Кто решает где ремонтировать автомобиль?

Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Конкретный автосервис человек выбирает сам из того списка, который ему предложит страховщик. В него входят сотрудничающие со страховщиками компании, которые вошли в реестр СТО.

Гарантия на ремонт составит шесть месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы — 12 месяцев. В случае выявленных недочетов, вы вправе обратиться с претензиями в страховую компанию. Если на страховщика будут часто жаловаться из-за некачественного ремонта, то Банк России имеет право принудить компанию перейти на натуральное возмещение. То есть люди будут получать компенсацию деньгами.

Кстати, законопроект предусматривает ремонт и на станции, с которой у страховщика нет договора, но только по письменному согласованию со страховой компанией.

Для автомобилей моложе двух лет и на гарантии, ремонт должен проводиться у официального дилера. Если подходящей станции в списке партнеров страховой компании нет, а на другую мастерскую автовладелец не согласится, то ему выплатят деньги.