Новый порядок выплат больничных начнет действовать в Алтайском крае с июля. Что именно изменится для работников, повлияют ли коррективы на размер выплат и сроки начисления денег, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Как пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Екатерина Степанова, сейчас при выплате всех пособий действует "зачетный принцип". Другими словами, работодатель сначала начисляет и выплачивает пособия, а потом уже по взаимозачету средства возвращаются из ФСС. На это уходит время, а предприятиям приходится изымать средства из оборота.
С новой схемой оплаты у предприятий повысится финансовая устойчивость. Также исключается вероятность задержки выплат или полный отказ платить пособия, чем нередко грешат недобросовестные работодатели.
Теперь,получив больничный лист, сотрудник должен написать заявление на его оплату в бухгалтерии. Также необходимо выбрать способ получения денег — на банковский лицевой счет либо денежный перевод на почте.
Работодатель, в свою очередь, обязан заполнить свою часть больничного листа, проверить правильность его оформления и не позднее пяти календарных дней направить пакет документов в отделение ФСС. Сделать это можно лично, предоставив документы с описью, либо через электронный реестр на сайте фонда.
ФСС в течение 10 рабочих дней с момента получения документов примет решение о назначении и выплате пособий и перечислит его застрахованному лицу.
О каких именно выплатах идет речь?
Проект затрагивает следующие выплаты:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- при постановке на учет в ранние сроки беременности;
- при рождении ребенка;
- по уходу за ребенком;
- за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
При этом оплата первых трех дней временной нетрудоспособности, как и раньше, будет производиться работодателем за счет собственных средств.
Комментарии
Во попа будет. Там сделали не вовремя, там забыли, там не отправили, а там сбой в системе, а тут почта россии. И вообще вы еще заявление не написали. Но сказали что это лучше. Штат надо увеличить ФСС и на бюджетных предприятиях.
Ну у ФСС отобрали администрирование взносов, так что штат увеличивать, думаю, не будут. А так - работодателю проще, и работник гарантированно деньги получит.
Еще бы электронный б\л ввели, чтобы не проверять правильность врачебных закорючек...
Во попа будет. Там сделали не вовремя, там забыли, там не отправили, а там сбой в системе, а тут почта россии. И вообще вы еще заявление не написали. Но сказали что это лучше. Штат надо увеличить ФСС и на бюджетных предприятиях.
А если учесть, что сбором страховых взносов сейчас занимается ФНС, а ФСС будет только проверять и давать разрешение на выплату, то денег больной не дождётся.
Еще бы электронный б\л ввели, чтобы не проверять правильность врачебных закорючек...
Это да. Им написать название предприятия очень сложно.приходится самой заполнять это поле, а ФСС при проверке пальчиком тыкает и спрашивает "А почему все напечатано, а тут гелевой написано?"
3.03.2017 15:04 - гость -
Сам понял, что написал, исперд? Форма оплаты меняется только для работодателя и в лучшую для него сторону, так как не нужно будет вкладываться из фонда предприятия для оплаты.
3.03.2017 15:12 - гость - Если не брать больничные по БиР, которые обычно велики, сумму обычных б\л вполне реально перекрыть взносами. Так что не всегда предприятие вкладывает свои деньги.