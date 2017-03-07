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Какие изменения произошли в материнском капитале?

, ИА "Амител"
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей


Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 марта 2017 года подписал постановление о сокращении сроков выплат средств материнского капитала. В какие сроки теперь будут перечислять деньги за рождение второго или последующего ребенка, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
В какие сроки будут производить выплаты?

Раньше закон отводил месяц на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Потом еще целый месяц был предусмотрен на перечисление средств, теперь эти сроки сокращены до десяти дней.

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В общей сложности получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.
 
2
Какие еще произошли изменения?
Изменился перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Если семья решала направить средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа раньше нужно было свидетельство о государственной регистрации права собственности. Теперь подтвердить право собственности на жилое помещение или земельный участок следует копией выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Этот документ необходимо предоставить в Пенсионный фонд.
3
А есть ли новые пункты, на что можно потратить материнский капитал?

Тут ничего не изменилось. Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям:

- улучшение жилищных условий;

- оплата образовательных услуг для детей;

- формирование будущей пенсии мамы;

- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.

 


 


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