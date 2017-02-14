Вертолет Robinson, потерпевший крушение над Телецким озером в Республике Алтай, мог попасть в так называемый "снежный заряд". Именно такую версию считают на данный момент основной. Разбираемся, что это за природное явление и в какое время года оно чаще всего происходит.
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Такие процессы возможны на начальной и завершающей стадиях зимы, то есть типичны для ноября и марта. Хотя, конечно, в основном отмечаются в разгар холодного полугодия. Физическая причина снежных зарядов та же, что и летних грозовых бурь.
Все эти явления порождаются особым видом облачности, которую метеорологи называют кучево-дождевой. У этого типа облаков две исключительные особенности: большое влагосодержание, в разы превышающее таковое у других видов облаков, и значительная вертикальная мощность, которая даже в зимние месяцы может достигать 6-8 км.
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Комментарии
Да что такое, молодеж совсем жизни не знает?, в сибири же живем, вот грёбаное ЕГЕ, совсем сопляков ничему не учит, а родители то где?, или такие же балбесы комнатные?
а молодежь причем?
17.18......Обострение????
Вы лучше расскажите, что за горячие источники куда погибшие летали? Россия 24 сообщала.