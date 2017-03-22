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Покупаем лекарства по-новому: что изменилось и как это скажется на людях?

, ИА "Амител"
С 1 марта 2017 года в России вводятся новые правила реализации лекарств


Новые требования к розничной торговле лекарствами вступили в силу в России 1 марта. Теперь к аптекам и фармацевтам будут применяться особые требования, за нарушение которых владельцев оштрафуют или вовсе лишат лицензии. Что изменится для обычных покупателей, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за новые требования?

Речь идет о приказе Минздрава, регламентирующего фармацевтическую отрасль. Для участников этого рынка произошло много изменений, некоторые из них не останутся не замеченными для потребителя. Например, благодаря этим изменениям покупатель сможет сохранить в тайне от остальных посетителей аптеки цель своего визита. Согласитесь, не всегда удобно при посторонних покупать презервативы, средство от геморроя или диареи.

Это станет возможно благодаря тому, что в новых правилах в аптеках между окошком провизора и очередью в аптечном зале должно оставаться свободное пространство, чтобы покупатель мог пообщаться со специалистом без посторонних.

2
Хорошая инициатива! Что еще важно знать потребителю?

Среди хороших новостей для потребителей можно отметить, что в России возобновят продажу лекарств через интернет. До 1 марта на аптечных сайтах можно было лишь оформить предзаказ, но за таблетками все равно нужно было идти в аптеку.

Теперь у действующих аптек появятся свои сайты, где можно оформить заказ. Чтобы защитить рынок от контрафакта и подделок, предусмотрено, что аптеки смогут иметь не более одного веб-сайта. Покупку привезут с доставкой на дом провизор или фармацевт. Он сможет также проконсультировать покупателя. Совершать покупки таким способом будет удобно людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. Да и простому человеку, который неожиданно заболел тем же ОРВИ, не придется с температурой идти в аптеку.

Купить дистанционно можно будет даже антибиотики и другие препараты, которые продают по рецепту. Но для этого вам нужно будет предъявить рецепт.

3
Так теперь "боярышник" будут заказывать с доставкой на дом?
Нет. Новые правила исключают такие варианты. Предполагается, что аптеки смогут продавать онлайн любые лекарства, кроме наркотических и психотропных, которые подлежат особому учету. Также будет ограничена продажа спиртосодержащих лекарств, доля спирта в которых превышает 30%. Так что купить настойку боярышника с доставкой на дом не получится.
4
А правда ли, что фармацевтов обязали рассказывать про аналоги лекарств?

Да, так и есть. Теперь фармацевты должны информировать покупателя об аналоговых лекарствах и ценах на них. То есть, у людей появится возможность значительно экономить на походах в аптеку, ведь многим просто не известно о том, что у дорогого, разрекламированного препарата есть "заменитель", который в два-три раза дешевле и содержит в своем составе то же основное действующее вещество.

Кроме того, если покупатель захочет прочитать инструкцию, продавец не сможет ему в этом отказать. Рецептурные лекарства исчезнут с витрин. Теперь их положено хранить в отдельных закрытых шкафах.

Согласно новым правилам, на вывеске должна быть указана информация о виде аптечной организации: "аптека", "аптечный пункт" или "аптечный киоск". В регионах собственники должны продублировать информацию на двух языках — государственном и родном. Кроме того, на вывеске должно быть полное и сокращенное название организации, а также часы работы. Если аптека открыта круглосуточно, то собственник обязан установить освещенную вывеску с информацией о работе в ночное время.

 

 

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