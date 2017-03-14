Жителей Алтайского края вскоре ждет очередное ужесточение правил розничной продажи алкогольной продукции. Изменения, в частности, коснуться торговли пивом. Что нужно знать о грядущих коррективах, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Начиная с 31 марта 2017 года индивидуальные предприниматели, торгующие алкоголем, будут обязаны установить кассовые аппараты. Речь идет о такой спиртосодержащей продукции, как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.За отсутствие кассовой техники предусмотрены серьезные штрафы. На должностных лиц они будут накладываться от 25% до 50% размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не меньше 10 тысяч рублей. На юрлиц будут накладывать от 75 до 100% суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не меньше 30 тысяч рублей.

Под запретом окажется продажа алкоголя в зданиях, примыкающих к медицинским, образовательным и спортивным объектам. То есть, если по соседству откроют частный медицинский кабинет, то в этом здании торговлю любым алкоголем придется свернуть. Также будет введен запрет на продажу горячительных напитков на вокзалах, аэропортах, АЗС, остановках общественного транспорта. Кроме этого, уже в апреле купить алкоголь дистанционным способом будет невозможно (а если и получится, то это будет незаконно).

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А что там на счет продажи пива?

Согласно новым требованиям, розничная торговля алкогольными напитками, в том числе и пивом, будет запрещена в заведениях общественного питания, в которых нет специально оборудованного зала для обслуживания клиентов. В "черный список" могут попасть рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, вагоны-рестораны, которые не имеют специального помещения.



Кроме того, с 31 марта вводится новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.За несоблюдение особых правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции установлена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя; на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией или без таковой.