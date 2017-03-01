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Вопрос дня



Кому нельзя соблюдать полноценный пост?

, ИА "Амител"
Больные люди могут поститься с послаблениями


40-дневный пост предполагает воздержание от употребления многих продуктов. Но если отказ от алкоголя никому не навредит, то отказ от мяса, которое содержит необходимые для построения клеток белок и аминокислоты, витамины группы В и железо, может быть даже опасен для некоторых людей. Если есть необходимость, больные могут получить благословение на ослабление поста.

1

Что говорит Церковь по поводу послаблений во время поста?

Как поясняет святитель Филарет, митрополит Московский, послабления дозволены, потому что "немощь сама собою доставляет то, что ищется посредством поста, то есть укрощение чувственности и бездействие плотских страстей. И, следовательно, для немощного не то нужно, чтобы усмирять плоть постом, а то, чтобы оно не сделалось вовсе неспособным служить душе".

2

Кому запрещено поститься?

Врачи крайне не рекомендуют поститься детям до семи лет и пожилым людям, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, имеющим язву, гастрит, холецистит, панкреатит, энтерит и многие другие заболевания, кормящим матерям и беременным женщинам, людям, недавно перенесшим операцию.

С более подробным списком можно ознакомиться в материале информационного портала Amic.ru "Не навреди: кому можно, а кому нельзя поститься?".

3

Кому можно соблюдать пост с послаблениями?

Поститься с осторожностью стоит людям с артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью. Не рекомендуется соблюдать полноценный пост проживающим в тяжелых климатических условиях, тем, кто недавно перенес душевную травму или психическое заболевание. В случае остальных заболеваний необходимо консультироваться с врачом.

4

Какие послабления в пост допускаются для больных и ослабленных людей?

В некоторые дни Великого поста разрешено кушать только один раз. В качестве послабления есть четыре-пять раз в день, но небольшими порциями.

Кроме того, не рекомендовано резко начинать поститься, внезапный переход от одного вида питания к другому будет нежелателен и вреден для здоровья.

Для тех, кому не рекомендовано отказываться от белка, можно оставить в рационе в постные дни яйца и творог как продукты, содержащие полноценные белки. Кстати, альтернативой мясу в получении белка могут стать грибы и бобовые. Иногда в рационе можно оставлять и мясо, и рыбу.

Читайте также в сюжете: Великий Пост-2016

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    Комментарии

    15.03.2016 09:14
    - гость -

    Да никто этот пост не соблюдает...

    0  0
    15.03.2016 09:30
    - гость -

    Да что Вы говорите, неужели и ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО тоже???????????

    0  0
    15.03.2016 10:06
    - гость -

    неужели и ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО тоже

    А это про кого щас?

    0  0
    15.03.2016 10:26
    - гость -

    Старикам, беременным и путникам.

    0  0
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