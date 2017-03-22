Владельцы земельных участков, прилегающих к лесу, теперь обязаны обеспечивать его пожарную безопасность. Соответствующие постановление Правительства РФ № 807 вступило в силу 1 марта. Что следует знать владельцам и пользователям таких земельных участков, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Все, кто проживает около леса или пользуется его территорией, должны заботиться о противопожарной безопасности. Это правило теперь распространяется как на простых жителей, так и на администрации и предпринимателей.
После того как сойдет снег, им нужно будет очистить участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов. Сделать это необходимо на полосе шириной не менее 10 метров от леса.
Другой вариант — оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра. И так до установления устойчивой дождливой осенней погоды все должны заботиться о пожарной безопасности в лесах.
Вторая проблема заключается в том, что людей обязали наводить порядок. Но не понятно, как мусор, который будут собирать жители, следует утилизировать. Жечь его нельзя, но вывозить его смогут только единицы, так как это тоже дополнительные затраты.
Закон
Действительно, при заготовке леса зачастую на делянах остаются порубочные осадки. Они должны вывозиться и утилизироваться на спецполигонах либо сдаваться в переработку. Вместо этого недобросовестные лесозаготовители спиливают ветви и жгут их в лесу. Ведь костер развести дешевле.
"Если рядом населенный пункт, то весь дым и вся гарь идет на людей. Жители недовольны, начинают забрасывать жалобами муниципалитеты, а те процесс вырубки деревьев контролировать не хотят. Теперь ответственность будет и на них. Впрочем, как и на самих местных жителях, которые должны весь мусор с опушки собирать и уничтожать", — приводит слова директора Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ "Высшая школа экономики" Георгия Сафонова "Российская газета".
Какая ответственность грозит тем, кто не будет этого делать?
Для простых жителей за нарушение правил пожарной безопасности установлена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей
Для должностных размер штрафа уже составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Максимальное наказание грозит юридическим лицам – от 50 до 200 тысяч рублей.
При этом за нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима предусмотрены более крупные штрафы (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).:
- для граждан — от четырех до пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб. для юрлиц
В случае, если из-за таких нарушений произойдет пожар, в котором люди получат тяжелый вред здоровью, то штраф составит пять тысяч рублей. Для должностного лица предусмотрено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, для юрлица – до одного миллиона. Кстати, индивидуальные предприниматели за нарушение правил пожарной безопасности несут ответственность как юрлица.
Читайте также в сюжете: Законы-2017
Комментарии