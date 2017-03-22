Хорошая инициатива! Что еще важно знать потребителю?

Среди хороших новостей для потребителей можно отметить, что в России возобновят продажу лекарств через интернет. До 1 марта на аптечных сайтах можно было лишь оформить предзаказ, но за таблетками все равно нужно было идти в аптеку.

Теперь у действующих аптек появятся свои сайты, где можно оформить заказ. Чтобы защитить рынок от контрафакта и подделок, предусмотрено, что аптеки смогут иметь не более одного веб-сайта. Покупку привезут с доставкой на дом провизор или фармацевт. Он сможет также проконсультировать покупателя. Совершать покупки таким способом будет удобно людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. Да и простому человеку, который неожиданно заболел тем же ОРВИ, не придется с температурой идти в аптеку.

Купить дистанционно можно будет даже антибиотики и другие препараты, которые продают по рецепту. Но для этого вам нужно будет предъявить рецепт.