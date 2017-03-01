В некоторые дни Великого поста разрешено кушать только один раз. В качестве послабления есть четыре-пять раз в день, но небольшими порциями.

Кроме того, не рекомендовано резко начинать поститься, внезапный переход от одного вида питания к другому будет нежелателен и вреден для здоровья.

Для тех, кому не рекомендовано отказываться от белка, можно оставить в рационе в постные дни яйца и творог как продукты, содержащие полноценные белки. Кстати, альтернативой мясу в получении белка могут стать грибы и бобовые. Иногда в рационе можно оставлять и мясо, и рыбу.