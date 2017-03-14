Жителей Алтайского края вскоре ждет очередное ужесточение правил розничной продажи алкогольной продукции. Изменения, в частности, коснуться торговли пивом. Что нужно знать о грядущих коррективах, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
За отсутствие кассовой техники предусмотрены серьезные штрафы. На должностных лиц они будут накладываться от 25% до 50% размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не меньше 10 тысяч рублей. На юрлиц будут накладывать от 75 до 100% суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не меньше 30 тысяч рублей.
Также будет введен запрет на продажу горячительных напитков на вокзалах, аэропортах, АЗС, остановках общественного транспорта. Кроме этого, уже в апреле купить алкоголь дистанционным способом будет невозможно (а если и получится, то это будет незаконно).
Кроме того, с 31 марта вводится новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.За несоблюдение особых правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции установлена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя; на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией или без таковой.
Комментарии
Все это никак не отразится на тех пивнушках, которые расположены в жилых домах, потому как и школа вроде рядом, но не примыкает к образовательному объекту как бы, ну метрах в 20-30 от школы. И как орала эта алкашня всю ночь под окнами, так и будет орать(((((
Школьники как бы ночью дома должны находиться. а не возле пивнушек бегать.
уберите лучше идиотский запрет продажи после 21:00, хотя бы на пиво
Под запретом окажется продажа алкоголя в зданиях, примыкающих к медицинским, образовательным и спортивным объектам. То есть, если по соседству откроют частный медицинский кабинет, то в этом здании торговлю любым алкоголем придется свернуть.
Амик, как раз наоборот, попросят мед.кабинет переехать в другое помещение, есть прециденты (не забываем - живЁм в стране торгашЕй) и к тому же это правило работает уже давно, так что ничего нового вы не открыли, разве что АмерикУ