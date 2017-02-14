Почему оно происходит?

Такие процессы возможны на начальной и завершающей стадиях зимы, то есть типичны для ноября и марта. Хотя, конечно, в основном отмечаются в разгар холодного полугодия. Физическая причина снежных зарядов та же, что и летних грозовых бурь.

Все эти явления порождаются особым видом облачности, которую метеорологи называют кучево-дождевой. У этого типа облаков две исключительные особенности: большое влагосодержание, в разы превышающее таковое у других видов облаков, и значительная вертикальная мощность, которая даже в зимние месяцы может достигать 6-8 км.