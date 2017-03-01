Можно ли во время Великого поста посещать кладбище?

Можно, так как строгих запретов относительно посещения кладбища в православном христианстве нет, пояснил порталу Amic.ru представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов. Но при этом церковью отведены особые дни поминовения усопших. Они нужны также для того, чтобы живые не забывали о мертвых.

Во время Великого поста это будут вторая, третья и четвертая субботы — 11, 18, 25 марта. Кстати, на саму Пасху, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля, ходить на кладбище не рекомендуется. Православная церковь отмечает пасхальную радость о Воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир, спустя неделю после Пасхи – на Радоницу. В 2017 году ее мы будем праздновать 25 апреля.