Каждая из недель Великого поста имеет свое особое название, связанное с событием, святыми великомучениками, чудотворцами, самими Иисусом Христом, Богородицей и Святой Троицей. О том, что такое Крестопокленная неделя, читайте в нашем материале?

Крестопоклонная неделя приходится на середину поста. В эту неделю в церкви во время службы поклоняются священному кресту, на котором якобы был распят Сын Божий ("якобы" означает, что на каждом из крестов во всех церквах Иисус распят не был). Поклоны — это дань уважения подвигу Христа. Есть еще одно значение — нести свой крест, а, значит, принять свою ношу.

В 2017 году она выпадает на 19 марта (начнется в воскресенье).

Когда Крестопоклонная неделя в 2017 году?

В первый день недели (в 2017 году это воскресенье, 19 марта) совершится традиционный вынос креста в середину храмового зала. Каждый молящийся сможет преклониться перед ним до земли.

Поклоны происходят после чтения молит, начиная с воскресенья, которое носит название Крестопоклонного. Затем в понедельник, среду и пятницу.

Как проводят эту неделю во время служения?

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Есть ли какие-то особенные ограничения в еде в эту неделю, кроме самого поста?

Нет, это неделя не является особенной в плане приёма пищи. В это время можно есть два-три раза в день, но стоит немного ограничить количество съедаемого. Желательны в эти дни крупы, отварные овощи и овощные супы, салаты без солений и заправок, вода, компот.

Рекомендуется продолжать уединенный образ жизни. Без просмотра и прослушивания мирских передач, празднеств и гостевых приёмов.