Уже через несколько дней наступает он — День святого Валентина. Во многих сувенирных отделах города сегодня скапливаются целые очереди из влюбленных. А парни и девушки нервно теребят своих знакомых вопросами, что можно подарить в этот день и где найти самый-самый подарок. По заданию главного редактора задумались над этим вопросом и в редакции ИА "Амител" . Если честно, писать этот материал совсем не хотелось, потому что никто в нашей редакции (и девушки тоже! И девушки даже в первую очередь!) за праздник этот день не считают. Девушки редакции ИА "Амител" ответственно заявляют: о любви нужно говорить каждый день, и тогда жить станет немножечко проще. Поэтому в нашем материале вы прочтете не только о том, что дарить на 14 февраля, а больше о том, как можно удивлять свою вторую половинку изо дня в день.
А вы будете отмечать День влюбленных? Примите участие в нашем опросе.
Почему не стоит дарить в этот день сувениры?
Дарить. Кто вам это может запретить? Самое главное, чтобы ваше желание порадовать близкого человека возникало не только по красным датам.
Вот вам небольшая подборка идей от редакции ИА "Амител" : 1. Романтический ужин. В кризисное время вполне отличный подарок. Вы можете пригласить свою любовь в кафе или ресторан или приготовить сюрприз, заказав вкусный ужин на дом, красиво сервировав стол, и зажечь свечи.
2. Романтическая поездка вдвоем. Провести выходные в санатории или турбазе недалеко от города только вдвоем — что может быть лучше?
3. Танцевальный мастер-класс. Во-первых, девушки точно обрадуются такому подарку. Во-вторых, многие парни мечтают научиться красиво танцевать, но стесняются в этом признаться. А тут ему будет интересно.
4. Фотосессия. Во-первых, красивые фотографии себя любимого понравятся абсолютно всем — и парням, и девушкам. Во-вторых, красивые снимки – это память на всю жизнь. Причем фотосессия может быть не только для двоих, но и семейная, с детьми.
5. Полет на воздушном шаре. Кстати, в Барнауле есть такая услуга. Романтично и восхитительно.6. Поход в кино. Не у всех есть время и возможность вырваться в обычный день в кино. А в День всех влюбленных даже "глубоко женатые" супруги могут сходить в кино и почувствовать себя на свидании. Тем более что как раз в эти дни идет продолжение скандального эротического фильма "На 50 оттенков темнее".
Да, в самом деле есть такие подарки, которые не рекомендуется дарить на 14 февраля. Впрочем, не только в этот день, но и в любые праздники.
1. Часы. Считается, что подарок в виде наручных часов приведет либо к разлуке, либо к изменам.
2. Нож. Вообще не рекомендуется дарить острые, колющие и режущие предметы. Они считаются символами ссоры и вражды.
3. Фотографии. Увы, но если ваша вторая половинка суеверна, то она не обрадуется вашему сюрпризу в виде коллажа из фото. Дело в том, что такой подарок сулит расставание или разлуку. Однако можно обойти запрет на этот подарок. Для этого нужно всего лишь подписать снимок с другой стороны или попросить любимого человека подарить вам фото взамен.
4. Полотенце. Еще одна примета на разлуку и ссору. Но она не действует, если вы покупаете парные полотенца – себе и любимому. Дарить парные предметы – к взаимопониманию и гармонии в семье.
5. Шампуни, гели и прочая "моющая" косметика. Считается, что, если вы подарите любимому человеку эти вещи, то он "смоется" из вашей жизни.
6. Тапочки. Суеверные люди утверждают, что любимый человек уйдет из вашей жизни в подаренных вами же тапочках. Так что дарить их стоит только тем, с кем уже не слишком хотите общаться.
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