Депутаты Госдумы приняли во втором чтении (оно, кстати, основное) поправки в закон об ОСАГО. Все, что нужно знать владельцам автомобилей о грядущих изменениях по "автогражданке", читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
После вступления в силу закона, материальные выплаты по ОСАГО заменит ремонт автомобиля. При этом все работы должны проводить только с использованием новых запасных частей. Исключения возможны, если сам хозяин авто согласится на восстановленные или б/у детали. Особенно это актуально для машин "в возрасте", ведь на них сегодня довольно сложно найти новые комплектующие.
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При натуральной выплате в ОСАГО потерпевшему не придется доплачивать за износ запчастей (замену старых деталей на новые). Срок ремонта не будет по закону превышать 30 рабочих дней. В случае нарушения сроков ремонта устанавливается штраф 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки.
Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Конкретный автосервис человек выбирает сам из того списка, который ему предложит страховщик. В него входят сотрудничающие со страховщиками компании, которые вошли в реестр СТО.
Гарантия на ремонт составит шесть месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы — 12 месяцев. В случае выявленных недочетов, вы вправе обратиться с претензиями в страховую компанию. Если на страховщика будут часто жаловаться из-за некачественного ремонта, то Банк России имеет право принудить компанию перейти на натуральное возмещение. То есть люди будут получать компенсацию деньгами.
Кстати, законопроект предусматривает ремонт и на станции, с которой у страховщика нет договора, но только по письменному согласованию со страховой компанией.
Для автомобилей моложе двух лет и на гарантии, ремонт должен проводиться у официального дилера. Если подходящей станции в списке партнеров страховой компании нет, а на другую мастерскую автовладелец не согласится, то ему выплатят деньги.
- Пассажиры получили средний или тяжкий вред здоровью;
- в ДТП есть погибшие;
- автомобиль не подлежит восстановлению;
- предполагаемый ремонт превысит лимит выплаты по автогражданке (более 400 тыс.руб);
- страховая компания не может организовать ремонт, соответствующий правилам ОСАГО;
- на основании договоренности потерпевшего со страховщиком;
- деньги могут требовать инвалиды 1 и 2 группы;
- если столкнулось более трех машин.
При денежном возмещении разница в стоимости новой и бывшей в употреблении детали (износ), так же, как и сейчас, будет вычитаться из выплаты.
Комментарии
Сляпают как попало,потом правду не найдёшь. Знаем мы их "стервисы".
А шо вы хотите за стоимость н.ч. в 850 руб за работу? Когда уже минимум 1500 руб. за Нормочас надо платить. А больше страховые не дадут. Так по деньгам и будут ляпать. Чтоб год не отвалилось, а там хоть трава не расти.
Оплачивать полис нужно шпаклёвкой и шкуркой, тогда будет справедливо