Вертолет Robinson-66 вечером 12 февраля потерпел крушение в акватории Телецкого озера Республики Алтай. По предварительным данным, на его борту находились пять человек. Рассказываем все, что известно о ЧП на данный момент.
Связь с вертолетом Robinson-66, совершавшим экскурсионную поездку, оборвалась около восьми часов вечера 12 февраля. Вскоре в экстренные службы поступила информация от очевидцев, которые сообщили о падении летательного аппарата, предположительно, в акваторию Телецкого озера в Турочакском районе, в урочище Кокши. При этом в экстренных службах не исключают, что воздушное судно могло упасть на территории тайги.
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В межрегиональной общественной организации пилотов и граждан – владельцев воздушных судов (АОПА) РБК сообщили, что полет не был экскурсионным, а место взлета и маршрут полета не проходили над территорией Алтайского заповедника.
По информации начальника ГУ МЧС по Республике Алтай Игоря Букина, для проведения спасательной операции сформирована группировка сил и средств в составе более 160 человек. Также в поисках будут задействованы три воздушных судна и подводный аппарат Falcon.
На данный момент точное местонахождение вертолета и судьба людей неизвестны. С семи утра в Республике Алтай начались поиски.
Известно, что вертолетом управлял опытный пилот Дмитрий Ракитский, у которого за плечами было 20 лет полетов. Летчик испытывал Robinson R-66 в условиях Северного полюса во время экспедиции. Также Ракитский был первым россиянином, который на Robinson совершил кругосветный облет, преодолев за 43 дня порядка 40 тысяч километров.
Также на борту находилась его супруга Елена. В числе пассажиров был бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heli Port Мария Козинцева и известный российский бейсджампер Глеб Вореводин.
Следствие называет три возможные причины, из-за которых летательный аппарат мог потерпеть крушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Предположительно, причиной ЧП могла стать техническая неисправность, ошибка пилота или плохая погода.
"Там очень плохая видимость, что осложняет условия работы. Сложные метеоусловия также могли стать сопутствующим фактором аварии", — сообщил источник в экстренных службах "Интерфаксу".
Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета на Алтае.
Robinson R66 – легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет производства компании Robinson Helicopter, США. Вертолет был разработан в 2000-х годах. Крейсерская скорость воздушного судна составляет 222 км/ч, максимальная высота полета – 4270 метров, дальность полета – 602 км, вместимость – пилот и четыре пассажира.
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