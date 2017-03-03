Что конкретно меняется?

Как пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Екатерина Степанова, сейчас при выплате всех пособий действует "зачетный принцип". Другими словами, работодатель сначала начисляет и выплачивает пособия, а потом уже по взаимозачету средст­ва возвращаются из ФСС. На это уходит время, а предприятиям приходится изымать средства из оборота.

С новой схемой оплаты у предприятий повысится финансовая устойчивость. Также исключается вероятность задержки выплат или полный отказ платить пособия, чем нередко грешат недобросовестные работодатели.