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Вопрос дня



Можно ли ходить на кладбище во время Великого поста?

, ИА "Амител"
На время этого поста приходятся три родительские субботы


Великий – самый длинный и самый строгий пост. В 2017 году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. Помимо отказа от пищи животного происхождения, он предполагает множество других ограничений. В связи с этим многие задаются вопросом, можно ли во время поста посещать кладбище. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Можно ли во время Великого поста посещать кладбище?

Можно, так как строгих запретов относительно посещения кладбища в православном христианстве нет, пояснил порталу Amic.ru представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов. Но при этом церковью отведены особые дни поминовения усопших. Они нужны также для того, чтобы живые не забывали о мертвых.

Во время Великого поста это будут вторая, третья и четвертая субботы — 11, 18, 25 марта. Кстати, на саму Пасху, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля, ходить на кладбище не рекомендуется. Православная церковь отмечает пасхальную радость о Воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир, спустя неделю после Пасхи – на Радоницу. В 2017 году ее мы будем праздновать 25 апреля.

2
Как правильно проводить дни поминовения?

В дни поминовения рекомендуется посетить панихиды. Перед их началом можно передать поминальную записку, а во время службы поставить свечу.

Читайте также: Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика

После службы, если погодные условия позволяют, можно отправиться на кладбище. Помянуть усопшего можно добрыми делами, мысленно поговорить с ним, прочитать молитву. Не лишним будет навести порядок на могиле, обновить краску на оградке и памятнике и поправить крест.


 

Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017

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    Комментарии

    1.03.2017 15:46
    - гость -

    А вот можно ли во время Великого поста сжигать покойников в крематориях и помещать их прах в колумбарий? Или нужно ждать конца поста?

    0  0
    1.03.2017 15:54
    - гость -

    Только не жирных

    0  0
    1.03.2017 16:06
    - гость -

    можно в пост не писать бред про пост???

    0  0
    1.03.2017 16:41
    - гость -

    Попы скажут не надо, лучше в церковь, а людям советую, как сердце подскажет.

    0  0
    1.03.2017 16:47
    - гость -

    почему в ленте столько всего про церковь то?

    0  0
    1.03.2017 17:07
    Дядька

    Потому, что церковь есть скрепы и поднятие с колен!

    0  0
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