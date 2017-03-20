Госдума приняла закон, который предусматривает уголовную ответственности за хулиганство на транспорте. Что теперь грозит дебоширам в самолете, а также любителям экстрима, которые увлекаются "зацепингом", узнаете в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

В итоге 17 марта поправки в закон были приняты в третьем, окончательном, чтении. В частности, в уголовную статью "Хулиганство" были внесены коррективы, устанавливающие ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования. Причем сюда попадают все его виды:

К принятию этого закона депутаты Госдумы шли долгих шесть лет. Еще в 2011 году от партии "Единая Россия" поступила инициатива ужесточить наказание за хулиганство на транспорте, ослепление пилотов лазерными указками, а также наконец найти управу на "зацеперов". Читайте также: Правда ли, что в самолетах придется платить за любой багаж?

Что это за закон и что он изменит?

Тут уже разговор идет о действиях, которые были совершены вне транспортного средства. Под действие этой статьи и попадают хулиганы, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов, а также "зацеперы".

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Конечно, это крайне опасно. Нередко такие "поездки" становится причиной несчастных случаев.

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А что теперь грозит нарушителям с новым законом?

Сейчас за такое хулиганство можно только выписать штраф в одну тысячу рублей. Но с принятием новой статьи наказание значительно ужесточиться. Теперь за "зацепинг" можно получить и реальный срок до двух лет. Также хулиганам грозить штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 2 лет.

Санкции по статье "Хулиганство" предусматривают штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальное наказание повышается до 7 лет. Если хулиганские действия будут совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то нарушителям будет грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Поправки, одобренные Госдумой, также позволяют создавать "черные списки" пассажиров, которым может быть отказано в перевозке