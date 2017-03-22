Что должны делать люди, которые проживают рядом с лесом?

Все, кто проживает около леса или пользуется его территорией, должны заботиться о противопожарной безопасности. Это правило теперь распространяется как на простых жителей, так и на администрации и предпринимателей.

После того как сойдет снег, им нужно будет очистить участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов. Сделать это необходимо на полосе шириной не менее 10 метров от леса.

Другой вариант — оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра. И так до установления устойчивой дождливой осенней погоды все должны заботиться о пожарной безопасности в лесах.