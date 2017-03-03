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Что изменится при выплате больничного листа с июля 2017 года в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Система выплат пособий должна исключить вероятность страхового мошенничества, невыплаты пособий


Новый порядок выплат больничных начнет действовать в Алтайском крае с июля. Что именно изменится для работников, повлияют ли коррективы на размер выплат и сроки начисления денег, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему меняется порядок выплат пособий Фонда соцстрахования?
Дело в том, что Алтайский край стал участником пилотного проекта Фонда социального страхования РФ "Прямые выплаты". Первыми проект протестировали еще в 2011 году Нижегородская область и Карачаево-Черкесская республика. Ежегодно к нему присоединялись различные субъекты Российской Федерации. Сегодня его участниками в общей сложности являются 20 субъектов РФ. Вместе с Алтайским краем летом в проект войдут еще 12 регионов.
2
На что нацелен этот проект?
Главной целью изменений является переход выплат пособий гражданам напрямую от Фонда социального страхования РФ, а также сокращение сроков при их получении. Теперь все выплаты будут производиться в полном объеме, независимо от финансового состояния работодателя. При этом размер и порядок расчета пособий остаются прежними, пояснила управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова.
3
Что конкретно меняется?

Как пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Екатерина Степанова, сейчас при выплате всех пособий действует "зачетный принцип". Другими словами, работодатель сначала начисляет и выплачивает пособия, а потом уже по взаимозачету средст­ва возвращаются из ФСС. На это уходит время, а предприятиям приходится изымать средства из оборота.

С новой схемой оплаты у предприятий повысится финансовая устойчивость. Также исключается вероятность задержки выплат или полный отказ платить пособия, чем нередко грешат недобросовестные работодатели.

4
И что нужно будет сделать, чтобы получить пособие?

Теперь,получив больничный лист, сотрудник должен написать заявление на его оплату в бухгалтерии. Также необходимо выбрать способ получения денег — на банковский лицевой счет либо денежный перевод на почте.

Работодатель, в свою очередь, обязан заполнить свою часть больничного листа, проверить правильность его оформления и не позднее пяти календарных дней направить пакет документов в отделение ФСС. Сделать это можно лично, предоставив документы с описью, либо через электронный реестр на сайте фонда.

ФСС в течение 10 рабочих дней с момента получения документов примет решение о назначении и выплате пособий и перечислит его застрахованному лицу.

5

О каких именно выплатах идет речь?

Проект затрагивает следующие выплаты:

- по временной нетрудоспособности;

- по беременности и родам;

- при постановке на учет в ранние сроки беременности;

- при рождении ребенка;

- по уходу за ребенком;

- за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

При этом оплата первых трех дней временной нетрудоспособности, как и раньше, будет производиться работодателем за счет собственных средств.

 


 


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    Комментарии

    3.03.2017 14:41
    - гость -

    Во попа будет. Там сделали не вовремя, там забыли, там не отправили, а там сбой в системе, а тут почта россии. И вообще вы еще заявление не написали. Но сказали что это лучше. Штат надо увеличить ФСС и на бюджетных предприятиях.

    0  0
    3.03.2017 14:48
    - гость -

    Ну у ФСС отобрали администрирование взносов, так что штат увеличивать, думаю, не будут. А так - работодателю проще, и работник гарантированно деньги получит.

    0  0
    3.03.2017 14:51
    - гость -

    Еще бы электронный б\л ввели, чтобы не проверять правильность врачебных закорючек...

    0  0
    3.03.2017 15:04
    - гость -

    Во попа будет. Там сделали не вовремя, там забыли, там не отправили, а там сбой в системе, а тут почта россии. И вообще вы еще заявление не написали. Но сказали что это лучше. Штат надо увеличить ФСС и на бюджетных предприятиях.

    А если учесть, что сбором страховых взносов сейчас занимается ФНС, а ФСС будет только проверять и давать разрешение на выплату, то денег больной не дождётся.

    0  0
    3.03.2017 15:06
    - гость -

    Еще бы электронный б\л ввели, чтобы не проверять правильность врачебных закорючек...

    Это да. Им написать название предприятия очень сложно.приходится самой заполнять это поле, а ФСС при проверке пальчиком тыкает и спрашивает "А почему все напечатано, а тут гелевой написано?"

    0  0
    3.03.2017 15:12
    - гость -

    3.03.2017 15:04 - гость -

    Сам понял, что написал, исперд? Форма оплаты меняется только для работодателя и в лучшую для него сторону, так как не нужно будет вкладываться из фонда предприятия для оплаты.

    0  0
    3.03.2017 15:15
    - гость -

    3.03.2017 15:12 - гость - Если не брать больничные по БиР, которые обычно велики, сумму обычных б\л вполне реально перекрыть взносами. Так что не всегда предприятие вкладывает свои деньги.

    0  0
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