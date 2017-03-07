Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 марта 2017 года подписал постановление о сокращении сроков выплат средств материнского капитала. В какие сроки теперь будут перечислять деньги за рождение второго или последующего ребенка, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Раньше закон отводил месяц на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Потом еще целый месяц был предусмотрен на перечисление средств, теперь эти сроки сокращены до десяти дней.
Читайте также: Материнский капитал в России не будут индексировать в ближайшие годыВ общей сложности получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.
Тут ничего не изменилось. Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- оплата образовательных услуг для детей;
- формирование будущей пенсии мамы;
- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.
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