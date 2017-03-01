Великий – самый длинный и самый строгий пост. В 2017 году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. Помимо отказа от пищи животного происхождения, он предполагает множество других ограничений. В связи с этим многие задаются вопросом, можно ли во время поста посещать кладбище. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Можно, так как строгих запретов относительно посещения кладбища в православном христианстве нет, пояснил порталу Amic.ru представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов. Но при этом церковью отведены особые дни поминовения усопших. Они нужны также для того, чтобы живые не забывали о мертвых.
Во время Великого поста это будут вторая, третья и четвертая субботы — 11, 18, 25 марта. Кстати, на саму Пасху, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля, ходить на кладбище не рекомендуется. Православная церковь отмечает пасхальную радость о Воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир, спустя неделю после Пасхи – на Радоницу. В 2017 году ее мы будем праздновать 25 апреля.
В дни поминовения рекомендуется посетить панихиды. Перед их началом можно передать поминальную записку, а во время службы поставить свечу.
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После службы, если погодные условия позволяют, можно отправиться на кладбище. Помянуть усопшего можно добрыми делами, мысленно поговорить с ним, прочитать молитву. Не лишним будет навести порядок на могиле, обновить краску на оградке и памятнике и поправить крест.
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Комментарии
А вот можно ли во время Великого поста сжигать покойников в крематориях и помещать их прах в колумбарий? Или нужно ждать конца поста?
Только не жирных
можно в пост не писать бред про пост???
Попы скажут не надо, лучше в церковь, а людям советую, как сердце подскажет.
почему в ленте столько всего про церковь то?
Потому, что церковь есть скрепы и поднятие с колен!