человеку эти вещи, то он "смоется" из вашей жизни.

6. Тапочки. Суеверные люди утверждают, что любимый человек уйдет из вашей жизни в подаренных вами же тапочках. Так что дарить их стоит только тем, с кем уже не слишком хотите общаться.

Читайте также в сюжете: День всех влюбленных-2017

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